Ev dekorasyonunda yapmamanız gereken 9 hata

Ev dekorasyonu yaşam kalitenizi yükselten, yaşam alanlarınızı huzur ve moral kaynağı haline getiren, evinizi verimli ve fonksiyonel kullanmanızı sağlayan bir sanattır.Evinizde kullanacağınız mobilyaları seçmek, bütün detaylara hakim olmak, kusursuz ve eksiksiz bir dekorasyon yaparak etkileyici bir güzellik ortaya çıkarmak için ev dekorasyonlarında dikkat etmeniz ve özen göstermeniz gereken noktalar vardır. Tasarım ve dekorasyon planı ile başlayan bir süreç için her aşama her adım titiz bir şekilde atılmalıdır. Bu sayede kusursuz ve insanı büyüleyecek kadar güzel bir ev dekorasyonu ortaya çıkarabilirsiniz. Homify ev dekorasyonları örnekleri içinden seçtiğimiz ve evinizde yapabileceğiniz hataları içeren dekorasyon uygulamaları ile yapmamanız gereken hataları ve dikkat etmeniz gereken noktaları sizlere sunuyoruz.
Evinizde sade bir yaşamı sevebilir ve sadelikten hoşlanabilirsiniz. ancak yapacağınız dekorasyonun minimalist oranına dikkat etmeniz gerekir. Çok minimalist düşünceler dekorasyonun zarafetini ortadan kaldıracağı gibi evinizi boş bir ev gibi gösterecektir.
Ev dekorasyonlarında aydınlık ve ferah bir iç ortam çok önemlidir. Bu nedenle aydınlata tasarımı ve doğal aydınlatma çok titiz bir şekilde yapılmalıdır. Ancak zayıf aydınlatmalar evinizin görselliğini zayıflatacağı gibi evinizde bulunan mobilyaların ışıltısını da köreltecektir.
Evinizde çok sayıda eşya varsa bu durum dekorasyonunuzu olumsuz etkileyecektir. Fazla eşya ile yapacağınız dekorasyon çok kalabalık görünecek ve eşyalarınızın görselliğini ortadan kaldıracağı gibi evinizi de oldukça kalabalık ve sıkışık gösterecektir.
Evinizde her mekanın kendine özgün bir özelliği vardır. Bu nedenle bu mekanları çok dikkatli bir yerleşim ile dekore etmeli ve şirin olduğu kadar estetik açıdan da kusursuz alanlar oluşturmalısınız. Mekan içi yerleşimleri kötü yaptığınızda hem göze batan hem de dekorasyonu kötü gösteren bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Ev dekorasyonlarının en büyük düşmanı karmaşadır. En profesyonel tasarım ve yerleşim planı kalabalık ve karmaşa olması durumunda çok çirkin görünür. Bu nedenle evinizde yapacağınız tüm dekorasyon için düzen ve az eşya kullanımı önemlidir. Karmaşaya izin vermediğinizde eviniz muhteşem görünecektir.
Dekorasyonun zarif ve şık olması için kullanacağınız dekorasyon unsurlarının uyumu çok önemlidir. Örnek uygulama da banyo içinde kullanılan ahşap kaplama banyonun zarafetini koruduğu gibi banyo içinde farklılık yaratmıştır. Ayrıca tüm unsurların renk ve doku uyumu kontrat oluşturmanız için çok önemlidir.
Evinizin dış cephesini kaplatmak istiyorsanız belirli bir bölümü değil genel alanın tamamını kaplatmalısınız. Ayrıca kat kat ayırmak istiyorsanız resimdeki gibi uyumlu renklerde ve şık bir bölümlendirme yapmalısınız. Dış cephe mantolama işlemleri için kaliteli ve estetik görselliği olan malzemeler tercihe etmelisiniz.
evinizde bulunan koridorlar en fazla kullanılan ulaşım yollarıdır. Bu nedenle hem tasarımı hem dekorasyonu hem de aydınlatması çok önemlidir. Koridorları uygun şiddetli armatürler ile aydınlatarak evinizin en görsel ve en şirin alanı haline getirebilirsiniz.
Evinizin süslenmesi için aksesuarları tercihe edebilirsiniz. Aksesuarlar evinizin görselliğini artırdığı gibi fazla kullanıldığında görselliği ortadan kaldıracaktır. Örnek uygulamada oldukça fazla aksesuar tercih edilmiş ve görsel açıdan rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkmış.