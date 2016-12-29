Keşke benim olsa diyeceksiniz!

İki dekoratif stili birleştirmek riskli bir öneri gibi gelebilir kulağa. Fakat bununla beraber cesur kararlar alırsanız eğer gerçekten etkileyici sonuçlar verebilir. Örnek olarak göstereceğimiz bu ev, rustik tarzın en iyisinin modern tarzın en iyisi ile tamamlandığı şaşırtıcı güzellikte bir projedir. Ve aynı zamanda çok pratik ve fonksiyoneldir de. Bu büyüleyici kombinasyonla baştan çıkmanızı sağlamak için hem içeriden hem dışarıdan çekilmiş mekan fotoğraflarına göz atmaya davet ediyoruz.
Proje sahibi Stüdyo PH09, kaplama ve mimari çizgilerdeki rustik detaylarla, evdeki doğal aydınlatma için kullanılan modern tekniklerle ve son olarak muhteşem mutfağının zarafetiyle neler başardığınızı size göstermek istiyor. Hazırsanız eğer sözü daha fazla uzatmadan şahane evi keşfe çıkalım.
Ana cephede taş kaplamalar kolonlarla birlikte çiçek yataklarında ve alçak duvarlarda kullanılarak rustik bir karakter kazandırılmış. Taşın doğal dokusu dahil olmak üzere nötr bir renk tonuna sahiptir cephe. Bununla birlikte tavan çizgileri zemin kat ile üst kat arasındaki ayrımı vurgularken modern bir hava katar binaya.
Oturma odasının dekorasyonunda salonun yıldızının duvardaki taş kaplama olduğunu söyleyebiliriz. Bu duvarın tam karşısında yer alan ve televizyonun da bulunduğu duvar ise siyah renklidir. Diğer duvarların beyazıyla dikkat çekici bir kontrast oluşturur.
Oturma odasında yıldızın taş kaplama olduğunu belirtmiştik. O halde daha detaylı inceleyelim. Taş kaplama duvarın tamamını değil, bir kısmını kaplıyor. Eğimli inen taş kaplamanın bittiği yerde ise beyaz duvar başlıyor. Boşta kalan beyaz duvar renkli bir resimle değerlendirilmiş.
Yemek odası dekorasyonu keskin şekillerden ve modern tasarımlardan oluşuyor. Duvardaki kare biçiminde bir çerçeveyi andıran blok hayli dikkat çekici. Ayakları yekpare yemek masası çok şık. Bu takımı sanayi tipi büyük lambalar tamamlıyor. Takımın siyah sandalyeleri ise mutfak sandalyeleriyle uyumlu olacak şekilde tercih edilmiş. Yeme odası büyük pencerelerin önünde yer aldığından doğal ışık açısından avantajlı.
Eğrisel bir açı ile ilerleyen lüks tezgahın tasarımı evin diğer parçaları gibi modern ve gibi çekici. Fark edilmese de tezgah, ortamın minimalist görünümünü korurken, geniş depolama alanını garanti eden neredeyse görünmez kapılara sahiptir. Yenilikçi tasarım, mutfak faaliyetleri için birden fazla kişiyi barındıracak kadar rahat.
Mutfağa başka bir açıdan gördüğümüz bu fotoğrafta kavisli tezgahın bitiminde aydınlık pencerelere ulaşırız. Burası aynı zamanda terasa doğrudan erişim sağlar. Ek olarak pencerelerden birinin bulunduğu duvara yapılan uzun raf bar gibi de kullanılabilir.
Binanın ilginç özelliklerinden biri aydınlatma konusuna gösterilen titizlik. Örneğin resimde tavandan içeri doğru süzülen doğal ışığı görürüz. Daha çok iyi yansıtması için zemine de cam yüzey yapılmış. Elektrikten tasarruf etmesi yanı sıra son derece büyüleyici bir görüntü.
Resimde gördüğümüz ebeveyn yatak odası olup diğer odalar gibi beyaz ağırlıklı bir dekorasyona sahiptir. Ancak yine de baskın bir renk kullanımı da mevcut. Yatak başının fıstık yeşili ile duvardaki rengarenk, güçlü resim odaya dinamizm katar. Bunların dışında diğer aksesuarlarla yatak odası hem genç bir ruha sahip olur hem de kişilik kazanır.
Son olarak mutfağa erişimi olan terasa göz atıyoruz. Büyük ve bakımlı bir bahçeye bakan teras hayli geniş olup sıcak mevsimlerde açık havada vakit geçirmek için oldukça elverişlidir. Terası sarmalayan çiçek ve bitkiler güzel bir seyirlik sağlar.
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