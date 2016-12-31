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Ev dekorasyonunda yapmamanız gereken 9 hata

umit atdağ umit atdağ
Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Rustik Oturma Odası
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Ev dekorasyonu yaşam kalitenizi yükselten, yaşam alanlarınızı huzur ve moral kaynağı haline getiren, evinizi verimli ve fonksiyonel kullanmanızı sağlayan bir sanattır.Evinizde kullanacağınız mobilyaları seçmek, bütün detaylara hakim olmak, kusursuz ve eksiksiz bir dekorasyon yaparak etkileyici bir güzellik ortaya çıkarmak için ev dekorasyonlarında dikkat etmeniz ve özen göstermeniz gereken noktalar vardır.  Tasarım ve dekorasyon planı ile başlayan bir süreç için her aşama her adım titiz bir şekilde atılmalıdır. Bu sayede kusursuz ve insanı büyüleyecek kadar güzel bir ev dekorasyonu ortaya çıkarabilirsiniz. Homify ev dekorasyonları örnekleri içinden seçtiğimiz ve evinizde yapabileceğiniz hataları içeren dekorasyon uygulamaları ile yapmamanız gereken hataları  ve dikkat etmeniz gereken noktaları sizlere sunuyoruz.

Çok minimalist dekorasyonlar

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Oturma Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Evinizde sade bir yaşamı sevebilir  ve sadelikten hoşlanabilirsiniz. ancak yapacağınız dekorasyonun minimalist oranına dikkat etmeniz gerekir. Çok minimalist düşünceler dekorasyonun zarafetini ortadan kaldıracağı gibi evinizi boş bir ev gibi gösterecektir.

Zayıf aydınlatmalar

., 末川協建築設計事務所 末川協建築設計事務所 Asyatik Mutfak
末川協建築設計事務所

末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所

Ev dekorasyonlarında aydınlık ve ferah bir iç ortam çok önemlidir. Bu nedenle aydınlata tasarımı ve doğal aydınlatma çok titiz bir şekilde yapılmalıdır. Ancak zayıf aydınlatmalar evinizin görselliğini zayıflatacağı gibi evinizde bulunan mobilyaların ışıltısını da köreltecektir.

Kalabalık düzen

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

Evinizde çok sayıda eşya varsa bu durum dekorasyonunuzu olumsuz etkileyecektir. Fazla eşya ile yapacağınız dekorasyon çok kalabalık görünecek ve eşyalarınızın görselliğini ortadan kaldıracağı gibi  evinizi de oldukça kalabalık ve sıkışık gösterecektir.

Kötü yerleşimler

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Evinizde her mekanın kendine özgün bir özelliği vardır. Bu nedenle bu mekanları çok dikkatli bir yerleşim ile dekore etmeli ve şirin olduğu kadar estetik açıdan da kusursuz alanlar oluşturmalısınız. Mekan içi yerleşimleri kötü yaptığınızda hem göze batan hem de dekorasyonu kötü gösteren bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Karmaşaya izin vermeyin

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Banyo
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Ev dekorasyonlarının en büyük düşmanı karmaşadır. En profesyonel  tasarım ve yerleşim planı kalabalık ve karmaşa olması durumunda çok çirkin görünür. Bu nedenle evinizde yapacağınız tüm dekorasyon için düzen ve az eşya kullanımı önemlidir. Karmaşaya izin vermediğinizde eviniz muhteşem görünecektir.

Zarafeti ortadan kaldırmayın

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Dekorasyonun zarif ve şık olması için kullanacağınız dekorasyon unsurlarının uyumu çok önemlidir. Örnek uygulama da banyo içinde kullanılan ahşap kaplama banyonun zarafetini koruduğu gibi banyo içinde farklılık yaratmıştır. Ayrıca  tüm unsurların renk ve doku uyumu kontrat oluşturmanız için çok önemlidir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Cephe kaplama

homify
homify

homify
homify
homify

Evinizin dış cephesini kaplatmak istiyorsanız belirli bir bölümü değil genel alanın tamamını kaplatmalısınız. Ayrıca kat kat ayırmak istiyorsanız resimdeki gibi uyumlu renklerde ve şık bir bölümlendirme yapmalısınız. Dış cephe mantolama işlemleri için kaliteli ve estetik görselliği olan malzemeler tercihe etmelisiniz.

Koridoru aydınlatın

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

evinizde bulunan koridorlar en fazla kullanılan ulaşım yollarıdır. Bu nedenle hem tasarımı hem dekorasyonu hem de aydınlatması çok önemlidir. Koridorları uygun şiddetli armatürler ile aydınlatarak evinizin en görsel ve en şirin alanı haline getirebilirsiniz.

Aksesuar tercihi

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Rustik Oturma Odası
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

Evinizin süslenmesi için aksesuarları tercihe edebilirsiniz. Aksesuarlar evinizin görselliğini artırdığı gibi fazla kullanıldığında görselliği ortadan kaldıracaktır. Örnek uygulamada oldukça fazla aksesuar tercih edilmiş ve görsel açıdan rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkmış.

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