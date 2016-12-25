Türkiye'den 1+1 dairenin göz kamaştırıcı estetiği

Evinizin mükemmel bir görünüme ve estetiğe sahip olması için illa ki geniş ve çok odalı dairelerde ya da malikane gibi geniş villalarda yaşamanız gerekmiyor. Doğru bir dekorasyon ve iç mimari unsurlarda kaliteli ve tarz sahibi malzeme kullanımı ve dizayn ile kusursuz ve göz kamaştırıcı bir estetiğe stüdyo dairelerde bile sahip olmak mümkün. Bugün kapılarını çalacağımız apartman dairesi de bunun en başarılı ve güzel örneklerinden biri. Yeni bir konut projesine ait olan bu daire 1 oda ve 1 salondan oluşuyor ve ev sahipleri evi natamam halde satın almışlar ve evin iç tasarımı Mandalin Dizayn tarafından hayata geçirilmiş. Gelin her beraber bu küçük ama etkileyici evin modern ve göz kamaştırıcı tasarımına bir göz gezdirelim.
Gri rengin sıkıcı, boğucu ve düşük enerjili olduğunu mu düşünüyorsunuz? O halde fena halde yanıldığınızı size bu muhteşem mutfak örneğiyle derhal söyleyelim. Gri özellikle modern dekorasyonların vazgeçilmez renklerinden birisi ancak genellikle duvarlarda kullanıldığına şahit oluyoruz gri tonlarının. Bu dairede ise gri tonları modern country tarzı mutfak dolaplarında kullanılarak sıra dışı ve etkileyici bir görünüm elde edilmiş.
Odadaki gri hakimiyetini kıran ve şık ve modern bir kontrast yaratan en dikkat çekici unsurlar ise ahşap mutfak tezgahları oluyor pek tabii ki. Mutfak dizaynında dikkat çeken en önemli şey ise mutfağın fonksiyonel ve modern yerleşimi. Ayrıca gri ve ahşabı birbirleriyle bağlayan bembeyaz fayanslar ise bu modern country atmosferini kusursuzlaştıran bir dokunuş niteliği taşıyor.
Açık plan olarak tasarlanan salonun mutfak kısmına salondan daha geniş açıyla bakıldığında mekanın içindeki mükemmel ahengi daha net anlayabiliyoruz. Yaşam alanının genelinde gri renginin farklı tonlarının hakimiyeti görülüyor. Duvarlar, mutfak dolapları ve zeminde kullanılan modern parkelerin yumuşak geçişleri ortamda büyüleyici bir derinlik ve estetik sağlıyor. Yan cephede kullanılan geniş aynalar duvara gömülü olan depolama alanlarının kapıları ve odadaki geniş ve ferah etkiyi arttırıyor.
Evin banyosunda ise yaşam alanlarında yaratılan modern estetik unsurların devamı ile karşılaşıyoruz. Küçük banyoda bu defa gri rengin daha koyu tonları kullanılmış. Minimalist bir tasarımın izlendiği banyoda en dikkat çeken şeylerden biri ise küçük süs bitkileri ile ortama canlılık ve estetik katılması. Eğer sizin de küçük bir banyonuz varsa bu tasarımdan ilham alarak geniş dolaplar yerine minimal ve küçük tasarımlar tercih etmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca küçük banyolarla ilgili daha fazla dekorasyon ipucu öğrenmek istiyorsanız Küçük banyolar nasıl dekore edilir? başlıklı yazımıza tıklamanızı öneririz.
Banyonun diğer cephesinde ise zarifliği ve fonksiyonel yapısıyla göz dolduran duşakabin ünitesi bulunuyor. Bembeyaz fayansların zarafet ve temizliği sembolize ettiği duşakabinde ahşap zemin kaplaması da modern ve rustik bir hava katıyor. Cam duşakabin kapıları ise banyoyu daraltmadan duş alanının sınırlarını şık bir şekilde belirliyor.
Evin tek odası ise ev sahibinin yatak odası olacak şekilde dizayn edilmiş. Nötr renklerle sağlanan huzurlu ve dinlendirici ortam da yatak odası konseptine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Yatak odası küçük balkona açılıyor ve bu da odanın daha dinlendirici ve huzurlu olmasına katkı sağlıyor.