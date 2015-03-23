Tarihle gelen modernlik: Apartıman Belkıs

1900'lü yılların başlarında İstanbul'un merkezindeki en güzel semtlerinde apartmanlar inşa edilmeye başlandı ve Türkçe ile uyumlu olması için bu binalara o zamanlar “apartıman” deniyordu. Gümüşsuyu, Maçka, Nişantaşı gibi İstanbul'un tarihi dokusunun hâlâ kısmen korunduğu semtlerdeki bu apartmanların bir kısmı maalesef yıkılmış olsa da, bir kısmı restorasyonları yapılmış halde İstanbul'un dokusunu mimari açıdan güzelleştirmeye devam ediyor.

Apartıman Belkıs da, işte bu eski İstanbul apartmanlarının tarihsel ve mimari estetiğini ve dokusunu günümüz İstanbul'una taşımak için tasarlanmış projelerden biri. Galata, Tünel ve Tepebaşı üçgeninin tam ortasında, Meşrutiyet Caddesi'nin tarihi Şimal Merdivenleri üzerinde yer alan Apartıman Belkıs'ın iç tasarım, dizayn ve üretimi Albox Mobilya tarafından yapılmış.