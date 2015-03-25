Türk firmadan Azerbaycan'da göz alıcı proje

Qusar Chalet, Azerbaycan'daki Kusar şehrinde bulunan karlı bir dağın yamacında bulunan 9000 m² alana sahip müstakil bir arsa üzerinde tasarlanmış bir dağ evi projesi. Mimari ve iç mimari konsept tasarımı ile uygulama projeleri NM Mimarlık tarafından çizilmiş olan bu gösterişli, heybetli, sıradışı ve doğanın göbeğinde konumlanan bu dağ evi doğa şartları göz önünde bulundurularak minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş. Azerbaycan'ın güzelim doğasının içinde yer alan bu muhteşem dağ evi, her görenin hafızasına kazınacak türden bir hayal evi adeta. İç mimari tasarımıysa evin en az dış görünümü kadar dikkat çekici. İçerideki yaşam alanları tasarlanırken doğal ahşap ve taş malzemeler kullanılarak yüksek tavanlı, doğal, gösterişli ve huzurlu bir mekân oluşturulmuş. Buyrun bu özenle dizayn ve dekore edilmiş, alışılmışın dışında görünümüyle öne çıkan dağ evini birlikte gezelim…