Huzur dolu bir evden kopya çekebileceğiniz 9 fikir

İlk başta oldukça basit görünen şeyler aslında zekice tasarlanmış olabilir. Ancak mütevazi görünümünden ötürü önyargılara sebep olur. Bugünkü yazımıza konuk edeceğimiz projeye baktığınız zaman ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Canatelli Arquitetura E Design tarafından yapılan bu sevimli ev, aileler için düşünülmüş olup son derece sağlam bir şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca çok sayıda özel aydınlatmaya sahip olması evi havadar ve kullanışlı yapar. Binadaki tüm yüzeyler dayanıklıdır ve kaliteli malzemelerle yapılmıştır. Her oda geniş olup hareket alanı ideal boyuttadır. Siz de günün birinde ev inşa etmeyi düşünüyorsanız eğer bu projeyi inceleyerek kendi eviniz için kopya çekebilirsiniz.
Basit ve simetrik çizgilere sahip olan sevimli evin bahçeye bakan arka cephesine göz atıyoruz. Başlangıç için burayı seçmemizin sebebi evdeki sosyalliğin arka bölümde yoğunlaşması. Çatının hafif eğimi avlu için gölgelik sağlayarak güzel bahçede geçirilen vakitler baz alınarak tasarlanmış.
Evin giriş kısmından arka bahçeye erişim için düzenlenmiş yan yol eğimli çatının uzantısı sayesinde yağmur gibi hava olaylarına karşın korumalıdır. Yan yolun bir kısmı taşla döşenirken bir kısmı yeşil bitkiler için ayrılmıştır.
Sokağa bakan ön cephe kısmı arka cephe gibi sade bir tarza sahiptir. Ön kısımda da yeşil bitki ve ağaçlar yer almasına karşın arkaya oranla daha sönüktür diyebiliriz. Ön cephe ile arka cephe arasındaki farklardan biri de pencere boyutlarıdır.
Bu mutfak sahip olduğunuz tüm alanı kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Basit kaplamalara sahiptir ve iyi yerleştirilmiştir. Üst dolapla alt dolap arasında kalan duvar boşluğunda yer alan küçük ama geniş pencereler sayesinde doğal ışıktan bolca yararlanılır. Bu da zemin gibi bölümlerin daha parlak gözükmesini sağlar.
Doğal ahşap gibi malzemeler, mutfağın ve diğer iç mekanların yapımında şık ve sıcak bir atmosfere sahip olmasını sağlar. Ahşap bara uyumlu olarak mutfağın bazı bölümlerinde de ahşap malzeme kullanıldığını fark ederiz. L biçiminde ilerleyen mutfak dolapları depolama için yeterli kapasitedir.
Oturma odası dışında evin ikinci sosyalleşme mekanı olan mutfak, her türlü donanıma sahip olduğu gibi aynı zamanda geniş bir hareket alanına sahiptir. Yemek masası olarak tercih edilen yüksek ahşap bar oldukça uzun olup çekirdek bir aile için yeterlidir. Ahşap barı tamamlayan tabureler barı tamamlayan lambalarla aynı renktedir. Bu açıdan bakıldığından yüksek barın arka kısmında daha alçak bir tezgah bulunduğunu görürüz.
Odaları birbirine bağlayan dar bir koridor genellikle süslemez ve bu nedenle sıkıcı bir mekandır. Ancak bu projede odalar arasında bir geçiş noktası olan koridorun da estetiği ihmal edilmemiş. Şık bir masa ile onu tamamlayan irili ufaklı aynalar güzel olduğu kadar eğlencelidir de.
Evin banyosu da şıklık ve zarafetten payına düşeni fazlasıyla almış görünüyor. Klozetin bulunduğu duvar koyu renkli ve desenli sofistike bir duvar kağıdıyla kaplanmış. Küçük beyaz bir lavabonun bulunduğu ahşap lavabo tezgahı güzel bir vazo ve bahar çiçekleriyle süslenmiş. Zarif duvar aynası ve romantik lamba gibi aksesuarlar da banyoyu zengin gösteren detaylar.
Her ne kadar ev basit gibi görünse de iç mekanın şıklığına oranla sürprizli de. Arka bahçede yer alan çatılı teras açık havada ailece keyifli vakit geçirmek için ideal boyutta. İçinde küçük bir mutfak ekipmanı, bir yemek takımı ve de bilardo masası bulunuyor.
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