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Yatak odası için muhteşem dolap tasarımları

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Giyinme Odası
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Dolap kavramı geleneksel olarak yatak odamızda yer alan ve elbiselerimiz ile yatak odası eşyalarının muhafaza edildiği bir kavramdır. Geçmişten günümüze farklılıklar göstererek hayatımızda olan yatak odası dolapları günümüzde modern tasarım araçları ve bilgisayar yardımı ile tasarlandığı için çağdaş ve zarif tasarımlara sahip olarak üretilmektedir. Bu gün homify yatak odası dekorasyonu sayfalarında yer alan modern yatak odası dolaplarını inceliyoruz. Her yatak odası konseptine ve türüne göre farklılık gösteren dolaplar ihtiyaç durumuna ve kapasitesine göre de farklılık gösteriyor.  Her tarza uygun yatak odası dolaplarını yakından inceleyerek ihtiyaç duyduğunuz veya duyacağınız modele siz karar verin.

Minimalist sürgülü kapılar

VESTIDORES A MEDIDA, EBAE INTERIORISME EBAE INTERIORISME Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
EBAE INTERIORISME

EBAE INTERIORISME
EBAE INTERIORISME
EBAE INTERIORISME

Evlerinizde fazla yer işgal etmemesi için gömme dolaplar tercihe diyorsanız yine yer işgal etmemesi için  minimalist sürgülü kapılar tercih etmelisiniz.Sürgülü kapılar açılıp kapanması için belirli alanların boş kalması mecburi olmayan kapılar dolduğu için hem rahatlık hem de sadeli sağlar. Estetik ve dekoratif kapılar yatak odanızı güzelleştirecektir. 

Geleneksel ahşap dolaplar

Departamento Polanco 1 Lopez Duplan Arquitectos Modern Yatak Odası
Lopez Duplan Arquitectos

Departamento Polanco 1

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Evinizde geleneksel bir dekorasyon yapmak istiyorsanız yatak odanızda anane dolapları olarak adlandırdığımız ahşap oyma işlemeli dolaplara yer vermelisiniz. Yatak odasında yer alacak ahşap dolaplar hem doğal dekorasyonunuzu artıracak hemd e görsel açıdan yatak odanızı muhteşem hale getirecektir.

Modern dolaplar

homify Giyinme OdasıDepo
homify

homify
homify
homify

Modern tasarım araçları geliştiği için günümüzde resimdeki gibi açık  ve kapısı olmayan modern dolaplar da üretilmektedir. eğer evinizde modern bir akımı tercihe ederek dekorasyon yapmışsanız zarafeti ve şıklığını da göz önünde bulundurarak  modern yatak odası dolabını tercih edebilirsiniz. 

Özel raflar

Ankleiden nach Maß- Raumwunder ohne Grenzen, HOME Schlafen & Wohnen GmbH HOME Schlafen & Wohnen GmbH Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH

HOME Schlafen & Wohnen GmbH
HOME Schlafen &amp; Wohnen GmbH
HOME Schlafen & Wohnen GmbH

Yatak odanızı giyinme odası olarak kullanıyorsanız ayakkabılarınız ve sürekli giymeyi tercih ettiğiniz elbiseleriniz için özel raf sistemlerinin yer aldığı dolap modellerini tercih edebilirsiniz. Ayakkabılarınızın yatak odanızda bir şaheser yaratması ve resimdeki gibi bir görüntü oluşturması için  bu dolap modellerini tercih edebilirsiniz. 

Cam dolaplar

Parlak Beyaz Raylı Dolap Land. ddonmez Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
ddonmez

Parlak Beyaz Raylı Dolap Land.

ddonmez
ddonmez
ddonmez

elbise dolaplarının tasarımı kadar kapak tasarımları ve estetikleri de yatak odasını şekillendiren, yatak odasının görselliğini pekiştiren unsurlardır. Bu kapakları ahşap, alüminyum veya cam şeklinde tercihe edebilir ve yatak odanızın zarafetini artırabilirsiniz.

Duvar dolapları

Nos dressings, Le Dressing Le Dressing Giyinme OdasıDepo
Le Dressing

Le Dressing
Le Dressing
Le Dressing

Yatak odalarında ihtiyaç duyulan dolaplar için duvar boyunca ve duvar yüksekliği  ile orantılı dolaplar tercih edebilirsiniz. Çift kapaklı veya tek kapaklı şeklinde tamamen sizin zevkinize kalmış olan bu  tercih evinizin estetiğini ve yatak odanızın zarafetini artıracaktır.

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Uyumlu renkler

Gama Lumex de Alvic , ALVIC ALVIC Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
ALVIC

ALVIC
ALVIC
ALVIC

Yatak odalarında karşılaşılan bir diğer sorunda yatak odası çizgileri ve dolap renklerinin uyumudur. Dolaplar genel olarak farklı renklerde dekore edilebilir olduğu için hem zarafet bakımından hem de estetik açısından uyumlu olması çok önemlidir. Yatak odanızda tarzınızı ve dekorasyonunuzu pekiştirecek renkler tercih etmelisiniz.

Alt bölümler

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasında tercih edeceğiniz dolap için resimdeki gibi ortası tv ünitesi şeklinde dekore edilmiş dolapları tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem yatak odanızda tv için fazlada yer ayırmak zorunda kalmazsınız hem de yatak odanızın fonksiyonel kullanımına katkıda bulunmuş olursunuz.

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