Gösterişli ve klasik tarzlı bir dekorasyon örneği

Geniş balkon ve terasların keyfi gibisi yoktur değil mi? Evinizin içi ne kadar şık ve konforlu olursa olsun, balkonda geçirdiğiniz vakit her zaman daha farklı ve özeldir çünkü temiz havadan, güneşten yararlandığımız ve dışarısı ile bağlantı kurduğumuz yerdir balkon ve teraslar. Bu evin balkonunda da sade ve açık renkli mobilyalar tercih edilerek kalablıktan sakınılmış. Tavan ve duvar ayrıntıları ise yine estetik olarak göz dolduruyor.