Sarının 6 tonu

Sarı renk, yalnızca oturma odaları ve salonlar için değil, aynı zamanda mutfaklar için de mükemmel bir dekorasyon tercihi olabilir. Bu fotoğrafta görülen Yankı Mutfak Banyo tarafından tasarlanan ve uygulanan mutfak tasarımıysa bunun en iyi örneklerinden biri. Daha önce de söylediğimiz gibi, sarı canlılığın ve hareketin rengi olduğu kadar bereketin ve verimliliğin de rengidir. Mutfak da evlerimizin en bereketli yaşam alanı olduğuna göre sarı tonlarının en çok uyum göstereceği mekânlardan biri de mutfaklarımız. Örnekte görülen sarı mutfak dolapları da, üst taraftaki gri dolaplarla kusursuz bir uyum içinde. Sarı renk mutfaklara şık ve canlı bir görüntü kattığı gibi, aynı zamanda da modern bir tasarım anlayışı sunuyor.