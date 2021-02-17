Bakmaya doyamayacağınız 9 çiftlik evi

Çiftlik evleri deyince de aklınıza hemen binlerce metrekare alana kurulan devasa ve pahalı yapıları getirmeyin. Birkaç metrekarelik bir alana kolayca kurulabilen modüler evleri de bir kır evi konseptinde dekore edebilirsiniz, kır evleri özellikle tatil ve emeklilik planı yapanlar için bulunmaz bir fırsat olabiliyor. Ya da hayallerinizi süsleyen yapı farklı mimarisi ile dikkat çeken büyük bir çiftlik evi veya konak tipi bir müstakil ev de olabilir. Homify ekibi olarak nasıl bir çiftlik evi istediğinize karar verebilmeniz için size birbirinden güzel 9 örnek tanıtacağız. Bu çiftlik evleri size ilham verecek!