Türkiye'de bulunan tarz sahibi bir evden 20 maddede dekorasyon dersi

Bugün sizlerle çok özel bir eve konuk oluyoruz. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen ev klasik mobilyaların modern bir stille buluşturulması konusunda adeta ders veren şık ve büyüleyici bir dekorasyon anlayışına sahip. Her odası ile kendine hayran bırakan evde açık renklerin hakimiyeti ve bundan kaynaklanan ışıl ışıl ve ferah bir stil elde edilmiş. Eğer siz de kişilik sahibi, benzersiz ve etkileyici bir dekorasyonun sırlarını öğrenmek istiyorsanız gelin İstanbul'daki bu evin yaşam alanlarında ilham verici turumuza başlayalım…