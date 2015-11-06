Göz kamaştırıcı bir dönüşüm hikayesi: Mandıradan bozma ev!

Bugün sizlerle tasarım ve dekorasyon açısından kesinlikle kayıtsız kalınamayacak bir yenileme projesini ziyaret edeceğiz. Barcelona'nın bir zamanlar hayvancılık alanında en popüler olan bölgesi Garcia'da eski bir mandıra binasındayız. Bir zamanlar burada inekler yaşıyormuş tabii ki ve harika süt ve süt ürünleri üretiliyormuş. Ama zaman içinde mekan terk edilmiş ve zamanın acımasızlığıyla da iyice bakımsız kalarak bir harabeye dönüşmüş. Bugünse uzman mimarlar Lluís Corbella ve Marc Mazeres de bu harabe mekanı yeniden yaratarak yepyeni ve pırıl pırıl bir yaşam alanına dönüştürmüşler.
Bir zamanlar çok özel bir üretim tesisi olan bu yer artık bir harabeye dönüşmüş durumda. Zaman geçtikçe bakımsızlık, nem ve diğer hava koşullarıyla da birleşerek binaya epey büyük zarar vermiş. Resme bakan herkesin buranın yeniden yaratılması için harcanan zaman ve emek yerine yıkılıp sıfırdan yeni bir bina yapılmasının daha iyi ve uygun olabileceğini düşünmesi elbette normal. Ama uzman mimarlar binanın yüksek tavanlı yapısını, duvar ve çatı mimarisini korumak istemişler ve bu yüzden de iç mekanları yenileyerek ana yapıyı bozmamaya ve bu sayede de yaşam alanını hiçbir yeni binada asla yaratılamayacak olan tarihi dokuya kavuşturmaya karar vermişler.
Salonun yeniden yaratılmış haline daha ilk bakışta büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duyuyorsunuz değil mi? İşte yenileme projelerinin en önemli özelliği de bu. Her zaman ortaya yeni ve sıradan mimari projelerden çok daha ilginç, estetik ve sıra dışı tasarımlar ortaya çıkıyor. Salonun genel görünümünde de konutun geneline yayılan karizmatik, temiz, ferah ve tarihi havayı soluyabiliyorsunuz. Geniş tavanlı ve geniş alana sahip olan salon duvarlarla bölünmemiş ve bunun yerine açık bir şekilde üç farklı alandan oluşuyor: Oturma alanı, yemek alanı ve mutfak. Beyaz renklerin hakim olduğu salonun genel karakteri rustik dokulu sütun ve kirişler tarafından belirleniyor. Yüksek tavan avantajının çarpıcı bir şekilde kendini hissettirdiği salonda eşsiz bir ferahlık ve derinlik modern ve doğal bir ortam yaratıyor.
Mutfak tarafından salona bakıldığında yemek alanının tavanlarından zeminine kadar uzanan endüstriyel modern tarzı fark ediyoruz. Beyaz plastik sandalyelerin ve masanın metal dokuyla mükemmel bir ahenk oluşturduğu yemek alanında sadelik fonksiyonellik ve modernlikle birleşiyor. Hem çağın dekorasyon ve tasarım trendlerine uygun bir görünüm, hem oldukça pratik, ferah ve kullanışlı bir alan, hem de geçmişin tarihi dokusunu taşıyan bir mimari söz konusu.
Salonun genel görünüşüne baktığımız fotoğraflarda asma katta oluşturulmuş olan koridoru gördük; şimdiyse o koridorun içindeyiz. İki katı birbirine bağlayan bu merdiven ve koridor alanı tuğla kullanımı ve ahşap ayrıntılarla doğal bir modernizmin etkisi altında. Evde ihtiyaç duyulan kütüphane alanı da koridorda değerlendirilerek salonun ve diğer yaşam alanlarının ferah yapısı bozulmadan ve mobilya ve eşya kalabalığına yol açmadan estetik bir görünüm elde edilmiş.
Banyonun da içinde bulunduğu yatak odası için söylenecek tek şey büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğu! Mimarlar odaları oluştururken banyoyu ana yatak odasının içine şeffaf bir hücre şeklinde dizayn etmeye karar vermişler ve böylece etkileyici ve sıra dışı bir yaşam alanı çıkmış ortaya. Alüminyum tavan ve ahşap mobilyaların beyazın zarafetiyle iç içe geçtiği yatak odası hem huzurlu, hem şık ve seçkin, hem de benzersiz bir dokuya sahip.
Evin içindeki ferah, huzurlu ve şıklığıyla göz dolduran alanlar yetmezse bu harika avluda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Taş şıklığının ahşap doğallığı ve sıcaklığıyla iç içe geçtiği avluda canlı bir ortam yaratmak için bol miktarda bitki de kullanılmış.