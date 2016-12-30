Herhangi bir dairenin insanın ağzını açık bırakan bir yuva haline gelişi

Bu gün öncesi ve sonrası ile bir apartman dairesinin dönüşümüne şahit oluyoruz. Homify öncesi ve sonrası sayfalarında yer alan bu daire eski ve yeni hali arasında uçurum bulunan, eski halinin kasvetli ve boğucu olması nedeniyle mutlaka yenilenme ihtiyacı doğuran bir daire. Uzmanlar tarafından modern dekorasyon akımları ile yeniden planlanan ve şaheser bir daire haline getirilen bu evi homify farkı ile inceliyoruz. Her odasında en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, her detay özenle işlenerek muhteşem bir daire ortaya çıkarılmış.
Yemek odası baştan aşağı yenilenerek adeta cennetten bir köşe haline getirilmiş. Yemek odası olarak renk cümbüşü haline getirilen alan eski haline göre modern, insana huzur veren ve insanın iştahını kabartan bir görünüme sahip.Ahşap sandalyeer farklılık yaratması amacıyla burada da tercih edilmiş.
Yemek odası olarak kullanılan bu alan oldukça demode bir şekilde dekore edilmiş. Kitaplıklar ile aynı ahşaplardan yapılmış yemek masası ve sandalyeler demode bir akımı sembolize ediyor. Bu yemek odasının mutlaka yenilenip inanın iştahını açan bir görünüme sahip olması gerekiyor.
Bu mutfak örneğimiz geleneksel olarak dekore edilmiş olan bir evin mutfağı olarak karşımızda duruyor. Küçük bir alanda dekore edilen ve geleneksel izlerin bolca bulunduğu mutfak, basit ve sade dekorasyonu, kasvetli havası ile insanı kendinden uzaklaştıracak kadar kötü bir görüntüye sahip.
Geleneksel mutfaklar yerine modern mutfaklar inşa edilmiş. Eski haline göre oldukça aydınlık, ferah ve nezih olan mutfak içinde hem yerleşim planı hem de renk tercihleri oldukça profesyonel bir şekilde yapılmış. Açık tonlar ve doğal aydınlatma iç mekanın havadar ve ferah olmasına katkı sağlamış.
Bu oturma odası geleneksel oturma odası şeklinde dekore edilmiş ve kötü bir görünüme sahip. Eski kanepe ve vitrinler kullanılarak yapılan dekorasyon içinde ahşap yemek masası kullanılmış.. Renklerin ve yerleşimin göze hitap etmediği bu oturma odası oldukça eski duruyor.
Oturma odası yenileme işlemlerinden sonra modern bir salon haline getirilmiş. açık renklerin ve tonların yoğun olarak kullanıldığı, açık zemin ile desteklendiği bu alan evin en huzur verici dekorasyonuna sahip. Pencerenin genişliği kullanılarak odaya güneş girmesi sağlanmış ve doğallık ön plana çıkarılmış.
Bu alan eski evlerde yer alan ve iki ayrı yatağın yer aldığı yatak odası şeklinde dekore edilmiş. İki farklı yatağın yer alması odayı daralttığı gibi renklerin koyu olarak seçilmiş olması da odanın havasının boğucu olmasına neden oluş. Ayrıca sarı renk yatak odasına gitmediği gibi kötü bir görsel oluşmasına da neden olmuş.
Yatak odası da diğer alanlar gibi şık sade ve zarif bir dekorasyon ile görkemli bir yatak odası haline getirilmiş. Eski renkler yerine tercih edilen doğal ve açık tonlar yatak odasının bir yaşam alanı olarak kullanılmasını sağlıyor. Kasvetli ve boğucu havası gitmiş olan yatak odasının muhteşem ve zarif bir görünümü olmuş.