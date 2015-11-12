Yenilikçi, pratik, modern ve stil sahibi bir mutfak

Mutfaklar, özellikle yemek yapmayı seven ve mutfakta bolca vakit geçiren ev sahipleri için en önemli yaşam alanlarının başında geliyor. Örnek mutfak dekorasyonlarının diğer yaşam alanı tasarımlarına göre çok daha fazla ilgi görmesinin sebeplerinden biri de elbette ki mutfakta geçirilen vaktin aktif olarak geçirilmesi; yani mutfağın oturma odasındaki gibi ayaklarınızı uzatıp televizyon izlediğiniz değil, sürekli aktif olduğunuz, yemek pişirdiğiniz, içecek hazırladığınız ve yemek yediğiniz bir alan olması. Dolayısıyla mutfak dekorasyonlarında konfor ve estetik gibi kaygıların önüne geçen bir de fonksiyonellik ve pratiklik kaygısı söz konusu. Bu doğrultuda da tabii ki mutfak tasarımları oldukça zengin ve çeşitli, ve tasarımcılar için de yaratıcı ve yenilikçi fikirlere çok daha açık. Bu yazımızda da sizlerle hem yenilikçilik ve yaratıcılık açısından sıradışı bir tasarıma sahip olan, hem estetik görünümü ve seçkin tarzıyla öne çıkan, hem de fonksiyonellik bakımından pratik aksesuarları ve yerleşimiyle büyüleyen bir mutfak tasarımına konuk oluyoruz.
Bodrum Femaş Mobilya tarafından dizayn edilen mutfak daha ilk bakışta çarpıcı ve seçkin görünümüyle etkilemeyi başarıyor. Yeşil, kırmızı, beyaz ve mor renk tonlarının son derece kararında kullanıldığı ve mükemmel bir ahenk oluşturduğu dekorasyon karizmatik ve havalı görünümüyle öne çıkıyor. Mutfağın tasarımında modern bir tarzın hakim olduğunu görüyoruz. L şeklinde duvara dayanmış olan mutfak tezgahına büyük bir mutfak adası eşlik ediyor.
İlk bakıştaki büyüleyici görünüm ayrıntılara indiğimizde daha da kuvvetleniyor. Mutfak adaları, yemek hazırlama, pişirme ve oturma alanlarını inanılmaz ölçüde arttıran yenilikçi trendlerden biri. Bu göz alıcı mutfakta da mekanın merkezine yerleştirilen büyük mutfak adasının bir tarafı tezgah işlevini görüyor, diğer tarafı ise oturma alanı olarak tasarlanmış. Adanın tezgah ve masa kısmında kullanılan beyaz renk, mutfağın geneline yayılan renklere zarif bir katkı sağlıyor.
Mutfak dolaplarında ise şık bir tasarım ve koyu yeşil tonlarının elegan estetiği göze çarpıyor. Üst mutfak dolaplarında camlı üniteler tercih edilerek şıklık etkisi arttırılmış ve klasik bir dokunuşla eklektik bir zarafet elde edilmiş. Alt mutfak dolaplarında ise çekmece kullanımı fonksiyonellik açısından çarpıcı bir fikir. Koyu yeşil mutfak dolaplarının arasında endüstriyel tasarımıyla göz dolduran bordo fırın ve ocak ünitesi ise mekanın en dikkat çeken mobilyalarından biri olma niteliği taşıyor.
Mutfağın yan cephesindeki duvar boyunca uzanan mutfak dolapları, ortasındaki açık ve camlı bardak bölmesiyle alana hareketlilik katarak estetik algısını yükseltiyor. Bardak bölmesinin arka tarafından görülen açık renk ahşap tonları da odadaki renk çeşitliliğini arttırarak modern görünüme sade ama çarpıcı bir katkıda bulunuyor.
Mutfağın tasarım uygulaması gerçekleştirilirken pratiklik açısından da en fonksiyonel mutfak unsurları tercih edilerek yemek yapma sırasında kullanılan alanların işlevi arttırılmış. Örneğin bu lavabo ve çeşme ünitesi, endüstriyel tasarımıyla hem yemek hem de temizlik sırasında kolaylık sağlıyor.
Çeşmenin hemen altına, tezgaha uygulanan bulaşıklık modeli ise göz kamaştırıcı bir yenilik olarak mutfak dekorasyonu fikirleri arasında yerini alıyor. Tezgaha ek olarak konulan, çoğunlukla da şık bir görüntü oluşturmayan ve elde yıkanılan mutfak malzemelerinin sularının birikerek nahoş bir görüntü oluşturduğu bulaşıklıklara son derece şık ve fonksiyonel bir çözüm üretilmiş.
Mutfaklarda dış görünüş kadar dolapların içindeki mekanizma da oldukça önemlidir. Bu dolaplarda ise hareketli ve dışarı doğru uzanan dolap rafları uygulanarak kullanıcı için eşsiz bir kolaylık ve rahatlık yaratılmış.
Çekmecelerde de mutfak dolaplarında görülen fonksiyonel tasarımlara benzer bir tasarımla karşılaşıyoruz. Tabaklarınızın boyutlarına göre düzenleyebileceğiniz ahşap üniteler çok daha düzenli depolama alanları yaratıyor.
Mutfakta tüm ince ayrıntılar düşünülmüş. Ekmeklikler bile çekmecelerin içine gömülerek hem fonksiyonel hem de estetik bir görüntü oluşturuyor.