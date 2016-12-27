2016'nın en çok beğenilen 10 evi

homify sayfalarında sizlerle sık sık dünyanın dört bir yanından hayallerimizi süsleyecek kadar güzel evlere konuk oluyoruz. 2016 yılında da homify 360 yazılarında sizlerle dünyanın her yerindeki başarılı mimarileri ziyaret ettik ve bazı evler sizler tarafından diğerlerine göre çok daha fazla beğeni topladı. Biz de 2016 yılının en beğenilen 10 evini bu yazımızda sizin için derledik. Gelin tekrar hatırlayalım…