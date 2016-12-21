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Küçük bir bütçeyle banyonuzu güzelleştirmenin 8 yolu

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Modern Banyo
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Her ne kadar evin diğer bölümleriyle kıyasladığımızda dekorasyonuna daha az önem verilse de banyolar hayatımızda farkında olmadığımız kadar büyük bir öneme sahip. Banyo deyince kuşkusuz herkesin aklına “rahatlamak” kelimesi gelir. “Rahatlamak”la bu kadar yakından bir bağlantısı olan bir mekanın da dekorasyonunun başarılı olması gerektiği muhakkaktır. Üstelik bunun için zannettiğiniz gibi dev bütçelere de her zaman gerek yok. Küçük bütçelerle de banyonuzu dekorasyon açısından mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Biz de bu yazımızı, bunu nasıl başarabileceğiniz konusunda ipuçları vermeye ayırdık. Şimdi bu ipuçları nelermiş görelim.

Duvar içine dolap

Apartamento S. Pedro de Moel, mube arquitectura mube arquitectura Modern Banyo
mube arquitectura

mube arquitectura
mube arquitectura
mube arquitectura

Duvar içine dolap yöntemi, özellikle duş kısmının küçük olduğu banyolarda adeta hayat kurtaran bir çözüm yolu olarak ortaya çıkıyor. Zira şampuan, jel, duş lifi gibi materyalleri koymak için ekstra bir alan gerek ve bunu da duvarın içine açacağınız niş şeklindeki raflarla sağlamanız mümkün. Küçük mekanlarda mümkün olan her santimerekareyi değerlendirmek zorundasınız, bahsetmekte olduğumuz yöntem ise bunun en akıllıcalarından bir tanesi.

Pratik bir düzen

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept Modern Banyo Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

Daha çok alan kazanmak, alanı pratik kullanmak ve daha estetik bir görüntü yakalamak için banyodaki eşyaların düzenine ve banyonun genel geometrisine odaklanmak şarttır. Bu yüzden banyonun planlanması aşamasında iyice düşünün ve banyonuz küçük ise mekanda hiçbir fazlalığa izin vermeyin. Bu konuda zorlanıyorsanız, konusunda başarılı ve uzman  iç mimarlardan yardım alabilirsiniz.

Biraz yansıma

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Bir mekanı olduğundan daha büyük göstermenin en pratik, basit ve yaygın yolu mekanda aynalar kullanmaktır. Doğru bir ışıklandırma ve büyükçe bir aynayla banyonuza derinlik ve genişlik kazandırabilir ve banyonuzu olduğundan çok daha büyük gösterebilirsiniz, en azından algı düzeyinde. Ayna ve cam malzemenin kullanım miktarı ise tamamen size bağlı, elbette birden fazla sayıda da kullanabilirsiniz.

Derin banyolar

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Banyo
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Evinizin mimarisi banyonuzun genişçe bir kare veya dikdörtgen şeklinde olmasına izin vermiyor olabilir. Bu her şeyin bittiği anlamına elbette gelmiyor. Banyonuz dar ama uzunsa veya tavanları yüksekse yine alandan maksimum faydayı elde edebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğru bir planlamayla uzunlamasına banyolarda keyifli saatler geçirebilirsiniz. Bunun dışında banyonuzun yüksekliğine de avantaja çevirebilirsiniz, özellikle raf ve dolap kullanımı konusunda banyonuzun yüksek yerlerini kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin.

Renk kullanımı

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Klasik Banyo
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Banyonuzu olduğundan daha büyük göstermenin yollarından biri de elbette çeşitli renk oyunlarına başvurmaktır. Bu konuda akla gelebilecek en basit örnek hiç kuşku yok ki açık renkleri tercih etmektir. Banyonuzda en başta beyaz olmak üzere açık renkler ve tonları tercih etmeniz daha ferah, daha ışıl ışıl ve algısal olarak daha büyük ve geniş bir banyo görüntüsü yaratacaktır.

Beyaz bir tavan

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Renk oyunlarıyla ilgili bir başka örnek de beyaz tavanlar olarak verilebilir. Fotoğraftaki örneğimizde de gördüğümüz üzere hem beyaz (ya da başka bir açık renk) bir tavan hem de aynı renk bir zemin yaratacağı ışık, gölge ve göz oyunlarıyla bulunulan mekanın daha geniş, derin ve ferah algılanmasına yardımcı olacaktır. Bu gibi ayrıntıları asla atlamamak gerekir.

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Basit dekorasyondan çekinmeyin

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Bir mekanın basit ve sade dekore edilmesi o dekorasyona özen gösterilmediği anlamına asla gelmez. Hatta tam aksine artık günümüzde minimalist tasarım ve dekorasyonlar çok büyük bir yaygınlık ve beğenilirliğe ulaşmışlardır. Siz de, özellikle mekanınızın büyüklüğü mütevazi ise planlamada sadelikten kaçınmayın, bilakis bunu amaçlayın.

Işık ve havalandırma

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Banyo
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Bu yazıyı beğendiyseniz ve banyolar hakkında daha başka yeni fikir ve ilham kaynaklar görmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve “Türkiye’deki banyolardan 6 dahiyane fikir” başlığını taşıyan yazımıza göz atabilirsiniz.

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