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30 metrekarelik mucize dönüşüm

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Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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Bugün harap vaziyetteki bir tavan arasının nasıl özel bir tasarım haline geldiğini keşfedeceksiniz. Ev sahibi bu küçük alanı yenilemek için çok pahalı ve masraflı olmayan bir çözüm arıyormuş ve AD2 isimli firmanın uzmanlarının titiz çalışmaları sonucu ortaya muhteşem bir yaşam alanı çıkmış. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım.

Önce

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

Çatı katının yenileme çalışmalarından önceki haline baktığınızda uzmanların ne kadar zor bir işle karşı karşıya olduğu konusunda bir fikir edinebiliyorsunuz. Bu tavan arasının büyük bir potansiyele sahip olduğu elbette görülüyor ama alanın kötü dağılımı ve özellikle de mekanı alt katlara bağlayan merdivenin konumu dolayısıyla ideal bir yenileme projesini yönetmek pek kolay değil. Ama tüm bunlar birer sorun olduğu kadar aynı zamanda da ilgi çekici bir tasarım projesi yaratmak adına mükemmel bir zemin oluşturuyor.

Sonra

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
AD2

AD2
AD2
AD2

Ve işte tepeden tırnağa değişmiş bir atmosfer. Tavan arasını alt katlara bağlayan merdivenin yerini değiştirmek bir hayli zahmetli de olsa tüm alanı çok daha kullanılabilir ve ferah bir hale getirmiş. Bu parlak çözüm fikri uygulandıktan sonra merdivenlerin çevresindeki duvar kapılar canlı ve koyu tonlara boyanmış, yer döşemesi ise oldukça şık ve sıcak bir renk ve desenden tercih edilmiş.

Önce: Mutfak alanı

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2
AD2

AD2
AD2
AD2

Bu başka açıdan çekilmiş fotoğrafa baktığımızda, bugün orada güzel bir mutfak olduğunu hayal etmek neredeyse imkansız geliyor. Ama…

Pratik, canlı ve doğal bir mutfak

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Modern Mutfak
AD2

AD2
AD2
AD2

İşte burada! Evin geri kalanıyla uyum içinde malzeme ve renklerin tercih edildiği mutfak alanında canlı mavi tonları baş rolde ve bu sıcacık mavi tonuna yine doğal ahşap tonları eşlik ediyor. Mutfakla oturma alanını birbirinden ayırması için merkeze hem oturma alanı olan hem de mutfakta çalışma alanı olarak kullanılabilecek şık bir mutfak adası yerleştirilerek modern bir görünüm ve fonksiyonel ve alan tasarrufu sağlayan bir yerleşim yaratılmış.

Modern bir oturma odası

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Modern Oturma Odası
AD2

AD2
AD2
AD2

Bu gördüğünüz küçük ve sempatik oturma odasının az önce gördüğünüz yıkık dökük harabe olduğuna inanmakta güçlük çekmeniz son derece normal. Açık mutfağın hemen yanında bulunan oturma alanında konfor ve alan tasarrufu ön planda tutularak şık ve modern bir tasarım ortaya çıkarılmış. Çatı penceresi odanın doğal ışık almasını ve ferah bir havaya sahip olmasını sağlarken, alanı maksimum verimlilikle kullanmak için de L şeklinde kanepe kullanılmış.

Verimli ve fonksiyonel bir banyo

Rénovation d’un appartement, AD2 AD2 Modern Mutfak
AD2

AD2
AD2
AD2

Eğik çatılı küçük evlerde yaşayanlar gayet iyi bilirler; bu tip mekanları düzenlemek ve dizayn etmek hiç de kolay bir iş değildir. Yalnızca evin küçük alanı dolayısıyla değil, çatının eğik yapısı dolayısıyla da oldukça özel bir tasarım yaratmanız, her mobilyayı evin köşelerine uygun olacak şekilde seçmeniz gerekir. Bunun için de banyo tasarımında da yine alanı maksimum düzeyde verimlilikle kullanmak ve olabildiğince ferah ve geniş bir alan yaratırken aynı zamanda da son derece işlevli bir yaşam alanı ortaya çıkarmak ön planda tutulmuş. Bu tür küçük alanlar için, mekanın ferahlığını koruyabilmek adına her zaman şeffaf duşakabin kullanılmalıdır.

Eğer sizin de küçük bir eviniz varsa ve dekorasyon konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler isimli yazımızdaki dekorasyon örneklerinden ilham alabilirsiniz. 

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