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Derli toplu bir ev için 40 fikir

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Garaj / Hangar
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Çağımız eşya sayımızın durmaksızın arttığı, evlerimizin ise küçüldüğü bir çağ. Kapitalist ekonomi sürekli bir şeyler satın almamız için bizi telkin ediyor ve işin saçma yanı, hakikaten de alıyoruz. Daha fazlasına sahip olmak ister hoşumuza gitsin isterse de gitmesin, sistemin bir parçasıyız… Ve her şey bir yana, bunun sonucundan eşya sayımız sürekli artıyor. Fakat kocaman evlerde yaşayan şanslı kesimden değilsek, evlerimizin boyutu da zamanla küçülüyor, birkaç on yıl öncesine göre daha ufak evlere sığmaya çalışıyoruz. Tüm bunların sonucunda da evi derli toplu tutmak zorlaşıyor, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyoruz. 

Bugünkü yazımızda mutfak, banyo, oturma odası, çalışma odası, antre, yatak odası ve depo gibi evin farklı odaları için depolama çözümlerine örneklerden bir derleme yaptık. Türlü türlü örnekler içerisinden sizin evinize uygun olan, marangozunun yardımıyla kendi odalarınıza adapte edebileceğiniz çözümler mutlaka olacaktır. U

1) Farklı türdeki eşyalarınızı bir arada depolayabileceğiniz çok amaçlı bir dolap

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

2) İki sıra halindeki rayıyla alan tasarrufu sağlayan, raf ve askılardan oluşan bir gardırop

Визуализации проекта на 130 кв.м. в Сургуте, Alyona Musina Alyona Musina Modern Giyinme Odası
Alyona Musina

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

3) Yatak odasının giriş kapısının iki yanını kaplayan, boydan boya bir dolap

LMS EVI TESVIKIYE homify Modern Giyinme Odası Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz interiordesigneristanbul,,architectistanbul,,mimaristanbul,,icmimaristanbul,,modernevdekorasyonu
homify

LMS EVI TESVIKIYE

homify
homify
homify

4) Yatak baş ucunu değerlendiren, boydan boya bir depolama alano-ı

Appartement Paris, Meero Meero Endüstriyel Yatak Odası
Meero

Meero
Meero
Meero

5) Çocuk odasında dolaplar ile yatağı entegre eden, yeni nesil bir ranza sistemi

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living İskandinav Yatak Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

7) Günlük kullanıma uygun, yatağın altına yerleştirilmiş pratik çekmeceler

homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

homify
homify
homify

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8) İki duvar boyunca devam eden, tamamen kapalı kapaklar ardına gizlenmiş gardıroplar

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

9) Oda içinde oda oluşturan, basit bir asma kat mantığı ile tasarlanmış yatak için ekstra alan

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

10) Ayakkabılar için özel olarak tasarlanıp üretilmiş, çok sayıda ayakkabıyı kolayca depolamayı sağlayan bir dolap sistemi

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

11) Merdiven altını pratik bir biçimde kullanabilmemiz için çekmece sistemi

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

12) Merdiven altını pratik bir biçimde kullanabilmemiz için raylı kiler dolabı şeklinde portmonta sistemi

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

13) Merdiven altını ayakkabılık ile kombine eden özel üretim ikili bir depolama sistemi

Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
BAGO MİMARLIK

Urla B.T Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

14) Hem oturma alanı hem de depolama alanı sağlayan şık ve fonksiyonel bir portmanto sistemi

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

15) Örgü sepetlerle kombine edilmiş, üçlü set olarak tasarlanmış, açık raflı, sevimli bir portmanto

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

16) Tüm eşyaları gözün önünden kaldıran, tamamen kapalı, gömme bir portmanto dolabı

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

17) Mutfaktaki en dar alanları bile değerlendiren, düşme kapaklı dar tepsi dolapları ve raylı baharat dolapları

