Şık bir dekorasyona sahip modern bir tek katlı ev

Yapının L şeklindeli mimarisi bu açıdan baktığımızda oldukça belirgin bir biçimde görülebiliyor. İç mekanları incelerken bunu daha da iyi algılayabileceğiz. Arka cephe konutun geniş terasının da konumlandığı cephesi ve cadde tarafından hiç görünmediği için en mahrem açık alanlı yeri.

Yine bu açıdan baktığımızda, gerçekleştirilmesi planlanan peyzaj çalışmasını da görüyoruz. Doğal taş parçaları ve top şeklindeki sevimli bitkiler konutun geometrik çizgilerine tezat oluşturup şık bir görünüm sağlıyor.