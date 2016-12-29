Keşke benim olsa diyeceksiniz!

İki dekoratif stili birleştirmek riskli bir öneri gibi gelebilir kulağa. Fakat bununla beraber cesur kararlar alırsanız eğer gerçekten etkileyici sonuçlar verebilir. Örnek olarak göstereceğimiz bu ev, rustik tarzın en iyisinin modern tarzın en iyisi ile tamamlandığı şaşırtıcı güzellikte bir projedir. Ve aynı zamanda çok pratik ve fonksiyoneldir de. Bu büyüleyici kombinasyonla baştan çıkmanızı sağlamak için hem içeriden hem dışarıdan çekilmiş mekan fotoğraflarına göz atmaya davet ediyoruz.

Proje sahibi Stüdyo PH09, kaplama ve mimari çizgilerdeki rustik detaylarla, evdeki doğal aydınlatma için kullanılan modern tekniklerle ve son olarak muhteşem mutfağının zarafetiyle neler başardığınızı size göstermek istiyor. Hazırsanız eğer sözü daha fazla uzatmadan şahane evi keşfe çıkalım.