Eski bir mutfağın çarpıcı ve modern bir mutfağa dönüşümü

Bugünkü dönüşüm yazımızı bir mutfağa hasretmeye karar verdik. Yazımızda ele alacağımız mutfak İspanya’da yer alıyor. Birazdan göreceğimiz gibi dönüşümden önceki hali oldukça eski, bakımsız ve demode. Mutfağın, usta mutfak planlayıcılar elinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, nasıl bir tarzın benimsendiğini, nasıl bir planlama yapıldığını her zaman olduğu gibi örnek görsellerimiz eşliğinde inceleyeceğiz.
Mutfakların ve mutfak dekorasyonunun büyük önem kazandığı bugünlerde birçok kişi ve ailenin mutfak dekorasyonuyla ilgili kafasını kurcalayan sorunlar var. Mutfak küçükse nasıl bir planlama yapılmalı? Nasıl bir tarz benimsenmeli? Hangi renkler kullanılmalı? Aydınlatma nasıl olmalı? Soruların sayısını bir hayli arttırabiliriz. Soruların sayısının fazlalığı kadar cevapların da fazla olduğunu söylemek durumundayız. Zira herkesin ve her ailenin ihtiyaçları, istekler, zevkler ve öncelikleri doğal olarak farklı olmakta. Bu yüzden de herkes önce kendi önceliklerini belirlemeli ve planlarını buna göre yapmalıdır. Hoşunuza giden, başka bir insanın evine gördüğünüz bir mutfak modeli, sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermeyebilir ya da mutfağınız mimari açıdan buna izin veren bir yapıda olmayabilir. Bu durumlarda şansı fazla zorlamadan, herkes kendi mutfağını düşünüp varolan eldeki malzemeyle (ve elbette bütçeyle) bir sonuca ulaşmaya çalışmalıdır. Şimdi lafı fazla uzatıp sizleri daha fazla merakta bırakmadan, bugün ele alacağımız mutfağın dönüşümünün hikayesini incelemeye başlayalım.
İlk fotoğrafımıza baktığımızda, açıkça görülen, daha önceden varolan duvarın yıkılmış olması ve kapalı olan önceki mutfağın açık bir Amerikan tarz mutfağa dönüştürülmek istenmesi. Hem popüler olması bakımından hem de daha geniş bir alan algısı yaratıp evin perspektifini değiştirmesi açısından doğru ve yerinde bir değişiklik olduğunu söylemeliyiz.
Uygulanmak istenen plan doğru ve yerinde ancak yapılması gereken işlerin de bir hayli fazla olduğu görülüyor. Tezgahlardan, mutfak dolaplarına, aydınlatmadan zemin döşemesine fayanslara kadar topyekün bir değişim zorunlu görünüyor. Özellikle pencerelerin görece küçük ve dar olması aydınlatma konusuna özel bir özen göstermeyi gerekli kılıyor.
Artık mutfağın dönüşümden sonra nasıl göründüğünü gösteren görsellerimize geçebiliriz. Renk olarak dönüşümden öncekinden fazla bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Sanırız evin sahiplerinde koyu kahverengi ve tonlarına karşı özel bir ilgi var, zira kahverengi hakimiyeti dönüşümden sonra da korunmuş. Ancak bu kez o köhne düzenin yerini çok modern, bambaşka bir dekorasyon almış.
Eski tarz fayansların yerini yeni dekorasyonda daha modern örnekler almış. Büyük dikdörtgenler şeklindeki klasik fayansların yerinde bu kez kahverengi ve tonlarında mozaik fayanslar var. Ayrıca son derece şık olduğunu söyleyebileceğimiz aynalı taşlardan oluşan bir bordür de unutulmamış. Üstelik bu yeni nesil fayanslar, kir tutmama, kolay temizlenme, hijyenik olma gibi birçok yan özelliğe de sahipler.
Mutfağın son haline şimdi de daha geniş bir perspektiften bakalım. Mutfak dolapları yine kahverengi ancak bu kez önceki halinde olduğu gibi ahşap değil, plastik benzeri bir malzemeden tasarlanmış. Kahverengi hareleri bol olan mermer tezgah da, metalik renk beyaz eşya ve kahverengi dolaplarla oldukça uyumlu görünüyor.
Son fotoğrafımızda mutfağa bu kez daha da geniş bir açıdan bakıyoruz. Çok daha ferah, şık ve modern bir görüntü ortaya çıktığı ortada.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve mutfak dekorasyonu konusuna ilginiz halen devam ediyorsa, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve “Kopyalamak isteyeceğini 6 çarpıcı mutfak dekorasyonu” başlığını taşımakta olan yazımıza göz atmanız da faydalı olabilir diye düşünüyoruz.