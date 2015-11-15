Her detayıyla ahenk dolu bir ev

Son derece yumuşak ve pürüzsüz bir geçişle birbirine bağlanan mutfak ve oturma alanı arasında başarılı ve şık bir iş birliği var. Siyah ve gümüş renklerinin karizmatik birlikteliği mutfak alanında da hakimiyetini sürdürüyor. Mutfak adasının ve katmanlı bir dokunuşla dizayn edilen yemek yeme alanının duruşu ve yerleşimi şıklık ve estetik kadar fonksiyonelliğin de ön planda tutulduğu bir tasarım anlayışını işaret ediyor. Tavanda bulunan niş uygulaması ve aydınlatma ünitesi de dikkat çeken bir diğer estetik ve şık tasarım özelliği.