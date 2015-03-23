Tarihle gelen modernlik: Apartıman Belkıs

1900'lü yılların başlarında İstanbul'un merkezindeki en güzel semtlerinde apartmanlar inşa edilmeye başlandı ve Türkçe ile uyumlu olması için bu binalara o zamanlar “apartıman” deniyordu. Gümüşsuyu, Maçka, Nişantaşı gibi İstanbul'un tarihi dokusunun hâlâ kısmen korunduğu semtlerdeki bu apartmanların bir kısmı maalesef yıkılmış olsa da, bir kısmı restorasyonları yapılmış halde İstanbul'un dokusunu mimari açıdan güzelleştirmeye devam ediyor.
Apartıman Belkıs da, işte bu eski İstanbul apartmanlarının tarihsel ve mimari estetiğini ve dokusunu günümüz İstanbul'una taşımak için tasarlanmış projelerden biri. Galata, Tünel ve Tepebaşı üçgeninin tam ortasında, Meşrutiyet Caddesi'nin tarihi Şimal Merdivenleri üzerinde yer alan Apartıman Belkıs'ın iç tasarım, dizayn ve üretimi Albox Mobilya tarafından yapılmış.
Toplam 10 kat üzerinde; stüdyo, suit, penthouse tipi konut üniteleri ve 3 kata yayılı ofis ünitesini bünyesinde barındıran Apartıman Belkıs'ın dış görünüşü, binanın önündeki tarihi Şimal Merdivenleri'nin yapısıyla uyumlu olacak şekilde sanatsal ve estetik bir şekilde dizayn edilmiş. Görkemli dış cephesiyle dikkat çeken binanın ilk üç katı; sadece tasarım ofislerinin yer alacağı ofis alanı ve merdivende düzenlenecek etkinliklere entegre olabilecek kafe ve sergileme alanı olarak dizayn edilmiş.
Fotoğrafta görüldüğü gibi, apartmanın o görkemli mimarisine ek olarak dış cephesindeki sanatsal işlemeli yapı da ilk dikkat çeken mimari öğelerden biri. Binanın bir cephesindeki dış duvarın boydan boya altın rengi işlemelerle kaplanması yapıya görkemli bir tarihsellik katarak yalnızca merdivenleri ve binanın kendisini değil, aynı zamanda tüm sokağı estetize ediyor. Yapının ön cephesindeki koyu ahşap renkli kaplama ve geniş camlarla mükemmel bir ahenk içindeki bu işlemeli cephe adeta su gibi akarak binanın yüksekliğine derinlik ve zarafet katıyor.
Apartıman Belkıs projesindeki muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan bu dairenin boş salonu tarihsel dokunuşlarla tasarlanmış bir yapının iç cephesindeki modernist tasarımın bir örneği. Boydan boya uygulanmış geniş camlardan oluşan pencereler ve pencerelerin koyu renk ahşap donanımı yerdeki geniş parkelerle harmanlandığında ortaya son derece doğal ve çağdaş bir görünüm çıkıyor. Böylesine geniş ve güzel bir şehir manzarasının herhangi bir duvarla sınırlanmaması salona hem manzarayla zenginleştirilmiş bir modern kent dokusu hem de derinlik katıyor. Jaluzilerle sağlanan gölgelerse fotoğrafın ve odanın sinemasal bir görünüme kavuşmasını sağlamış.
Dairenin tasarlanışında bir önceki fotoğrafta görülen boydan boya pencerelerin tam karşısında bu sade ve zarif açık mutfak var. Mutfak söz konusu olduğunda beyazın önemini ve şıklığını hepimiz biliyoruz zaten. Beyaz renk, mutfak tasarımlarını minimal ve modern bir hale getirerek özellikle bu dairedeki gibi açık mutfaklarda yaşam alanının geri kalanıyla son derece uyumlu bir şıklık sunuyor. Dolapların bolluğu ama yine de kalabalık ve yorucu bir görüntü yaratmamasıysa mutfağın bir başka göze çarpan özelliği.
Mutfağın salonun dekore edilmiş haliyle uyumunun ve ahenginin görülebileceği bu fotoğraftaysa yine dekorasyondaki minimal ve modern dokunuşlar öne çıkıyor. Ahşap yemek masasının parkelerle ve pencerelerle uyumu odadaki doğallığa zenginlik katarken, giriş kapısı hizasında konumlanan kitaplığın televizyon ünitesi olarak kullanımı yaşam alanındaki fonksiyonelliği vurguluyor.
Şık dizayn edilmiş bir banyonun yaşamımızı nasıl renklendirdiği ve kolaylaştırdığı herkesin bildiği bir gerçek. Apartıman Belkıs projesindeki bu banyo da hem estetiğiyle hem de işlevsel yerleşimiyle göz dolduruyor. Dar alanların doğru dekorasyonla mükemmel bir ergonomiye kavuşmasının da bir örneği olan bu banyoda duşakabinin saydamlığı ve iki duvara da karşılıklı olarak yerleştirilmiş aynalarla yaşam alanının genişliği derinleştirilerek arttırılmış.