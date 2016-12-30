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Türkiye'de bulunan tarz sahibi bir evden 20 maddede dekorasyon dersi

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homify Modern Oturma Odası
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Bugün sizlerle çok özel bir eve konuk oluyoruz. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen ev klasik mobilyaların modern bir stille buluşturulması konusunda adeta ders veren şık ve büyüleyici bir dekorasyon anlayışına sahip. Her odası ile kendine hayran bırakan evde açık renklerin hakimiyeti ve bundan kaynaklanan ışıl ışıl ve ferah bir stil elde edilmiş. Eğer siz de kişilik sahibi, benzersiz ve etkileyici bir dekorasyonun sırlarını öğrenmek istiyorsanız gelin İstanbul'daki bu evin yaşam alanlarında ilham verici turumuza başlayalım…

1- Chesterfield kanepeler modası asla geçmeyecek asalet ve zarafet sembolü ikonik mobilyaların başında geliyor ve her tarza mükemmel bir şekilde uyum sağlayabiliyor.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Oturma Odası Taş Mavi
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar başlıklı yazımızda bu ikonik mobilyaları ele almıştık.

2- Antre dekorasyonunda birinci kural mobilya kalabalığı yaratmadan, ferah ve şık bir şekilde alanı boş bırakmamaktır.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

3- Koyu renk ahşabın beyazla iç içe geçtiği unsurlar her zaman göz alıcı bir estetik ortaya çıkarır.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

4- Duvarlar yaşam alanlarını ayırmak için her zaman tek ve en iyi çözüm değildir; bazen şık bir separatör ile eşsiz bir geçiş yaratabilirsiniz.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

5- Modern dekorasyonlarda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri yaşam alanlarında yeterince boş alan bırakmaktır. Sıkış tıkış mobilyalar mekanı boğar ve karaktersizleştirir.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Oturma Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

6- Oturma grubunuzu seçerken bir örnek koltuk ve kanepeler tercih etmek zorunda değilsiniz. Modern ve klasiğin harmanlandığı eklektik dizaynlar her zaman fark yaratır.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Oturma Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

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7- Oturma odanızdaki huzuru, konforu ve samimi havayı çoğaltmak istiyorsanız oturma grubunuzun kırlent ve yastıklarını çoğaltmalısınız.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Pamuklu Beyaz
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

8- Işıklı duvar nişleri mekâna her zaman daha özel ve ağırbaşlı bir hava katar.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Oturma Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

9- Televizyon odaklı oturma alanlarında mobilya tercihlerinizi yaparken konforu ön planda tutmaya özen gösterin.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Multimedya Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

10- Yemek odalarında yemek masasının tam üzerinde masayı vurgulayan gösterişli klasik stil geniş avizeler son yıllarda yeniden sıklıkla kullanılmaya başlayan trendlerden biri.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Yemek Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

11- Mutfağınızın rengini seçerken kalıplara takılmayın! Sıradanın dışına çıkın ve kendi tarzınızı oluşturun.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Mutfak
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

12- Mutfak dekorasyonlarında en önemli şeyin çalışma alanının genişliği ve fonksiyonelliği olduğunu unutmayın.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Mutfak
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

13- Standart dolaplara mahkum olmak yerine dolaplarınızın içlerini kendi ihtiyaç ve isteklerinize göre kendiniz dizayn edin.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Mutfak
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

14- Yatak odalarını dizayn ederken göz önünde bulundurulması gereken birincil unsur konforlu ve dinlendirici bir ortam oluşturulmasıdır. Bunun için huzurlu ve yorucu olmayan renk tonları belli bir ahenkle dekorasyona uygulanmalı.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Yatak Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

15- Yatak odalarının dekorasyonunda estetikten önce konforun ön planda tutulması oldukça önemli. Bunun için de kaliteli bir yatak ve konforlu yastık ve çarşaf takımları kusursuz bir yatak odasının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Yatak Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

16- Abajurlar yatak başı ışıklandırması için tek seçenek değil. Tavandan sarkan gösterişli avize tarzı aydınlatmalarla sıra dışı bir etki yaratabilirsiniz.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Yatak Odası
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

17- Ebeveyn banyosu evin en size özel yaşam alanıdır ve tamamen sizi yansıtan ve sizin ihtiyaçlarını karşılayan bir dizayna sahip olmalıdır.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Banyo
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

18- Genç odalarında yüksek enerjili ve canlı renklerle ve zihin açıcı duvar kağıtlarıyla yapılan dekorasyonlar çocukların en yaratıcı dönemlerinde gelişimlerine yardımcı oluyor.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Çocuk Odası Turkuaz
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

19- Daha küçük çocuklar içinse hayal gücünü destekleyen ve çocuğun kendini mutlu hissedeceği eğlenceli dekorasyonlar tercih etmeli ve çocuğunuzun nasıl bir oda istediğini mutlaka ona da sormalısınız.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Çocuk Odası Kırmızı
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

20- Banyo dizaynını asla hafife almayın. Tarz sahibi, şık ve pırıl pırıl bir banyo dekorasyonu yaşam kalitenizi yükselten en önemli yaşam alanlarından biridir.

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Banyo
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify
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