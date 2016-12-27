Derli toplu bir ev için 40 fikir

Çağımız eşya sayımızın durmaksızın arttığı, evlerimizin ise küçüldüğü bir çağ. Kapitalist ekonomi sürekli bir şeyler satın almamız için bizi telkin ediyor ve işin saçma yanı, hakikaten de alıyoruz. Daha fazlasına sahip olmak ister hoşumuza gitsin isterse de gitmesin, sistemin bir parçasıyız… Ve her şey bir yana, bunun sonucundan eşya sayımız sürekli artıyor. Fakat kocaman evlerde yaşayan şanslı kesimden değilsek, evlerimizin boyutu da zamanla küçülüyor, birkaç on yıl öncesine göre daha ufak evlere sığmaya çalışıyoruz. Tüm bunların sonucunda da evi derli toplu tutmak zorlaşıyor, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyoruz.

Bugünkü yazımızda mutfak, banyo, oturma odası, çalışma odası, antre, yatak odası ve depo gibi evin farklı odaları için depolama çözümlerine örneklerden bir derleme yaptık. Türlü türlü örnekler içerisinden sizin evinize uygun olan, marangozunun yardımıyla kendi odalarınıza adapte edebileceğiniz çözümler mutlaka olacaktır. U