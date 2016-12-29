Yatak odası için muhteşem dolap tasarımları

Dolap kavramı geleneksel olarak yatak odamızda yer alan ve elbiselerimiz ile yatak odası eşyalarının muhafaza edildiği bir kavramdır. Geçmişten günümüze farklılıklar göstererek hayatımızda olan yatak odası dolapları günümüzde modern tasarım araçları ve bilgisayar yardımı ile tasarlandığı için çağdaş ve zarif tasarımlara sahip olarak üretilmektedir. Bu gün homify yatak odası dekorasyonu sayfalarında yer alan modern yatak odası dolaplarını inceliyoruz. Her yatak odası konseptine ve türüne göre farklılık gösteren dolaplar ihtiyaç durumuna ve kapasitesine göre de farklılık gösteriyor. Her tarza uygun yatak odası dolaplarını yakından inceleyerek ihtiyaç duyduğunuz veya duyacağınız modele siz karar verin.
Evlerinizde fazla yer işgal etmemesi için gömme dolaplar tercihe diyorsanız yine yer işgal etmemesi için minimalist sürgülü kapılar tercih etmelisiniz.Sürgülü kapılar açılıp kapanması için belirli alanların boş kalması mecburi olmayan kapılar dolduğu için hem rahatlık hem de sadeli sağlar. Estetik ve dekoratif kapılar yatak odanızı güzelleştirecektir.
Evinizde geleneksel bir dekorasyon yapmak istiyorsanız yatak odanızda anane dolapları olarak adlandırdığımız ahşap oyma işlemeli dolaplara yer vermelisiniz. Yatak odasında yer alacak ahşap dolaplar hem doğal dekorasyonunuzu artıracak hemd e görsel açıdan yatak odanızı muhteşem hale getirecektir.
Modern tasarım araçları geliştiği için günümüzde resimdeki gibi açık ve kapısı olmayan modern dolaplar da üretilmektedir. eğer evinizde modern bir akımı tercihe ederek dekorasyon yapmışsanız zarafeti ve şıklığını da göz önünde bulundurarak modern yatak odası dolabını tercih edebilirsiniz.
Yatak odanızı giyinme odası olarak kullanıyorsanız ayakkabılarınız ve sürekli giymeyi tercih ettiğiniz elbiseleriniz için özel raf sistemlerinin yer aldığı dolap modellerini tercih edebilirsiniz. Ayakkabılarınızın yatak odanızda bir şaheser yaratması ve resimdeki gibi bir görüntü oluşturması için bu dolap modellerini tercih edebilirsiniz.
elbise dolaplarının tasarımı kadar kapak tasarımları ve estetikleri de yatak odasını şekillendiren, yatak odasının görselliğini pekiştiren unsurlardır. Bu kapakları ahşap, alüminyum veya cam şeklinde tercihe edebilir ve yatak odanızın zarafetini artırabilirsiniz.
Yatak odalarında ihtiyaç duyulan dolaplar için duvar boyunca ve duvar yüksekliği ile orantılı dolaplar tercih edebilirsiniz. Çift kapaklı veya tek kapaklı şeklinde tamamen sizin zevkinize kalmış olan bu tercih evinizin estetiğini ve yatak odanızın zarafetini artıracaktır.
Yatak odalarında karşılaşılan bir diğer sorunda yatak odası çizgileri ve dolap renklerinin uyumudur. Dolaplar genel olarak farklı renklerde dekore edilebilir olduğu için hem zarafet bakımından hem de estetik açısından uyumlu olması çok önemlidir. Yatak odanızda tarzınızı ve dekorasyonunuzu pekiştirecek renkler tercih etmelisiniz.
Yatak odasında tercih edeceğiniz dolap için resimdeki gibi ortası tv ünitesi şeklinde dekore edilmiş dolapları tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem yatak odanızda tv için fazlada yer ayırmak zorunda kalmazsınız hem de yatak odanızın fonksiyonel kullanımına katkıda bulunmuş olursunuz.