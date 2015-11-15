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Her detayıyla ahenk dolu bir ev

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Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yemek Odası
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Siyah ve gümüş rengi tonları ne zaman bir araya gelse, doğru kullanıldığı takdirde her zaman fark yaratan ve göz alıcı dekorasyonlar ve tasarımlar ortaya çıkarıyor. Siyahın karizmatik dokusu gümüş renginin saf ve klasik tarzlı seçkin estetiği ile birleşince karşı konulmaz bir güzellik yaratıyorlar. İzmir'de bulunan Vero Concept tarafından dizayn edilen bu evde de bu karşı konulmaz estetiğin yaşam alanlarının bütününe sirayet ettiğini görüyoruz. Her odasında muhteşem bir uyumun söz konusu olduğu evin baş rolünde gümüşün siyahla dansı var.

Gümüşün siyahla dansı

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yemek Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Koyu rengin parlak şık açık renklerle ve klasik tasarımlı mobilyalarla harmanlanarak son derece seçkin ve göz alıcı bir dekorasyonun yaratıldığı salonda duvar dekorasyonunun ayrıntılı inceliği en çok dikkat çeken tasarım unsurlarından biri. Oturma alanının her bir detayında mükemmel bir uyum olduğunu daha ilk bakışta fark edebiliyoruz. Chesterfield tarzı klasik koltukların gümüş rengine çalan tonlardaki döşemeleri yüksek bir zevkin ürünü olduğunu hemen belli ediyor. Tekli koltukların modern ve gümüş renkli ayrıntıları da salona eklektik bir hava katarak mekandaki şıklığı kuvvetlendiriyorlar.

Yumuşak geçişler

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yemek Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Duvarda görülen aynanın da dekorasyonun stil sahibi duruşuna katkıda bulunduğu salonun oturma alanının hemen yan tarafında yine aynı şıklık ve seçkinlikle dizayn edilmiş modern ayrıntılarla süslü klasik dokunuşlarla estetize edilmiş açık mutfak yer alıyor. Mutfaktaki her bir ayrıntı da oturma alanının renk ve tonlarıyla kusursuz bir uyum içinde.

Fonksiyonel ve şık

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Son derece yumuşak ve pürüzsüz bir geçişle birbirine bağlanan mutfak ve oturma alanı arasında başarılı ve şık bir iş birliği var. Siyah ve gümüş renklerinin karizmatik birlikteliği mutfak alanında da hakimiyetini sürdürüyor. Mutfak adasının ve katmanlı bir dokunuşla dizayn edilen yemek yeme alanının duruşu ve yerleşimi şıklık ve estetik kadar fonksiyonelliğin de ön planda tutulduğu bir tasarım anlayışını işaret ediyor. Tavanda bulunan niş uygulaması ve aydınlatma ünitesi de dikkat çeken bir diğer estetik ve şık tasarım özelliği.

Zarifliğiyle göz dolduran bir yemek alanı

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Açık mutfağın uzantısında yer alan yemek alanı ise tek kelime ile büyüleyici bir etkiye sahip. Siyah ve gümüşün yerini hafifçe ve yine oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir geçişle beyaza bıraktığı alanda modern tasarımlı yemek masası ve sandalyeleri dikkat çeken ve alandaki baş rolü üstlenen mobilyalar olma niteliği taşıyorlar. Siyah ve gümüşün iç içe geçtiği mutfak tezgahı burada fon resmini oluşturan bir perde işlevi görüyor. Boydan boya uzanan camların ardında ise harika bir manzara bekliyor ziyaretçileri.

Tarz sahibi koridor alanı

Zahide Yetiş Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Zahide Yetiş Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Evin bütününde kusursuz ve göz kamaştırıcı bir uyumun hakim olduğundan yazının başında da söz etmiştik. Koridor alanı da tıpkı mutfak, yemek alanı ve oturma odası gibi gümüşün, siyahla, siyahın da beyaz tonlarıyla iç içe geçtiği ve mükemmel bir dans motifi oluşturduğu seçkin, tarz sahibi ve estetik bir alan olarak öne çıkıyor. Koridor alanının yerlerinde kullanılan zemin kaplamasında yer alan oryantal desenler de evin klasik dokusunu kuvvetlendiren ve tasarıma özgün ve sıra dışı özellikler katan bir tasarım fikri olarak hemen dikkatimizi çekiyor. Koridor alanındaki dolapların bolluğu ise yine fonksiyonel bir tasarımı işaret ediyor.

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