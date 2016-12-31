Küçük bir daireden aynen alabileceğiniz 8 fikir

Ev dekorasyonu yaparken, her zaman kataloglarda gördüğümüz muazzam tasarımları uygulamak mümkün olamıyor. Bunun nedeni evin mimari özelliklerinin dekorasyonda kullanılan mobilya ve aksesuarlardan çok daha önemli bir yere sahip olmasıdır. Tam da bu yüzden herhangi bir tasarımı birebir uygulamak yerine kendi evinizin özelliklerine göre değişiklikler yapmak ya da farklı fikirleri bir araya getirerek kendi kombinasyonunuzu oluşturmak daha başarılı bir sonuç verecektir. Homify ekibi olarak biz de size dekorasyonlarınızda bir araya getirebileceğiniz farklı fikirler derlemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda size küçük ve sevimli bir evi tanıtacağız. Pahalı ve gösterişli dekorasyon ürünleri kullanmadan, basit ögelerle, çiçek gibi bir dekorasyon nasıl yapılır merak ediyorsanız, bu evi mutlaka inceleyin.
Küçük evlere uygulanmış ferah dekorasyonlara başka bir örnek görmek isterseniz “Küçük bir dairenin beyaz dekorasyon ile dönüşümü” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Dekorasyonun genel renk dengesinden bahsetmek gerekirse; beyaz ve antrasit tonlarıyla oluşturulan monokromatik bir dekorasyona sarı, gül kurusu ve mavi gibi canlı renkler eklenerek vurgu yapılmış. Dekorasyonlarda ferah ve dikkat çeken bir ortam oluşturmak için en çok tercih edilen renk sistemi budur. Siz de evinizde bu renk sistemini kullanmak isterseniz, evinizin duvar, zemin ve koltuk gibi ana bölgelerinde beyaz ve gri gibi açık tonlar kullanıp, sevdiğiniz bir canlı renkte aksesuar edinerek vurgu oluşturabilirsiniz. Bu evin oturma odasına baktığınızda ahşap zemin üzerine uygulanan gri bir fonun sarı sandalyeler ile tamamlandığını ve oldukça ferah bir hava oluşturduğunu görebilirsiniz.
Yatak odasında ise solgun renklerin dingin özelliği kullanılmış. Dokulu tekstil ürünleri, çiçekli tablo ve konforlu bir yatak ile tamamlanan dekorasyon son derece rahat ve şık görünüyor. Böyle bir dekorasyon oluşturmak için yapmanız gereken tek şey, şaşalı aksesuarlardan, oymalı ve işlemeli mobilyalardan uzak durup sade ve rahat ürünler seçmek olacak. Ayrıca renk kombinasyonu için de bir uzmandan yardım almanız gerekebilir. Dilerseniz Homify dekoratörlerine danışabilirsiniz.
İskandinav stilin özelliklerini taşıyan evde bir de küçük misafir yatak odası bulunuyor. Bu odada da yine aynı renk dengesinden faydalanılmış. Beyaz renk ve klasik detaylar barındıran mobilyaların tercih edildiği dizaynda canlı çiçekler ve eğlenceli desenler de dikkat çekiyor.
Oturma odasının pencere önünde şık bir dinlenme köşesi oluşturulmuş. Vurgu renkleri ve çiçekler ile süslenen bu köşenin en göz alıcı özelliği ferahlığı oluyor. Evin en değerli aksesuarları ise çiçekler. Oturma odasında kullanılan kuru dallar ve duvara asılmayıp, yere açılı olarak bırakılan ayna stili güçlendiren özellikler oluyor.
Beyaz ve gri tonları ile oluşturulan mutfak dekorasyonu fonksiyonelliği ve ferahlığı ile öne çıkıyor. İskandinav stilin özelliklerini taşıyan dolap ve ekipmanları, perdesiz pencereleri ve natürel aksesuarları ile oldukça güzel ve başarılı bir tasarım. Ayrıca mutfaktaki bütün ögeler işlevsellik ön planda tutularak seçilmiş.
Mutfakta bulunan yemek masasına yakından bir bakmak gerekiyor. Sıradan plastik sandalyeler ve basit bir lake masadan ibaret olmasına rağmen renklerin uyumu, dekorasyon stiline uygun natürel aksesuarlar ve doğru vurgu ile son derece iç açıcı bir görüntü oluşturmuş.
Evin banyosuna göz attığınızda oldukça sıradan bir dekorasyonla karşılaşabilirsiniz. Hiçbir gösterişi bulunmayan bu banyo son derece ferah ve iç açıcı bir yapıya sahip. Temiz banyo aksamları, beyaz duvarlar ve canlı çiçekler ile sağlanmış mükemmel bir görüntü.
Evin girişinde kullanılan aynalı dresuar seti her dekorasyona örnek olabilecek cinsten. Parçalar halinde duvara uygulanan ayna, gri ahşap dresuar, kuru dallar ve sarı kırlentlerle evin bütün dekorasyonunun başarılı bir özeti gibi. Ferah ve iç açıcı bir giriş için muhteşem bir örnek.