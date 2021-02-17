Bakmaya doyamayacağınız 9 çiftlik evi

Günümüzde modern iş yaşantısının ve büyük şehirlerin koşuşturmacasının içinde hepimizin ruhumuzu ve bedenimizi dinlendireceği mekanlara ihtiyacı oluyor. Modern çiftlik evleri de işte bu yüzden oldukça popüler. Şehirde kurduğunuz düzenden uzaklaşmak iş ve okul gibi nedenlerle pek mümkün değilse, tatillerinizi geçirebileceğiniz ya da emeklilik planı olarak değerlendirebileceğiniz bir çiftlik evi sahibi olmayı düşünebilirsiniz.
Çiftlik evleri deyince de aklınıza hemen binlerce metrekare alana kurulan devasa ve pahalı yapıları getirmeyin. Birkaç metrekarelik bir alana kolayca kurulabilen modüler evleri de bir kır evi konseptinde dekore edebilirsiniz, kır evleri özellikle tatil ve emeklilik planı yapanlar için bulunmaz bir fırsat olabiliyor. Ya da hayallerinizi süsleyen yapı farklı mimarisi ile dikkat çeken büyük bir çiftlik evi veya konak tipi bir müstakil ev de olabilir. Homify ekibi olarak nasıl bir çiftlik evi istediğinize karar verebilmeniz için size birbirinden güzel 9 örnek tanıtacağız. Bu çiftlik evleri size ilham verecek!
Modern çiftlik evlerine ülkemizden de örnekler görmek isterseniz ahşap ev konseptini en iyi yansıtan örnekler için “Türkiye’den herkesin inşa edebileceği 6 bungalov” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Bahçesi derme çatma çitlerle çevrili olan bu evin iç mekanlarında kusursuz bir tasarım var. Sağlam bir çatı, güçlü bir yapı ve kullanışlı bir dekorasyon ile tamamlanmış olan bu göz alıcı çiftlik evi herkesin hayallerini süsleyebilir. Oldukça geniş bir bahçeye sahip olan evin yapısında cam, beton ve ahşap malzemelere ağırlık verilmiş. Tasarımında ise rustik, kırsal ve modern stillerin izlerini bulmak mümkün.
Geleneksel çiftlik evlerinin çok odalı ve büyük yapısında inşa edilmiş olan bu ev kalabalık aileler için ideal. Eğer tatillerinizi bütün aile bireyleri ve yakın akrabalarla birlikte geçirmek isterseniz böyle bir ev sizin için son derece uygun olabilir. A tipi çatısı, küçük ve çok sayıda penceresi ile geleneksel bir yapı çizen bu ev de en güzel çiftlikler arasında yer alıyor.
Çiftlik evi gibi büyük olmasa da kır evi ve tatil evi denince akla gelebilecek en güzel modellerden biri de bu olabilir. Ahşap verandası, kiremit çatısı ve renkli çiçekleri ile cennet gibi görünen bu kır evi huzurlu ve dingin bir yaşam için ideal kapı olabilir. Siz de böyle bir ev yaptırmak isterseniz homify mimarlarına danışmaktan çekinmeyin.
En güzel çiftlikler deyince aklınıza gelen modern ögelerin geleneksel bir yapıyla birleştirilmesi ise bu eve bayılacaksınız. Oldukça geniş bir terasa ve bahçeye sahip olan bu evin bir de yüzme havuzu var.
Bu sevimli kır evi muhteşem bahçesi ile herkesin hayallerini süsleyebilecek bir güzelliğe sahip. Evin içi nasıl olursa olsun böyle bir bahçeye sahipse aradığınız huzuru mutlaka bulabilirsiniz.
Çiftlik evi modelleri arasından öne çıkan bu yapı klasik Alman Bavyera kır evi modelini yansıtıyor. 450 yıllık bu çiftlik başarılı bir renovasyon ile 21. yüzyıla taşınmış. Orijinal görüntüsü değiştirilmeden yenilenen evin iç mekanları da geleneksel yapısını yansıtıyor.
Bu sevimli İskoç kır evinde de detaylı bir yenileme yapılmış. Ön cephenin bazı kısımları tamamen yenilenen evde eski yapısını koruyan yerler de var. Muhteşem bahçesi ve rengarenk terası ile rüya gibi bir kır evi.
Bu İtalyan çiftlik evinin bazı bölümleri Orta Çağ'dan kalma. Görüntüsü muhafaza edilecek şekilde bir yenilemeden geçen bu tarihi yapı masal gibi bir güzelliğe sahip. Böyle bir çiftlik evinde yaşamak insanın ömrünü uzatabilir.
Eski cumbalı konakların mimari özelliklerini taşıyacak şekilde inşa edilmiş bu kır evi Türkiye'de bulunuyor. Bakımlı bahçesi, modern peyzaj tasarımı, şık dinlenme alanları ve ferah iç mekanları ile oldukça kullanışlı olan bu evden örnek alabileceğiniz çok şey var. Ağaçlarla kaplı bu bahçe bile size rüya gibi bir tatilin kapılarını açabilir.
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