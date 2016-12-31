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Çok sık yapılan 9 dekorasyon hatası

nihal e. nihal e.
Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Rustik Oturma Odası
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Evinizi dekore etmek yaşam alanınızı daha çok sevmenize yardımcı olur ve motive eder. Özellikle yeni mobilyalar satın aldığınızda heyecan verici bir serüvene dönüşür dekorasyon. Ancak kimi zaman eksik olan hiçbir şey kalmasın diye düşünerek her şeye sahip olmak istiyoruz. Bu nedenle aşırı eşya satın almaktan ötürü mekan daralabiliyor. Tabii bunun tam tersi de mümkün. Sade tutayım derken sönük ve kasvetli bir oda yaratabilirsiniz de. O halde ev dekore edilirken ne gibi hatalar yapılır, gelin hep birlikte gözden geçirelim.

​1- Fazla minimalist

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Oturma Odası
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Minimalist stil, sadece iki üç eşya koyup odayı mümkün olduğunca boş bırakmak için değil, sade ama şık ve zarif bir yer haline dönüştürmek için iyi bir seçimdir. Evinizi bu tarzda döşemek istiyorsanız abartıdan kaçındığınız gibi fazla basit olmamasına da özen gösterin. Örneğin resimde iki adet deri koltuk ve bir lambadan oluşan salon takımı masasız ve lambasız haliyle epey sıradan duruyor.

​2- Yetersiz ışık

., 末川協建築設計事務所 末川協建築設計事務所 Asyatik Mutfak
末川協建築設計事務所

末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所
末川協建築設計事務所

Dekorasyonda aydınlatma çok önemlidir. Bu nedenle ışığın miktarını ve türünü iyi seçmeliyiz. İdeal olan, sarımtırak renkte sıcak ışık verebilen ve mobilyaların ahşap olduğu bir dekorasyondur. Çünkü bu ışığın sıcaklığı rahat bir atmosferi kolaylaştırır. Bunun dışında hafif, beyazımsı LED lambalar mobilya rengini bozmadığı için mutfak ve banyo için idealdir.

​3- Karışık malzeme seçimi

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti Rustik Mutfak Mermer
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

İç mimaride cam, metal, taş ve ahşap gibi çok sayıda malzeme bir arada kullanılabilir. Renk dışında sadece malzeme kullanarak dekoratif bir görüntü yaratmak da mümkündür. Ancak çok sayıda farklı malzemenin bir arada kullanılması her zaman iyi sonuç vermez. Göz karmaşası oluşturmak istemiyorsanız seçtiğiniz malzemelerin bir biri ile uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.

​4- Boşlukları iyi kullanamamak

Piso reformado en Madrid, DecoYcina. Marta Espel DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel
DecoYcina. Marta Espel

Süslemeniz gereken küçük boşluklar bulunması durumunda kullanacağınız mobilyaları dikkatle seçmeniz gerekir. Katlanabilir olan mobilyaları tercih ederseniz belirli bir zaman diliminde minimum alanı kaplayacak şekilde katlayıp toplayabilirsiniz. Mobilyanızın her zaman insanların geçişine paralel olarak hizalandığından emin olmalısınız, dikey veya köşegen yerleştirilmiş mobilyalardan kaçının.

5- Göz kalabalığı yaratan ürünler

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Banyo
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Karmaşık bir görünüm dekorasyonun en büyük problemidir. Ve ilk anda akla gelmese de banyo gibi alanlar için de geçerlidir. Resimde görüldüğü gibi banyoda kullanılan kişisel eşyalarla hijyen ürünlerinin dağınık durması banyoyu çirkin göstermek için yeterlidir. Bu tür malzemeleri ortada tutmak yerine küçük bir dolap veya duvar rafına yerleştirmek çözüm olabilir.

​6- Zarafeti yok eden detaylar

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Modern Banyo
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Bazen çok şık ve modern tasarımlı bir banyonuz olsa bile dikkatli bakıldığında güzel görüntüyü bozan unsurlar olabilir. Örnek banyoda dekorasyonu bozan unsur metalik bir çubuk üzerine çekilmiş plastik perdedir. Bu sebeple kullandığınız aksesuarlarda dahi malzemenin kalitesinin ve dokusunun mekanın tamamıyla uyumlu olmasına özen göstermelisiniz.

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​7- Eşit olmayan cepheler

homify
homify

homify
homify
homify

Bu başlık dış cephe tasarımına dair. Resimdeki örnekse durumu çok iyi anlatıyor. Evin ortasında gibi duran açık mavi blok aslında ortada değil. Bir tarafı diğerinden daha dar kalmış. Bu nedenle güzel görünmesi imkansız.

​8- Kasvetli koridor

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Koridor ve antre gibi alanlar da tıpkı oturma odası gibi evin bir parçasıdır. Bu nedenle evinizi süsleyip güzelleştirirken buraları da dekore etmeyi unutmayın. Yoksa salonunuz ne kadar şık görünürse görünsün resmin tamamı iyi durmayacaktır.

​9- Çok fazla yıldız parça

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura Rustik Oturma Odası
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

Son başlık eksikten kaynaklı değil aksine fazlalıktan ötürü yapılan bir hata. Örnekte şık ve modern dekore edilmiş bir salon görüyoruz. Ancak deri kanepeden tut şömineye dek o kadar yıldız parça var ki nereye odaklanacağımızı şaşırıyoruz. Kısacası tek bir eşya üzerine yoğunlaşın, diğerleri ise onu tamamlasın.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çok eşyası olanlar için 15 mükemmel mobilya fikri’ başlığına bakabilirsiniz.

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