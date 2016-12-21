Küçük bir bütçeyle banyonuzu güzelleştirmenin 8 yolu

Her ne kadar evin diğer bölümleriyle kıyasladığımızda dekorasyonuna daha az önem verilse de banyolar hayatımızda farkında olmadığımız kadar büyük bir öneme sahip. Banyo deyince kuşkusuz herkesin aklına “rahatlamak” kelimesi gelir. “Rahatlamak”la bu kadar yakından bir bağlantısı olan bir mekanın da dekorasyonunun başarılı olması gerektiği muhakkaktır. Üstelik bunun için zannettiğiniz gibi dev bütçelere de her zaman gerek yok. Küçük bütçelerle de banyonuzu dekorasyon açısından mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Biz de bu yazımızı, bunu nasıl başarabileceğiniz konusunda ipuçları vermeye ayırdık. Şimdi bu ipuçları nelermiş görelim.
Duvar içine dolap yöntemi, özellikle duş kısmının küçük olduğu banyolarda adeta hayat kurtaran bir çözüm yolu olarak ortaya çıkıyor. Zira şampuan, jel, duş lifi gibi materyalleri koymak için ekstra bir alan gerek ve bunu da duvarın içine açacağınız niş şeklindeki raflarla sağlamanız mümkün. Küçük mekanlarda mümkün olan her santimerekareyi değerlendirmek zorundasınız, bahsetmekte olduğumuz yöntem ise bunun en akıllıcalarından bir tanesi.
Daha çok alan kazanmak, alanı pratik kullanmak ve daha estetik bir görüntü yakalamak için banyodaki eşyaların düzenine ve banyonun genel geometrisine odaklanmak şarttır. Bu yüzden banyonun planlanması aşamasında iyice düşünün ve banyonuz küçük ise mekanda hiçbir fazlalığa izin vermeyin. Bu konuda zorlanıyorsanız, konusunda başarılı ve uzman iç mimarlardan yardım alabilirsiniz.
Bir mekanı olduğundan daha büyük göstermenin en pratik, basit ve yaygın yolu mekanda aynalar kullanmaktır. Doğru bir ışıklandırma ve büyükçe bir aynayla banyonuza derinlik ve genişlik kazandırabilir ve banyonuzu olduğundan çok daha büyük gösterebilirsiniz, en azından algı düzeyinde. Ayna ve cam malzemenin kullanım miktarı ise tamamen size bağlı, elbette birden fazla sayıda da kullanabilirsiniz.
Evinizin mimarisi banyonuzun genişçe bir kare veya dikdörtgen şeklinde olmasına izin vermiyor olabilir. Bu her şeyin bittiği anlamına elbette gelmiyor. Banyonuz dar ama uzunsa veya tavanları yüksekse yine alandan maksimum faydayı elde edebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğru bir planlamayla uzunlamasına banyolarda keyifli saatler geçirebilirsiniz. Bunun dışında banyonuzun yüksekliğine de avantaja çevirebilirsiniz, özellikle raf ve dolap kullanımı konusunda banyonuzun yüksek yerlerini kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin.
Banyonuzu olduğundan daha büyük göstermenin yollarından biri de elbette çeşitli renk oyunlarına başvurmaktır. Bu konuda akla gelebilecek en basit örnek hiç kuşku yok ki açık renkleri tercih etmektir. Banyonuzda en başta beyaz olmak üzere açık renkler ve tonları tercih etmeniz daha ferah, daha ışıl ışıl ve algısal olarak daha büyük ve geniş bir banyo görüntüsü yaratacaktır.
Renk oyunlarıyla ilgili bir başka örnek de beyaz tavanlar olarak verilebilir. Fotoğraftaki örneğimizde de gördüğümüz üzere hem beyaz (ya da başka bir açık renk) bir tavan hem de aynı renk bir zemin yaratacağı ışık, gölge ve göz oyunlarıyla bulunulan mekanın daha geniş, derin ve ferah algılanmasına yardımcı olacaktır. Bu gibi ayrıntıları asla atlamamak gerekir.
Bir mekanın basit ve sade dekore edilmesi o dekorasyona özen gösterilmediği anlamına asla gelmez. Hatta tam aksine artık günümüzde minimalist tasarım ve dekorasyonlar çok büyük bir yaygınlık ve beğenilirliğe ulaşmışlardır. Siz de, özellikle mekanınızın büyüklüğü mütevazi ise planlamada sadelikten kaçınmayın, bilakis bunu amaçlayın.
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