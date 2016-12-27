2016'nın en çok beğenilen 10 evi

homify sayfalarında sizlerle sık sık dünyanın dört bir yanından hayallerimizi süsleyecek kadar güzel evlere konuk oluyoruz. 2016 yılında da homify 360 yazılarında sizlerle dünyanın her yerindeki başarılı mimarileri ziyaret ettik ve bazı evler sizler tarafından diğerlerine göre çok daha fazla beğeni topladı. Biz de 2016 yılının en beğenilen 10 evini bu yazımızda sizin için derledik. Gelin tekrar hatırlayalım…
Polonya'dan bu ev temiz hatları ve modern görünümü ile öne çıkan mimari tasarımlardan biri. Gri ve beyazın ahşap geçişlerle harmanlandığı evin simetrik ve çok eğimli çatısı mimariye heybetli bir estetik kazandırıyor. Evin yan tarafındaki kapalı kış bahçesi de konforlu ve modern bir yaşam alanı yaratıyor.
Minimalist tarz mimarilerin en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkan bu modern ev ise Rusya'da yer alıyor. Temiz ve keskin hatları, modern ve minimal çatısı, görkemli verandası ve düzenli ve bakımlı çimleriyle huzur dolu peyzajı ile 2016'da en beğenilen modern ev modellerinin arasına giriyor bu şık proje.
Ekolojik çatısıyla dikkat çeken bu sıra dışı mimari tasarım ise Hollanda'dan. Doğallığın modern stille iç içe geçtiği dizaynda renk kullanımından asimetrik unsurlara kadar her şey özel ve sıra dışı. Evin ilk katında beyaz ve pürüzsüz bir kaplamanın, ikinci katında ise koyu yeşil ahşap kaplamanın kullanılması evi benzersiz bir dokuya kavuşturuyor. Ayrıca evin girişine dikkat ettiğimiz zaman kapalı bir veranda uygulaması ile karşılaşıyoruz.
Her bir karesi ile ahenkli ve büyüleyici bir estetik yaratan bu modern Meksika evi de sizler tarafından homify sayfalarının en beğenilen projelerinden biri oldu. Keskin çizgileriyle ve düz çatısıyla öne çıkan dış cephesi ile her göreni büyüleyen bu evin iç mekanlarını da gezmek isterseniz Şahane bir tek katlı evden 15 özendirici fotoğraf başlıklı yazımıza tıklayabilirsiniz.
Brezilya'dan insanı tatil havasına sokan sıcacık bir ev… Kolonyal mimari esintileri taşıyan bu yalın plaj evi, rustik bir şekilde dekore edilmiş, özel kaplamalar ile rustik de bir yapı kazandırılmış. Maksimum dozda ahşap malzeme kullanılarak doğal ve sıcacık bir atmosfere sahip olan bu evin ön tarafında da ahşap bir sundurma bulunuyor.
Sıradaki örneğimiz Asya mimarisinin çarpıcı bir örneği olan Japonya'dan bir ev. Geniş çatısı eve eşsiz bir görkem kazandırırken minimal ve etkileyici mimari unsurları da göz kamaştırıcı bir huzur ortamı yaratıyor.
İskandinav tarzının çarpıcı bir örneği ile karşı karşıyayız. Ukrayna'da yer alan bu ev ahşabın o doğal ve göz kamaştırıcı estetiğini gözler önüne seriyor adeta. Keskin ve köşeli hatlara sahip yapısı, tabandan tavana camları, düz çatısı ve bünyesinde yer alan kapalı otoparkı ile çağdaş ve konforlu bir yapıya sahip bu ev de 2016 yılının en beğenilenleri arasında.
Taş ev denilince zaten akan sular duruyor değil mi? İspanya'da yer alan bu harika taş ev de hem doğal, hem geleneksel, hem modern, hem yalın, hem de görkemli özellikleri bir bedende buluşturmayı başarıyor.
Ve lüksün vücut bulmuş hali olan bu mükemmel malikane ise İtalya'dan. Sonsuzluk etkisi veren göz alıcı havuzu, Maggiore Gölü'ne bakan mükemmel lokasyonu ve taş ev cazibesini yüksek pencerelerle birleştiren seçkin mimarisiyle hepimizin hayallerini süsleyecek kadar güzel olan bu ev de tabii ki 2016'nın en beğenilenleri arasında yerini alıyor.
Ve son olarak Rusya'da yer alan ve basitliğin ve doğallığın sembolü olan bu yalın ahşap eve göz gezdiriyoruz. Minimalizmin mimaride her zaman fark yarattığının da başarılı bir örneği.