Herhangi bir dairenin insanın ağzını açık bırakan bir yuva haline gelişi

Bu gün öncesi ve sonrası ile bir apartman dairesinin dönüşümüne şahit oluyoruz. Homify öncesi ve sonrası sayfalarında yer alan bu daire eski ve yeni hali arasında uçurum bulunan, eski halinin kasvetli ve boğucu olması nedeniyle mutlaka yenilenme ihtiyacı doğuran bir daire. Uzmanlar tarafından modern dekorasyon akımları ile yeniden planlanan ve şaheser bir daire haline getirilen bu evi homify farkı ile inceliyoruz. Her odasında en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, her detay özenle işlenerek muhteşem bir daire ortaya çıkarılmış.