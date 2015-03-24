Sarının 6 tonu

Sarı renk denilince aklınıza ne geliyor? Bir sürü şey değil mi? Belki de her tonuyla başka bir his yaşatabilen tek renktir sarı. Bir yandan ışığın, sevincin, üretim ve bereketin rengi olduğuna inanılır, bir yandan sonbaharın ve hüznün. Bazen capcanlı ve hareketlidir, bazen durgun ve sakin. İşte bu yüzden evlerimizde ve diğer yaşam alanlarımızda uyguladığımız dekorasyonlarda da oldukça farklı hisler veren bir yelpazeye sahiptir sarı. Ve yine bu değişken özelliği sayesinde bütün yaşam alanlarına farklı tonlarda uygulanabilir. İşte 6 farklı sarı tonu ve onların kusursuz uygulamaları…
Trabcelona Desing tarafından tasarlanan bu oturma odasında ise sarının en modern halini görüyoruz. Beyaz tuğlalı duvarların sadeliğinin ve doğallığının, sıradışı üçlü koltuğun rengi ve şekliyle kontrastı şık ve modern bir tasarım fikri sunarken orta sehpadaki, üçlü koltuğun arkasındaki abajurdaki ve diğer aksesuarlardaki canlı sarı tonu odayı hareketlendirerek renklendiriyor.
İnan Aydoğan Interiors tarafından dizayn edilen bu sanatsal dokunuşlu yatak odasında sarının griyle olan mükemmel uyumuna tanıklık ediyoruz. Geniş ve muhteşem bir şehir manzarasına sahip olan bu yatak odasında kullanılan sarı tonu, sarı renginin aynı anda hem hareketli ve canlı hem de sakin ve dingin bir kullanımına örnek oluyor. Yatak başının asimetrik hareketiyle griyle sarının dansı iç içe geçerken, perdelerdeki sarı ve gri ayrıntılar da odanın sakin hareketliliğine katkıda bulunuyor.
En iyi tasarımların zengin entellektüel bir içeriğe sahip olan ama naturel ve çabasız gözükenler olduğu görüşüyle yola çıkan ve dikkat çekici projelere imza atan 5A Design tarafından dekore edilen bu farklı ve sıradışı restoran, İstanbul, Beşiktaş'ta yer alıyor. Renkli sandalyeleri ve kayın ağacından masalarıyla dikkat çeken bu mekânın belki de en canlandırıcı öğesi sarı duvarları. Turuncu, kırmızı, sarı, gri ve kiraz renginin harmanlandığı mekânda tasarımın renkliliği bile iştah açıyor adeta.
Sarının yalnızca modern, canlı ve hareketli tasarımlarda kullanılacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; bu fotoğrafta görülen klasik oturma odası takımı da bunun en iyi kanıtı olma niteliği taşıyor. Kalite ve konforu ile öne çıkan bu oturma grubu, beyaza çalan bir hayli açık sarı rengi ve klasik tasarımıyla göz dolduruyor. Yastıklardaki koyu sarı tonla hareket katılan bu sakin ve şık klasik tasarım Asortie Mobilya Dekorasyon tarafından dizayn edilmiş ve uygulanmış. Aynanın altın rengi çerçevesi, odadaki aksesuarların tonları ve perdedeki sarı desenler ise odanın ince düşünülmüş tasarım detaylarını oluşturuyor.
Sarı renk, yalnızca oturma odaları ve salonlar için değil, aynı zamanda mutfaklar için de mükemmel bir dekorasyon tercihi olabilir. Bu fotoğrafta görülen Yankı Mutfak Banyo tarafından tasarlanan ve uygulanan mutfak tasarımıysa bunun en iyi örneklerinden biri. Daha önce de söylediğimiz gibi, sarı canlılığın ve hareketin rengi olduğu kadar bereketin ve verimliliğin de rengidir. Mutfak da evlerimizin en bereketli yaşam alanı olduğuna göre sarı tonlarının en çok uyum göstereceği mekânlardan biri de mutfaklarımız. Örnekte görülen sarı mutfak dolapları da, üst taraftaki gri dolaplarla kusursuz bir uyum içinde. Sarı renk mutfaklara şık ve canlı bir görüntü kattığı gibi, aynı zamanda da modern bir tasarım anlayışı sunuyor.
Maesta Bathroom Furniture tarafından dizayn edilmiş olan bu banyo minimal ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Beyazın ağırlıklı olarak hakim olduğu bu banyoda beyaz rengin yanı sıra siyah dokunuşlarla da sadelik ve minimalist anlayış sürdürülmüş. Lavabo ünitesindeki hardal tonlarındaki sarı renk detayları ise banyoyu sıradanlıktan kurtaran en önemli özellik.