Eski bir mutfağın çarpıcı ve modern bir mutfağa dönüşümü

Bugünkü dönüşüm yazımızı bir mutfağa hasretmeye karar verdik. Yazımızda ele alacağımız mutfak İspanya’da yer alıyor. Birazdan göreceğimiz gibi dönüşümden önceki hali oldukça eski, bakımsız ve demode. Mutfağın, usta mutfak planlayıcılar elinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, nasıl bir tarzın benimsendiğini, nasıl bir planlama yapıldığını her zaman olduğu gibi örnek görsellerimiz eşliğinde inceleyeceğiz.

Mutfakların ve mutfak dekorasyonunun büyük önem kazandığı bugünlerde birçok kişi ve ailenin mutfak dekorasyonuyla ilgili kafasını kurcalayan sorunlar var. Mutfak küçükse nasıl bir planlama yapılmalı? Nasıl bir tarz benimsenmeli? Hangi renkler kullanılmalı? Aydınlatma nasıl olmalı? Soruların sayısını bir hayli arttırabiliriz. Soruların sayısının fazlalığı kadar cevapların da fazla olduğunu söylemek durumundayız. Zira herkesin ve her ailenin ihtiyaçları, istekler, zevkler ve öncelikleri doğal olarak farklı olmakta. Bu yüzden de herkes önce kendi önceliklerini belirlemeli ve planlarını buna göre yapmalıdır. Hoşunuza giden, başka bir insanın evine gördüğünüz bir mutfak modeli, sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermeyebilir ya da mutfağınız mimari açıdan buna izin veren bir yapıda olmayabilir. Bu durumlarda şansı fazla zorlamadan, herkes kendi mutfağını düşünüp varolan eldeki malzemeyle (ve elbette bütçeyle) bir sonuca ulaşmaya çalışmalıdır. Şimdi lafı fazla uzatıp sizleri daha fazla merakta bırakmadan, bugün ele alacağımız mutfağın dönüşümünün hikayesini incelemeye başlayalım.