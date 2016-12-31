Ev dekorasyonunda yapmamanız gereken 9 hata

Ev dekorasyonu yaşam kalitenizi yükselten, yaşam alanlarınızı huzur ve moral kaynağı haline getiren, evinizi verimli ve fonksiyonel kullanmanızı sağlayan bir sanattır.Evinizde kullanacağınız mobilyaları seçmek, bütün detaylara hakim olmak, kusursuz ve eksiksiz bir dekorasyon yaparak etkileyici bir güzellik ortaya çıkarmak için ev dekorasyonlarında dikkat etmeniz ve özen göstermeniz gereken noktalar vardır. Tasarım ve dekorasyon planı ile başlayan bir süreç için her aşama her adım titiz bir şekilde atılmalıdır. Bu sayede kusursuz ve insanı büyüleyecek kadar güzel bir ev dekorasyonu ortaya çıkarabilirsiniz. Homify ev dekorasyonları örnekleri içinden seçtiğimiz ve evinizde yapabileceğiniz hataları içeren dekorasyon uygulamaları ile yapmamanız gereken hataları ve dikkat etmeniz gereken noktaları sizlere sunuyoruz.