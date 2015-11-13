30 metrekarelik mucize dönüşüm

Eğik çatılı küçük evlerde yaşayanlar gayet iyi bilirler; bu tip mekanları düzenlemek ve dizayn etmek hiç de kolay bir iş değildir. Yalnızca evin küçük alanı dolayısıyla değil, çatının eğik yapısı dolayısıyla da oldukça özel bir tasarım yaratmanız, her mobilyayı evin köşelerine uygun olacak şekilde seçmeniz gerekir. Bunun için de banyo tasarımında da yine alanı maksimum düzeyde verimlilikle kullanmak ve olabildiğince ferah ve geniş bir alan yaratırken aynı zamanda da son derece işlevli bir yaşam alanı ortaya çıkarmak ön planda tutulmuş. Bu tür küçük alanlar için, mekanın ferahlığını koruyabilmek adına her zaman şeffaf duşakabin kullanılmalıdır.

Eğer sizin de küçük bir eviniz varsa ve dekorasyon konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler isimli yazımızdaki dekorasyon örneklerinden ilham alabilirsiniz.