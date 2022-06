Okurlarımızın çok beğendiği 7 mutfak fikri

2016 yılı da, son yıllarda hep olduğu gibi dekorasyon fikirleri açısından oldukça zengin bir sene oldu ve yeni fikirler ve gelişmeler dekoratif anlamda hayatımızı kolaylaştırmaya ve yaşam kalitemizi arttırmaya devam etti. homify sayfalarında da sizlerle her zaman dünyanın dört bir yanından en son dekorasyon trendlerini, yepyeni ve sıra dışı dizayn fikirlerini ve birbirinden güzel ev dekorasyonları örneklerini incelemeye çalıştık. Elbette her oda için farklı, fonksiyonel ve şık fikirlerle farklı ve ilham verici derlemeler de yaptık. Mutfaklarsa sizin tarafınızdan en çok ilgi gören yaşam alanları oldu her zaman. Bunun sebebi elbette mutfakların çok sık ve aktif olarak kullanılan sosyal alanlar olmaları ve tabir yerindeyse, evlerin kalbini temsil etmeleri. Mutfak dekorasyonu konulu yazılarımızda en çok ilgi çeken tema ise pek tabii ki mutfak dizaynlarında pratik ve fonksiyonel çözümler oldu. İşte bu yazımızda da hem estetik olarak, hem de fonksiyonellik açısından 2016'nın en çok beğenilen 7 mutfak fikrini derledik.