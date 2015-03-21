2015 Pritzker Mimarlık Ödülleri: Frei Otto

Mimar Frei Otto hem Almanya'da hem dünyanın başka yerlerinde sayısız binalar dizayn etti. Hannover'da gerçekleşen Expo 2000'deki Japon Pavyonu'nda yer aldı.

Bu fotoğraftaysa Mannheim'deki 1975'teki Bahçe Fuarı için tasarlanmış olan çok amaçlı salonu görüyoruz. Yine ilk dikkat çeken şey olan çatının şekli bükülmüş ahşap çıtalarla dizayn edilmiş. Bu mükemmel tasarıma Carlfried Mutschler ve Joachim Langner isimli mimarlar da planlama aşamasında katkıda bulunmuş. Tasarımın ilk planının dizaynı sırasında 1'e 500 ölçekli telden yapılma bir model kullanılmış.

Bu çok amaçlı salon dünyanın en büyük keresteden elde edilmiş kareli sistemi niteliğini taşıyor ve bu niteliğinden ötürü 1998 yılında kültürel miras kategorisine girerek koruma altına alındı.