은평 뉴타운에 자리잡은 네 가족의 꿈 (서울 은평구 주택), 윤성하우징 윤성하우징 Minimalist Mutfak
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

18) Tüm rafları öne doğru raylar üzerinde çekilebilen pratik bir mutfak dolabı

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

19) Alanı en iyi şekilde değerlendirmek için kullanılan, yüksek boylu mutfak dolapları

homify Kolonyal Mutfak Ahşap rengi antalya mutfak
homify

homify
homify
homify

20) Sürgüyle yana doğru açılan, boydan boya, tabandan tavana uzanan gen mutfak dolabı tasarımı

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Mutfak
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

21) Açık planlı küçük evlere ya da stüdyo daireler için, dolap kapaklarının ardına saklanan minik mutfak tasarımı

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

22) En ufak alanları bile değerlendiren, dar raf sistemleri ve duvar rayları

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

23) Sleek bir görüntü için, üzeri tamamen boş bırakılan mutfak tezgahı

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon MutfakIşıklandırma
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

24) Alet edevat için özel olarak tasarlanmış depolama sistemleri

Heimwerkstatt, Regalraum GmbH Regalraum GmbH Endüstriyel Garaj / Hangar Metal Beyaz
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

25) Tüm pılı pırtıyı, bisikletleri ve dışarıda kullanılan benzeri eşyaları depolamak için özel bir mekan

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex Klasik Garaj / Hangar Beyaz garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

26) Bahçe eşyalarını korumak ve depolama için bahçeye konabilecek basit bir kulübe

Gartenschrank, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Klasik Garaj / Hangar
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

27) Banyonun içinde özel olarak tasarlanmış, tam teşekküllü bir çamaşır alanı

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura Modern Garaj / Hangar
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

28) Kiler gibi ayrı olarak tasarlanmış, tam teşekküllü bir çamaşır odası

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Banyo
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

29) Lavabonun altını değerlendiren, çekmeceli ve raflı lavabo tezgahı

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Banyo
CCT INVESTMENTS

CCT 101 Project in Beylikduzu

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

30) Banyo içerisinde, münferit bir dolap ve açık raf sistemleri

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Banyo
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

31) Küçük alanda daha fazla depolama için entegre lavabo altı ve duvar rafı kombinasyonu

Mesa Evleri, Boer As. Boer As. Modern Banyo
Boer As.

Mesa Evleri

Boer As.
Boer As.
Boer As.

32) Çalışma odası için duvar boyunca kitaplık ve kapanabilen çalışma masası seti

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Çalışma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

33) Çalışma ve dinlenme odasına alt rafları kapaklı, boydan boya kütüphane örneği

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

34) Yerden yalnızca altmış santimetre yüksekliğinde, mekanı boğmayan yatay bir kütüphane

KANDILLI homify Eklektik Çalışma Odası
homify

KANDILLI

homify
homify
homify

35) Cam kapaklarla kaplı, boydan boya bir kütüphane ve kırtasiye dolabı

​Çalışma Odası Sinar İç mimarlık Klasik Çalışma Odası
Sinar İç mimarlık

​Çalışma Odası

Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık
Sinar İç mimarlık

36) Oturma odasında televizyon ünitesi ile entegre, boydan boya dolap ve raf sistemi

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

37) Dinlenme ve kitap okuma alanında oluşturulacak, tüm duvarları kaplayan bir raf sistemi

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

38) Kendisi de görsel olarak muhteşem bir mobilya olan, antik görünümlü bir büfe

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

39) Ölü alan bırakmayacak şekilde, köşelerin, kenarların ve diğer kullanılmayan alanların raf olarak düzenlenmesi

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

40) Altı sandıklı divan gibi olan, türlü eşyaları depolamaya yarayan koltuklar

Home Design , KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON Modern Giyinme Odası
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

Home Design

KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON
KC DEKOR VE MOBİLYA DEKORASYON

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