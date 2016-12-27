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2016'nın en çok beğenilen 10 evi

Homify TR Homify TR
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Evler
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homify sayfalarında sizlerle sık sık dünyanın dört bir yanından hayallerimizi süsleyecek kadar güzel evlere konuk oluyoruz. 2016 yılında da homify 360 yazılarında sizlerle dünyanın her yerindeki başarılı mimarileri ziyaret ettik ve bazı evler sizler tarafından diğerlerine göre çok daha fazla beğeni topladı. Biz de 2016 yılının en beğenilen 10 evini bu yazımızda sizin için derledik. Gelin tekrar hatırlayalım…

Keskin hatlarıyla öne çıkan tasarım

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Polonya'dan bu ev temiz hatları ve modern görünümü ile öne çıkan mimari tasarımlardan biri. Gri ve beyazın ahşap geçişlerle harmanlandığı evin simetrik ve çok eğimli çatısı mimariye heybetli bir estetik kazandırıyor. Evin yan tarafındaki kapalı kış bahçesi de konforlu ve modern bir yaşam alanı yaratıyor.

Rusya'dan şık ve güzel bir ev

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
hq-design

hq-design
hq-design
hq-design

Minimalist tarz mimarilerin en başarılı örneklerinden biri olarak öne çıkan bu modern ev ise Rusya'da yer alıyor. Temiz ve keskin hatları, modern ve minimal çatısı, görkemli verandası ve düzenli ve bakımlı çimleriyle huzur dolu peyzajı ile 2016'da en beğenilen modern ev modellerinin arasına giriyor bu şık proje.

Ekolojik bir mimari

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Modern Evler
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Ekolojik çatısıyla dikkat çeken bu sıra dışı mimari tasarım ise Hollanda'dan. Doğallığın modern stille iç içe geçtiği dizaynda renk kullanımından asimetrik unsurlara kadar her şey özel ve sıra dışı. Evin ilk katında beyaz ve pürüzsüz bir kaplamanın, ikinci katında ise koyu yeşil ahşap kaplamanın kullanılması evi benzersiz bir dokuya kavuşturuyor. Ayrıca evin girişine dikkat ettiğimiz zaman kapalı bir veranda uygulaması ile karşılaşıyoruz.

Modern ve göz kamaştırıcı

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Evler
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Her bir karesi ile ahenkli ve büyüleyici bir estetik yaratan bu modern Meksika evi de sizler tarafından homify sayfalarının en beğenilen projelerinden biri oldu. Keskin çizgileriyle ve düz çatısıyla öne çıkan dış cephesi ile her göreni büyüleyen bu evin iç mekanlarını da gezmek isterseniz Şahane bir tek katlı evden 15 özendirici fotoğraf başlıklı yazımıza tıklayabilirsiniz.

Tatil hissi uyandıran sıcacık bir ev

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Brezilya'dan insanı tatil havasına sokan sıcacık bir ev… Kolonyal mimari esintileri taşıyan bu yalın plaj evi, rustik bir şekilde dekore edilmiş, özel kaplamalar ile rustik de bir yapı kazandırılmış. Maksimum dozda ahşap malzeme kullanılarak doğal ve sıcacık bir atmosfere sahip olan bu evin ön tarafında da ahşap bir sundurma bulunuyor.

Asya mimarisinin etkili bir örneği

homify Küçük Evler
homify

homify
homify
homify

Sıradaki örneğimiz Asya mimarisinin çarpıcı bir örneği olan Japonya'dan bir ev. Geniş çatısı eve eşsiz bir görkem kazandırırken minimal ve etkileyici mimari unsurları da göz kamaştırıcı bir huzur ortamı yaratıyor.

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Ahşabın büyüsü

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

İskandinav tarzının çarpıcı bir örneği ile karşı karşıyayız. Ukrayna'da yer alan bu ev ahşabın o doğal ve göz kamaştırıcı estetiğini gözler önüne seriyor adeta.  Keskin ve köşeli hatlara sahip yapısı, tabandan tavana camları, düz çatısı ve bünyesinde yer alan kapalı otoparkı ile çağdaş ve konforlu bir yapıya sahip bu ev de 2016 yılının en beğenilenleri arasında.

İspanya'dan çarpıcı bir taş ev

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS Rustik Evler
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

Taş ev denilince zaten akan sular duruyor değil mi? İspanya'da yer alan bu harika taş ev de hem doğal, hem geleneksel, hem modern, hem yalın, hem de görkemli özellikleri bir bedende buluşturmayı başarıyor.

Rüya gibi bir villa

Villa Ronco sopra Ascona, Aldo Rampazzi Studio di Architettura Aldo Rampazzi Studio di Architettura Modern Balkon, Veranda & Teras
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura
Aldo Rampazzi Studio di Architettura

Ve lüksün vücut bulmuş hali olan bu mükemmel malikane ise İtalya'dan. Sonsuzluk etkisi veren göz alıcı havuzu, Maggiore Gölü'ne bakan mükemmel lokasyonu ve taş ev cazibesini yüksek pencerelerle birleştiren seçkin mimarisiyle hepimizin hayallerini süsleyecek kadar güzel olan bu ev de tabii ki 2016'nın en beğenilenleri arasında yerini alıyor.

Fark yaratan doğallık

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Ve son olarak Rusya'da yer alan ve basitliğin ve doğallığın sembolü olan bu yalın ahşap eve göz gezdiriyoruz. Minimalizmin mimaride her zaman fark yarattığının da başarılı bir örneği.

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