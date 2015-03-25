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Türk firmadan Azerbaycan'da göz alıcı proje

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Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
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Qusar Chalet, Azerbaycan'daki Kusar şehrinde bulunan karlı bir dağın yamacında bulunan 9000 m² alana sahip müstakil bir arsa üzerinde tasarlanmış bir dağ evi projesi. Mimari ve iç mimari konsept tasarımı ile uygulama projeleri NM Mimarlık tarafından çizilmiş olan bu gösterişli, heybetli, sıradışı ve doğanın göbeğinde konumlanan bu dağ evi doğa şartları göz önünde bulundurularak minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş. Azerbaycan'ın güzelim doğasının içinde yer alan bu muhteşem dağ evi, her görenin hafızasına kazınacak türden bir hayal evi adeta. İç mimari tasarımıysa evin en az dış görünümü kadar dikkat çekici. İçerideki yaşam alanları tasarlanırken doğal ahşap ve taş malzemeler kullanılarak yüksek tavanlı, doğal, gösterişli ve huzurlu bir mekân oluşturulmuş. Buyrun bu özenle dizayn ve dekore edilmiş, alışılmışın dışında görünümüyle öne çıkan dağ evini birlikte gezelim…

Sıradışı bir mimari tasarım

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İlk bakışta hemen asitmetrik görünümüyle dikkat çeken, alıştığımız bina yapılarına hiç mi hiç benzemeyen bu dağ evi projesi, eğimli çatısıyla hem doğa koşullarına göre uygulanmış bir dizayna sahip, hem de bu olağan dışı görüntüsüyle modern bir dağ evi örneği olma niteliği taşıyor. Ön bahçeye bakan dış cephe araları doğal taş kolonlarla ayrılmış şeritli camlarla kaplanarak evin bütününün bahçeyle bütünleşmesi sağlanmış. Çatının gri tonuyla yapıda kullanılan taşların rengi mükemmel bir uyum içinde. 

Modern bir ışıklandırma

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Taş ve ahşabın mükemmel uyumunun bir modeli olan bu evin gece fotoğraflanmış ön cephe görüntüsünde ilk dikkat çeken şey, yapıda kullanılan malzemelerle kusursuz bir ahenk içindeki ışıklandırma. Aydınlatma öğelerinin tasarımın son aşamasında çok daha önemli olmayan bir ayrıntı olduğunu düşünenleriniz varsa fena halde yanıldığının kanıtı niteliğinde bu fotoğraf. Akşam vakti dışarıya süzülen sarı ışık, adeta o doğal ortamın bir parçasıymış gibi estetik bir görünüm ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. 

Heybetli bir giriş

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Evin girişindeki bu geniş hol, aslında evin bütününde uygulanan mimari tasarımın bir örneğini sunuyor. Yüksek tavanlı, ahşap merdivenli, taş sütunlu ve güeşi andıran sanatsal yer döşemesi desenli bu hol, adeta büyük bir otelin giriş katı kadar gösterişli ve heybetli. Yerdeki desenle eş bir dizaynla tavandan yansıyan ışıksa evin tasarımındaki ince detaylardan yalnızca biri. 

Gösterişli ve geniş bir salon

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Giriş kat, asma kat ve çatı katından oluşan Qusar Chalet projesinin salon kısmına geldiğimizde zengin ve hareketli bir tasarımla karşılaşıyoruz. Asma kattan uzanan balkon sayesinde tavanı daha da yükseltilmiş olan salonun yukarıdan sarkan gösterişli avizelerinden tekli kırmızı koltuklarına kadar her ayrıntısı ince ince dokunmuş. Taş duvarların sağladığı estetik ve doğallık, yerlerde kullanılan malzemeyle uyum içinde. Özenle dizayn edilmiş televizyon ünitesinin etrafında konumlanan oturma grubunun yanı sıra, ileride şöminenin yanına dizilmiş bir oturma grubu daha mevcut. İki ayrı salon gibi tasarlanmış bu devasa salonda her türlü ruh hali için düşünülmüş bir dizayn söz konusu. 

Modern bir yemek alanı

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Büyük salonun uzantısındaysa yemek alanı olarak tasarlanmış bölüm var. Salonun yemek odasıyla bir duvar yardımıyla ayrılmaması salonun derinliğini arttırarak görkemli tasarımını zenginleştiriyor. Yemek masası, masayı çevreleyen sandalyeler ve masanın altında uzanan halıysa modern bir dekorasyon örneği olma özelliği taşıyor. 

Beyazın ahşapla dansı

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kurşuni tonlar, beyaz ve koyu ahşap renginin harmanlanmasıyla minimal bir anlayışla dizayn edilmiş mutfak kısmıysa, adeta bir şiir gibi sade ve etkileyici. Yemek pişirme alanıyla mutfaktaki dinlenme alanı yer döşemelerinin farklılıklarıyla ayrılıyor. Evin diğer yaşam alanlarına göre daha beyaz ve parlak bir ışıklandırma uygulanmış olan mutfak, aydınlatma konusunda da mutfağın karakteristik özellikleriyle uyum gösteriyor. Dinlenme alanındaki şeritli duvarlara asılı olan renkli meyve ve sebze tabloları ve tablolarla uyum içindeki yasıklarsa mutfak kısmını renklendiren ve canlandıran öğeler. 

Klasik ve ferah

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Geniş yatak odasıysa, yine modern dokunuşlar eşliğinde ama bu defa biraz daha klasik bir anlayışla tasarlanmış. Yerde kullanılan ahşabın seçimi ve yatağın etrafında yükselen zemin eklentisi ilk bakışta dikkat çeken ayrıntılardan. Klasik tarzda tasarlanmış ayna ve etrafında şekillenen  makyaj ünitesiyse odanın yıldızı niteliğinde. 

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Bu dağ evini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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