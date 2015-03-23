Cam balkonların büyüsü

Paker Mimarlık tarafından tasarlanmış bu parmakla gösterilecek kadar güzel ve gösterişli ev projesinin ilk bakışta göze çarpan öğelerinden biri de cam balkonları. Evin bahçeye bakan arka cephesinin tamamı balkonlarla genişletilerek bahçenin evle bütünleşmesi sağlanmış. Alt kattaki taş ve üst kattaki ahşap malzemelerinin ince işçiliği ve estetiğine uygun olarak kullanılan cam balkon üniteleri evin halihazırda var olan şıklığına derinlik kazandırarak tasarımın gizli yıldızı haline geliyor. Tarihi antik çağlara kadar uzanan cam malzemenin modern kullanımının en gösterişli ve bir o kadar da sade ve zarif uygulamasının kusursuz bir örneği olan bu balkonlar, geniş alanlı ev ve villa projelerini daha da genişletmek, derinleştirmek ve şıklığına şıklık katmak için harika bir fikir niteliğinde.