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Cam balkonların büyüsü

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homify Modern Evler
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Şıklığın, sadeliğin ve asaletin harmanlandığı ve büyülü bir şekilde dekorasyona geçtiği malzemedir cam. Saydamlığıyla sadeliği temsil ederek, kırılganlığıyla asaleti ve yapısı itibariyle şıklığı temsil eden cam, antik çağlardan beri hem mimari alanda hem de dekorasyon malzemesi olarak kullanılıyor ve bugünün modern dünyasındaki dekorasyon ve mimari tercihlerde de kullanılan en estetik malzemelerden biri olma özelliğini taşıyor. Balkonlarsa, modern hayatın en önemli yaşam alanlarından biri. Bu yazımızda da yaşadığımız evlerde nefes aldığımız, günün yorgunluğunu attığımız, haftasonlarının keyfine vardığımız, çayımızı içip dinlenerek güzel havaların tadını çıkardığımız balkonların estetiğin tarih boyunca kullanılan simgesi cam malzemeyle birleşmesinden ortaya çıkan mükemmel tasarımları ziyaret edeceğiz. 

Ferah bir yaşam alanı

Katlanır Cam Balkon Sistemleri, Ada İnşaat Ada İnşaat Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Ada İnşaat

Katlanır Cam Balkon Sistemleri

Ada İnşaat
Ada İnşaat
Ada İnşaat

Camlı doğramalarla kapatılarak evin iç mekânlarına dahil edilmiş olan bu cam balkon, evin renkli çiçeklerle tasarlanmış bahar havalı bahçesine bakıyor. Üç tarafı ve tavanı camlarla çevrili olan bu balkon, evin en ferah yaşam alanı olarak dizayn edilerek mükemmel bir yemek ve dinlenme alanı niteliği kazanmış. Ada İnşaat tarafından tasarlanmış olan bu aydınlık balkon, ışıklandırmasından içindeki minimal dekorasyona kadar her detayıyla modern bir tasarım örneği olarak göz dolduruyor. 

Renkli camın uyumu

Kırmızı İnşaat - Çeşme 18 Villaları, Akseki Yapı Akseki Yapı Modern Evler
Akseki Yapı

Kırmızı İnşaat – Çeşme 18 Villaları

Akseki Yapı
Akseki Yapı
Akseki Yapı

İzmir, Çeşme'de konumlanan bir villa projesinde yer alan renkli camdan yapılmış bu balkonsa Akseki Yapı tarafından dizayn edilmiş ve uygulanmış. Büyük bir alana teras olarak konumlanmış bu balkon, villa yapısının renkleri ve mimarisiyle uyumlu olarak yarı saydam renkli camlarla çevrili bir açık balkon olarak dizayn edilerek evin ikinci katındaki dışarıya açılan ve o güzel, yeşil bahçe manzarasıyla donatılan bir yaşam alanı olma niteliği taşıyor. 

Kent evlerinde modern balkon tercihi

KATLANIR ve SÜRGÜLÜ CAMLAR OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ Modern Evler
OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ

KATLANIR ve SÜRGÜLÜ CAMLAR

OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ
OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ
OPAL PENCERE ,KATLANIR CAM VE GÖLGELEME SİSTEMLERİ

Opal Cam tarafından tasarlanan ve uygulaması yapılan bu balkon, şehir merkezlerinde konumlanan apartmanlarda tercih edilen pratik uygulamalardan biri. Kentlerdeki apartman dairelerinde hem açık havayla bütünleşmek hem de evlerin alanlarını genişletmek için uygulanan bu katlanır cam uygulaması, yaz ve bahar aylarında açık balkona dönüşebiliyorken, daha soğuk havalarda ve kış mevsimindeyse kapalı balkon olarak bir yaşam alanı niteliğini taşıyor. Her mevsim kullanışlı olan bu uygulama, özellikle küçük evlerde alan genişletmek açısından bir hayli fonksiyonel bir tercih.  

Tasarımın gizli yıldızı: Cam balkonlar

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Paker Mimarlık tarafından tasarlanmış bu parmakla gösterilecek kadar güzel ve gösterişli ev projesinin ilk bakışta göze çarpan öğelerinden biri de cam balkonları. Evin bahçeye bakan arka cephesinin tamamı balkonlarla genişletilerek bahçenin evle bütünleşmesi sağlanmış. Alt kattaki taş ve üst kattaki ahşap malzemelerinin ince işçiliği ve estetiğine uygun olarak kullanılan cam balkon üniteleri evin halihazırda var olan şıklığına derinlik kazandırarak tasarımın gizli yıldızı haline geliyor. Tarihi antik çağlara kadar uzanan cam malzemenin modern kullanımının en gösterişli ve bir o kadar da sade ve zarif  uygulamasının kusursuz bir örneği olan bu balkonlar, geniş alanlı ev ve villa projelerini daha da genişletmek, derinleştirmek ve şıklığına şıklık katmak için harika bir fikir niteliğinde. 

Minimal bir dizayn

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Mersin'de konumlanan bu minimalist bir anlayışla tasarlanmış beyazlar içindeki evin geniş alan ihtiyacı, 20 metrekarelik balkonun evin salonuna dahil edilmesiyle çözülmüş. Emre Urasoğlu İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu salon, boydan boya camla kaplı balkonun iç yaşam alanıyla birleşmesiyle geniş, ferah, zarif ve modern bir yaşam alanı örneği haline gelmiş. 

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