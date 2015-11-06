Göz kamaştırıcı bir dönüşüm hikayesi: Mandıradan bozma ev!

Salonun yeniden yaratılmış haline daha ilk bakışta büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duyuyorsunuz değil mi? İşte yenileme projelerinin en önemli özelliği de bu. Her zaman ortaya yeni ve sıradan mimari projelerden çok daha ilginç, estetik ve sıra dışı tasarımlar ortaya çıkıyor. Salonun genel görünümünde de konutun geneline yayılan karizmatik, temiz, ferah ve tarihi havayı soluyabiliyorsunuz. Geniş tavanlı ve geniş alana sahip olan salon duvarlarla bölünmemiş ve bunun yerine açık bir şekilde üç farklı alandan oluşuyor: Oturma alanı, yemek alanı ve mutfak. Beyaz renklerin hakim olduğu salonun genel karakteri rustik dokulu sütun ve kirişler tarafından belirleniyor. Yüksek tavan avantajının çarpıcı bir şekilde kendini hissettirdiği salonda eşsiz bir ferahlık ve derinlik modern ve doğal bir ortam yaratıyor.