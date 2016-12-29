Okurlarımızın çok beğendiği 7 mutfak fikri

2016 yılı da, son yıllarda hep olduğu gibi dekorasyon fikirleri açısından oldukça zengin bir sene oldu ve yeni fikirler ve gelişmeler dekoratif anlamda hayatımızı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitemizi arttırmaya devam etti. homify sayfalarında da sizlerle her zaman dünyanın dört bir yanından en son dekorasyon trendlerini, yepyeni ve sıra dışı dizayn fikirlerini ve birbirinden güzel ev dekorasyonları örneklerini incelemeye çalıştık. Elbette her oda için farklı, fonksiyonel ve şık fikirlerle farklı ve ilham verici derlemeler de yaptık. Mutfaklarsa sizin tarafınızdan en çok ilgi gören yaşam alanları oldu her zaman. Bunun sebebi elbette mutfakların çok sık ve aktif olarak kullanılan sosyal alanlar olmaları ve tabir yerindeyse, evlerin kalbini temsil etmeleri. Mutfak dekorasyonu konulu yazılarımızda en çok ilgi çeken tema ise pek tabii ki mutfak dizaynlarında pratik ve fonksiyonel çözümler oldu. İşte bu yazımızda da hem estetik olarak, hem de fonksiyonellik açısından 2016'nın en çok beğenilen 7 mutfak fikrini derledik.
Çoğumuz evlerimizde hazır mutfak kullanıyoruz çünkü mutfağımızı özel olarak tasarlatacak kadar geniş bir bütçemiz olmuyor. Hazır mutfaklar ise belirli standartlarıyla birlikte geliyor ve genellikle hep aynı raf ve çekmece sistemlerine sahip oluyorlar. Oysa bizim ihtiyaçlarımız standart mutfak tasarımlarının bize sunduğundan farklı olabiliyor. Akıllı raf ve çekmece sistemleri de işte bu noktada devreye giriyor. Standart mutfaklara da özel tasarım mutfaklara da uygulanabilen dolap içi raf sistemleri oldukça kullanışlı ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak farklı özelliklere sahip.
Özellikle küçük bir mutfağınız varsa sizin de sık sık mutfak tezgahınızın daha geniş olmasını istediğinize eminiz. Özellikle yemek yaparken geniş tezgah her zaman eşsiz bir konfor ve kullanım kolaylığı sağlayan bir unsur ancak elbette ki herkes geniş tezgahlara sahip olacak kadar büyük mutfaklı evlerde yaşayamıyor. Bu şahane fikir de işte bu yüzden çok güzel! Çekmece gibi açılıp kapanabilir tezgah eklentileri mutfağınızın alanını küçültmeden dilediğiniz zaman tezgah alanınızı genişletiyor. Harika değil mi?
Özellikle şehir merkezindeki küçük mutfaklı evlerde bu tarz açılır kapanır özellikli fonksiyonlar gitgide daha da popülerleşmeye başladı. Çekmece olarak gizlenebilen masalar da bunun en başarılı ve pratik örneği sayılabilir. Yemek masası için yeriniz yoksa çekmecelerinizden birini istediğiniz zaman ortaya çıkarabileceğiniz bir masaya dönüştürebilirsiniz!
Duvara asılan baharatlıklar hem dekoratif olarak harika bir estetik oluşturuyorlar, hem de kullanım kolaylığı açısından mükemmel bir fikir niteliğindeler! Yer kaplamayan ve üstelik aksesuar olarak duvarlarda sergileyebildiğiniz baharat kutuları!
Mutfak adaları ve beyaz mutfaklar bu sene gene en beğenilen mutfak trendlerinin arasındaydı. Mutfağın tam ortasında yer alan geniş ahşap tezgahlı bir mutfak adası mutfakta kendinizi bir profesyonel gibi hissettiren harika bir tasarım! Beyazın zarafetini ise tartışmamıza bile gerek yok!
Küçük mutfaklarda en önemli şey her alanı değerlendirerek yerden maksimum düzeyde verim ve tasarruf sağlayabilmektir. Köşe çekmeceleri ise bunu tam olarak başarmamızı sağlayan yegane mutfak dekorasyonu buluşlarından biri!
Bu sene yeniden trend olan şeylerden biri ise mutfaklarda açık raf uygulamalarıydı. Geleneksele dönüş: Mutfakta açık raf trendi başlıklı yazımızda bu trendin belli başlı örneklerini incelemiştik. Bu örnekteki gibi tabakların dikey olarak yerleştirildiği tasarımlar ise hem estetik olarak göz dolduruyor, hem de yer tasarrufu sağlayarak depolama alanınızı daha verimli kullanmanızı sağlıyor.