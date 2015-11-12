Yenilikçi, pratik, modern ve stil sahibi bir mutfak

Mutfaklar, özellikle yemek yapmayı seven ve mutfakta bolca vakit geçiren ev sahipleri için en önemli yaşam alanlarının başında geliyor. Örnek mutfak dekorasyonlarının diğer yaşam alanı tasarımlarına göre çok daha fazla ilgi görmesinin sebeplerinden biri de elbette ki mutfakta geçirilen vaktin aktif olarak geçirilmesi; yani mutfağın oturma odasındaki gibi ayaklarınızı uzatıp televizyon izlediğiniz değil, sürekli aktif olduğunuz, yemek pişirdiğiniz, içecek hazırladığınız ve yemek yediğiniz bir alan olması. Dolayısıyla mutfak dekorasyonlarında konfor ve estetik gibi kaygıların önüne geçen bir de fonksiyonellik ve pratiklik kaygısı söz konusu. Bu doğrultuda da tabii ki mutfak tasarımları oldukça zengin ve çeşitli, ve tasarımcılar için de yaratıcı ve yenilikçi fikirlere çok daha açık. Bu yazımızda da sizlerle hem yenilikçilik ve yaratıcılık açısından sıradışı bir tasarıma sahip olan, hem estetik görünümü ve seçkin tarzıyla öne çıkan, hem de fonksiyonellik bakımından pratik aksesuarları ve yerleşimiyle büyüleyen bir mutfak tasarımına konuk oluyoruz.