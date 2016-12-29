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Okurlarımızın çok beğendiği 7 mutfak fikri

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APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
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2016 yılı da, son yıllarda hep olduğu gibi dekorasyon fikirleri açısından oldukça zengin bir sene oldu ve yeni fikirler ve gelişmeler dekoratif anlamda hayatımızı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitemizi arttırmaya devam etti. homify sayfalarında da sizlerle her zaman dünyanın dört bir yanından en son dekorasyon trendlerini, yepyeni ve sıra dışı dizayn fikirlerini ve birbirinden güzel ev dekorasyonları örneklerini incelemeye çalıştık. Elbette her oda için farklı, fonksiyonel ve şık fikirlerle farklı ve ilham verici derlemeler de yaptık. Mutfaklarsa sizin tarafınızdan en çok ilgi gören yaşam alanları oldu her zaman. Bunun sebebi elbette mutfakların çok sık ve aktif olarak kullanılan sosyal alanlar olmaları ve tabir yerindeyse, evlerin kalbini temsil etmeleri. Mutfak dekorasyonu konulu yazılarımızda en çok ilgi çeken tema ise pek tabii ki mutfak dizaynlarında pratik ve fonksiyonel çözümler oldu. İşte bu yazımızda da hem estetik olarak, hem de fonksiyonellik açısından 2016'nın en çok beğenilen 7 mutfak fikrini derledik.

Dolap içi raf çözümleri

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Çoğumuz evlerimizde hazır mutfak kullanıyoruz çünkü mutfağımızı özel olarak tasarlatacak kadar geniş bir bütçemiz olmuyor. Hazır mutfaklar ise belirli standartlarıyla birlikte geliyor ve genellikle hep aynı raf ve çekmece sistemlerine sahip oluyorlar. Oysa bizim ihtiyaçlarımız standart mutfak tasarımlarının bize sunduğundan farklı olabiliyor. Akıllı raf ve çekmece sistemleri de işte bu noktada devreye giriyor. Standart mutfaklara da özel tasarım mutfaklara da uygulanabilen dolap içi raf sistemleri oldukça kullanışlı ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak farklı özelliklere sahip.

Büyüyebilen tezgah uygulaması

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

Özellikle küçük bir mutfağınız varsa sizin de sık sık mutfak tezgahınızın daha geniş olmasını istediğinize eminiz. Özellikle yemek yaparken geniş tezgah her zaman eşsiz bir konfor ve kullanım kolaylığı sağlayan bir unsur ancak elbette ki herkes geniş tezgahlara sahip olacak kadar büyük mutfaklı evlerde yaşayamıyor. Bu şahane fikir de işte bu yüzden çok güzel! Çekmece gibi açılıp kapanabilir tezgah eklentileri mutfağınızın alanını küçültmeden dilediğiniz zaman tezgah alanınızı genişletiyor. Harika değil mi?

Çekmeceye saklı yemek masaları

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Özellikle şehir merkezindeki küçük mutfaklı evlerde bu tarz açılır kapanır özellikli fonksiyonlar gitgide daha da popülerleşmeye başladı. Çekmece olarak gizlenebilen masalar da bunun en başarılı ve pratik örneği sayılabilir. Yemek masası için yeriniz yoksa çekmecelerinizden birini istediğiniz zaman ortaya çıkarabileceğiniz bir masaya dönüştürebilirsiniz!

Duvara asılan dekoratif baharatlıklar

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

Duvara asılan baharatlıklar hem dekoratif olarak harika bir estetik oluşturuyorlar, hem de kullanım kolaylığı açısından mükemmel bir fikir niteliğindeler! Yer kaplamayan ve üstelik aksesuar olarak duvarlarda sergileyebildiğiniz baharat kutuları!

Mutfak adaları ve beyaz mutfaklar

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Mutfak adaları ve beyaz mutfaklar bu sene gene en beğenilen mutfak trendlerinin arasındaydı. Mutfağın tam ortasında yer alan geniş ahşap tezgahlı bir mutfak adası mutfakta kendinizi bir profesyonel gibi hissettiren harika bir tasarım! Beyazın zarafetini ise tartışmamıza bile gerek yok!

Köşe çekmeceleri ile daha verimli kullanım

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Küçük mutfaklarda en önemli şey her alanı değerlendirerek yerden maksimum düzeyde verim ve tasarruf sağlayabilmektir. Köşe çekmeceleri ise bunu tam olarak başarmamızı sağlayan yegane mutfak dekorasyonu buluşlarından biri!

Tabak çanağı sergilemek!

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey MutfakLavabo & Armatürler
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Bu sene yeniden trend olan şeylerden biri ise mutfaklarda açık raf uygulamalarıydı. Geleneksele dönüş: Mutfakta açık raf trendi başlıklı yazımızda bu trendin belli başlı örneklerini incelemiştik. Bu örnekteki gibi tabakların dikey olarak yerleştirildiği tasarımlar ise hem estetik olarak göz dolduruyor, hem de yer tasarrufu sağlayarak depolama alanınızı daha verimli kullanmanızı sağlıyor.

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