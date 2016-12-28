2016'nın yıldızı olan 8 küçük ve hesaplı ev

2016'nın en çok beğenilen 10 evi başlıklı yazımızda yıl boyunca sizler tarafından en çok ilgi gören şahane evleri derlemiştik. Elbette homify'da dünyanın dört bir yanından en güzel ev incelemelerimiz çoğumuzun bütçesini oldukça aşan pahalı ve lüks evler oluyor. Ancak yine bu sayfalarda sık sık değindiğimiz konulardan biri de her bütçeye uygun, ekonomik ve minik evler. Özellikle kısıtlı bir bütçe ile kendisine ev yaptırmak isteyen okurlarımız için ilham verici olan bu yazılarımızda ziyaret ettiğimiz evlerden 2016 yılında en çok ilgi görenleri derledik bu başlık altında. Elbette yine dünyanın dört bir yanından örneklerin bulunduğu evlerin ortak özellikleri hesaplı olmaları. Lafı daha fazla uzatmadan bu harika 8 küçük ve ekonomik evi ziyaret edelim, ne dersiniz?