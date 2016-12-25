Türkiye'den 1+1 dairenin göz kamaştırıcı estetiği

Evinizin mükemmel bir görünüme ve estetiğe sahip olması için illa ki geniş ve çok odalı dairelerde ya da malikane gibi geniş villalarda yaşamanız gerekmiyor. Doğru bir dekorasyon ve iç mimari unsurlarda kaliteli ve tarz sahibi malzeme kullanımı ve dizayn ile kusursuz ve göz kamaştırıcı bir estetiğe stüdyo dairelerde bile sahip olmak mümkün. Bugün kapılarını çalacağımız apartman dairesi de bunun en başarılı ve güzel örneklerinden biri. Yeni bir konut projesine ait olan bu daire 1 oda ve 1 salondan oluşuyor ve ev sahipleri evi natamam halde satın almışlar ve evin iç tasarımı Mandalin Dizayn tarafından hayata geçirilmiş. Gelin her beraber bu küçük ama etkileyici evin modern ve göz kamaştırıcı tasarımına bir göz gezdirelim.