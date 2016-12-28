Şık bir dekorasyona sahip modern bir tek katlı ev

Bugünkü konut projemiz geleneksel mimarinin çağdaş yapı malzemeleri ve çağdaş stil detayları ile harmanlandığı, 150 metrekarelik bir müstakil ev. Bu sade ve şık ev, küks ve konfor için illa büyük ve şatafatlı bir ev olması gerekmediğinin kanıtı. Basit çizgilere sahip ve stil bütünlüğü olarak kusursuzluğu yakalamış olan bu evin dekorasyonu tamamen çağdaş parçalardan oluşuyor ve mekanın lüks havasını veren de dekorasyonda kullanılan bu parçalar. Gelin bu evin dış cephelerden görünüşüne ve yaşam alanlarına daha yakından bakalım.
Antrasit renkli son teknoloji ürünü kiremitler ile beyaz badananın kontrastı ilk dikkati çeken özellik. Tasarımı yapan mimarlık firmasının imzası niteliğinde olan bu kontrast, tasarımını gerçekleştirdikleri her projede mevcut.
Yapının ana girişin yer aldığı bu ön cepheden rahatlıkla görebildiğimiz, kapalı bir otoparkı da var. Ülkemizde çok yaygın olmasa da, kapalı otoparklar servet değerindeki arabalarımızın güvenliği ve ömrü için oldukça önemli, umuyorum ki ülkemizde de yaygınlkaşır ve lüks olarak değerlendirilmekten çıkıp norm haline gelir.
Konuta yan cepheden baktığımızda sevimli üçgen çatının altında geniş pencereler ve açık hava yaşam alanlarını görüyoruz. Konut çin ayrıca, özel bir yüzme havuzu da planlanmış.
Yapının L şeklindeli mimarisi bu açıdan baktığımızda oldukça belirgin bir biçimde görülebiliyor. İç mekanları incelerken bunu daha da iyi algılayabileceğiz. Arka cephe konutun geniş terasının da konumlandığı cephesi ve cadde tarafından hiç görünmediği için en mahrem açık alanlı yeri.
Yine bu açıdan baktığımızda, gerçekleştirilmesi planlanan peyzaj çalışmasını da görüyoruz. Doğal taş parçaları ve top şeklindeki sevimli bitkiler konutun geometrik çizgilerine tezat oluşturup şık bir görünüm sağlıyor.
Konutun dekorasyonu kahverengi tonları ve gri tonları ile yapılmış, son derece doğal, göze batmayan ve rahatlatıcı renkler kullanılmış. Dev bir halı üzerinde yer alan konforlu köşe koltuk takımı kocaman ve yumuşacık görünen minderler ile kombine edilmiş. Boydan boya pencelereden ise bol bol doğal gün ışığı giriyor.
Yapının L şeklinde olması sayesinde içeri giren ışık miktarı artırılmış. Her yönden geniş pencelerin olması mekanı ferah ve aydınlık hale getirmiş. Bu açıdan baktığımızda mutfağın bir kısmını ve geniş yemek masasını görebiliyoruz.
Konutun mutfağı şahane! Onu şahane yapan özellikleri ise hiçbir dubar ünitesinin kullanılmaması ve bunun sonucunda mekanın dar ve boğucu hale getirilmemesi. Duvar dibindeki tezgah boyunca geniş pencerelerden bahçe olduğu gibi görünüyor. Yarım ada şeklindeki ünite ise muazzam! Özel olarak tasarlanmış olan bu yapı oturma odasına bakan şömineyi de kapsıyor, altı mutfak dolabı olan geniş bir tezgah olarak devam ediyor ve en ucunda da tamamen şeffaf, pleksiglas malzemye dönüşerek bir mutfak barı oluşturuyor.
Mutfak barı şık görünümleri ve pratik kullanımlarıyla son dönemin bir numaralı mutfak trendi. ’Birbirinden güzel ve orijinal 10 mutfak barı’ başlıklı yazımızda başka modeller görmek mümkün.