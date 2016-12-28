2016'nın yıldızı olan 8 küçük ve hesaplı ev

2016'nın en çok beğenilen 10 evi başlıklı yazımızda yıl boyunca sizler tarafından en çok ilgi gören şahane evleri derlemiştik. Elbette homify'da dünyanın dört bir yanından en güzel ev incelemelerimiz çoğumuzun bütçesini oldukça aşan pahalı ve lüks evler oluyor. Ancak yine bu sayfalarda sık sık değindiğimiz konulardan biri de her bütçeye uygun, ekonomik ve minik evler. Özellikle kısıtlı bir bütçe ile kendisine ev yaptırmak isteyen okurlarımız için ilham verici olan bu yazılarımızda ziyaret ettiğimiz evlerden 2016 yılında en çok ilgi görenleri derledik bu başlık altında. Elbette yine dünyanın dört bir yanından örneklerin bulunduğu evlerin ortak özellikleri hesaplı olmaları. Lafı daha fazla uzatmadan bu harika 8 küçük ve ekonomik evi ziyaret edelim, ne dersiniz?
İlk minik ev projemiz Meksika'da yer alıyor. Aslına bakarsanız bu ev dışarıdan göründüğü kadar minik değil. Ancak ön cephesi oldukça dar olan eve sokaktan baktığınızda minik bir köy evini andıran bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Arkaya doğru genişleyen arazisi sayesinde alan kazanan evin ön cephesi düşük bütçelerle inşa edilebilecek mimari tasarımlara şık bir örnek niteliğinde. Açık mavi dış cephe boyası, düz çatısı, çift kanatlı siyah ahşaptan yapılmış giriş kapısı ve ferforje korkuluklara sahip ahşap pencereleri ile mütevazi, modern ve sevimli bir cephe estetiği sunuyor bizlere bu ev.
Bu ev ise yalnızca 67 metrekare! Harika görünüyor değil mi? Bu harika görüntünün en önemli sebebi tabii ki taş ve ahşabın o mükemmel ahengi. Basit çatısı ve geleneksel mimarisiyle doğal taş işçiliği ve ahşap unsurların harmanlanması sevimli, huzur dolu ve samimi bir ev ortaya çıkarıyor. İspanya'da yer alan evi daha ayrıntılı incelemek isterseniz tıklayın: Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev
Bu modern ev ise ilk bakışta hiç de ekonomik görünmüyor değil mi? Çünkü oldukça geniş ve üstelik iki katlı. Lüks, gösterişli ve ayrıntılı bir mimariye sahip olan bu evin ekonomik olmasının sebebi bu büyük evin prefabrik olması. Prefabrik evler hem pratik ve hızlı bir inşaat süreci hem de çok daha düşük bütçeyle çok daha geniş evler inşa etme fırsatı sunuyor.
Kuloğlu Orman Ürünleri isimli firma tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu ahşap ev ise yine gösterişli yapısıyla ekonomik olduğuna inanamadığımız bir ev projesi. Beton evlere göre çok daha ekonomik olmasının yanı sıra aynı zamanda çok daha sağlıklı ve doğal olan ahşap evler her bütçeye uygun farklı seçenekler de sunuyor.
Yine ülkemizden bir ahşap ev örneği; bu defa minik bir bungalov! Bungalov evler özellikle yazlık ve kırsal bölgelerde doğaya zarar vermeden başınızı sokacak bir ev yapmanın en şık ve sevimli yolu. Üstelik harika görünüyorlar, değil mi?
Farklı tasarımıyla herkesi şaşırtan ve kendine hayran bırakan bu ev ise Brezilya'dan. 86 metrekarelik yaşam alanına sahip olan bu asimetrik modern ev iki kattan ibaret ve çatısından duvar kaplamalarına, mimari özelliklerinden göz kamaştırıcı şekline kadar her şeyiyle ayrı ayrı dikkat çekiyor.
Yine kocaman alanıyla kendine hayran bırakan ve ekonomik bir bütçesi olduğuna inanmakta zorlanacağımız bir prefabrik ev projesi. Hem tasarım olarak hem de kaliteli malzeme kullanımı açısından oldukça farklı ve sıra dışı olan bu ev yalnızca 5 ayda inşa edilebiliyormuş.