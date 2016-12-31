Küçük bir daireden aynen alabileceğiniz 8 fikir

Ev dekorasyonu yaparken, her zaman kataloglarda gördüğümüz muazzam tasarımları uygulamak mümkün olamıyor. Bunun nedeni evin mimari özelliklerinin dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarlardan çok daha önemli bir yere sahip olmasıdır. Tam da bu yüzden herhangi bir tasarımı birebir uygulamak yerine kendi evinizin özelliklerine göre değişiklikler yapmak ya da farklı fikirleri bir araya getirerek kendi kombinasyonunuzu oluşturmak daha başarılı bir sonuç verecektir. Homify ekibi olarak biz de size dekorasyonlarınızda bir araya getirebileceğiniz farklı fikirler derlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda size küçük ve sevimli bir evi tanıtacağız. Pahalı ve gösterişli dekorasyon ürünleri kullanmadan, basit ögelerle, çiçek gibi bir dekorasyon nasıl yapılır merak ediyorsanız, bu evi mutlaka inceleyin.

Küçük evlere uygulanmış ferah dekorasyonlara başka bir örnek görmek isterseniz “Küçük bir dairenin beyaz dekorasyon ile dönüşümü” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.