2015 Pritzker Mimarlık Ödülleri: Frei Otto

Her sene mimarlık alanında verilen dünyanın en saygıdeğer ve kıymetli ödülü olarak kabul edilen Pritzker Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 2015 Pritzker Onur Ödülü'yse tarihinde ilk defa bu sene hayatta olmayan bir mimara layık görülerek yakın zamanda vefat eden Alman mimar Frei Otto'nun anısını onurlandırdı. Hayatı boyunca örnek gösterilen büyük projelere imza atan Otto çadıra benzer çatılı yapıları ve köprüleriyle tanınıyor.
Frei Otto'nun muhtemelen en çok bilinen ve ünlü projesi Münih Olimpiyat Stadyumu'nun o muhteşem heykelsi çatı yapısıdır. Münih Olimpiyat Stadyumu Frei Otto ve Günther Behnisch tarafından 1972 yılındaki olimpiyatlar için dizayn edildi. Stadyum tasarlanırken aslında olimpiyat oyunları sonrasında kaldırılması planlanmıştı ama stadyumun yıkılmasına karşı geniş protestolar gerçekleşince vazgeçildi ve bu görkemli stadyum hâlâ bozulmamış bir şekilde duruyor.
Uzaktan Görünüm Münih Olimpiyat Stadyumu'nun bu dahice tasarlanmış çadır görünümlü yapısı çatı mimarisinde hafif malzeme kullanılan yeni bir çağın başlaması sebep oldu. Bugün Münih'in modern simgelerinden biri haline gelen bu yapı mühendislerin ve mimarların birlikte özenle ve titizlikle çalışması sonucu bir başyapıta dönüşmüştü. Çatı bir ucundan diğer ucuna toplam 74.800 metrekare üzerinde, 58 sütun üzerinde duruyor. Çatının odak noktaları birbirlerine yarı saydam pleksiglaslarla bağlanmış. Hafif çelikten yapılmış olan Olimpiyat Stadyumu'nun çatısı altında olimpik salon ve olimpik yüzme havuzu bulunuyor ve 69.250 kişilik kapasiteye sahip.
Mimar Frei Otto hem Almanya'da hem dünyanın başka yerlerinde sayısız binalar dizayn etti. Hannover'da gerçekleşen Expo 2000'deki Japon Pavyonu'nda yer aldı.
Bu fotoğraftaysa Mannheim'deki 1975'teki Bahçe Fuarı için tasarlanmış olan çok amaçlı salonu görüyoruz. Yine ilk dikkat çeken şey olan çatının şekli bükülmüş ahşap çıtalarla dizayn edilmiş. Bu mükemmel tasarıma Carlfried Mutschler ve Joachim Langner isimli mimarlar da planlama aşamasında katkıda bulunmuş. Tasarımın ilk planının dizaynı sırasında 1'e 500 ölçekli telden yapılma bir model kullanılmış.
Bu çok amaçlı salon dünyanın en büyük keresteden elde edilmiş kareli sistemi niteliğini taşıyor ve bu niteliğinden ötürü 1998 yılında kültürel miras kategorisine girerek koruma altına alındı.
Frei Otto 31 Mayıs 1925'te Siegmar'da doğdu ve 9 Mart 2015'te Warmbronn'da öldü. Annesinin koyduğu ismi Frei “özgür” anlamına geliyor. Hayatı Alman mimarisine farklı bakış açıları ve yenilikler getirmekle geçti. Otto'nun babası profesyonel bir heykeltraştı ve Frei Otto da gençlik yıllarında babasının yolundan gidip heykel alanında bir kariyer seçmişti ancak sonraları kararını değiştirerek Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumaya başladı. Hafif malzemelerle oluşturulan yapı tasarımları onun tutkusuydu. Ancak üniversitede okuduğu sırada bir asker olarak savaşa gitmek zorunda kaldı ve savaşta esir düştü. Savaştan döndükten sonra mimarlık okulunda okumaya devam etti ve mezun olduktan sonra çalışmak için Amerika'ya gitti. 1954 yılında yapı mühendisliği alanında çalışmalarını yürüttüğü “Asılı Çatılar” ismini verdiği tezini yazdı. Frei Otto daha sonra Almanya'ya dönerek Berlin'de bir mimarlık ofisi açtı ve Almanya'daki çeşitli teknik okul ve üniversitelerde okutmanlık yapmaya başladı. 1961 yılında Biologie und Bauen isimli bir mimari araştırma grubu kurdu. Frei Otto'nun tasarımlarında doğa her zaman baş rollerden biri olmuştur. Ölümüne kadar Warmbronn'daki mimarlık firmasında çalışmalarına devam eden Frei Otto, Almanya'daki en önemli mimarlardan biri olup, aynı zamanda dünya çapında mimari tarihine yön veren ve büyük modern mimari proje ve tasarımlara imza atan en önemli mimarlardan biri.