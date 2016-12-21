Küçük bir bütçeyle banyonuzu güzelleştirmenin 8 yolu

Her ne kadar evin diğer bölümleriyle kıyasladığımızda dekorasyonuna daha az önem verilse de banyolar hayatımızda farkında olmadığımız kadar büyük bir öneme sahip. Banyo deyince kuşkusuz herkesin aklına “rahatlamak” kelimesi gelir. “Rahatlamak”la bu kadar yakından bir bağlantısı olan bir mekanın da dekorasyonunun başarılı olması gerektiği muhakkaktır. Üstelik bunun için zannettiğiniz gibi dev bütçelere de her zaman gerek yok. Küçük bütçelerle de banyonuzu dekorasyon açısından mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Biz de bu yazımızı, bunu nasıl başarabileceğiniz konusunda ipuçları vermeye ayırdık. Şimdi bu ipuçları nelermiş görelim.