Çok sık yapılan 9 dekorasyon hatası

Son başlık eksikten kaynaklı değil aksine fazlalıktan ötürü yapılan bir hata. Örnekte şık ve modern dekore edilmiş bir salon görüyoruz. Ancak deri kanepeden tut şömineye dek o kadar yıldız parça var ki nereye odaklanacağımızı şaşırıyoruz. Kısacası tek bir eşya üzerine yoğunlaşın, diğerleri ise onu tamamlasın.

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