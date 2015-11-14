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Gösterişli ve klasik tarzlı bir dekorasyon örneği

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Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Mavi
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Bu yazımızda sizlerle özellikle klasik ve avangart tarzından hoşlanan okurlarımızın çok seveceğne emin olduğumuz bir evin kapılarını çalacağız. Tokat'ta bulunan Vavien İç Mimarlık isimli firma tarafından dizayn edilen evde tarz sahibi klasik ve gösterişli bir dekorasyon anlayışıyla buluşuyoruz. Lafı uzatmadan evi gezmeye başlayalım isterseniz. 

Parlak renkler

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Mavi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Salonda tam anlamıyla gerçek bir klasik tasarım anlayışı söz konusu. Parlak renklerin beyazla harmanlandığı ve kapitone dikişli klasik modelli kanepe koltukların gösterişli bir manzara yarattığı oturma odasında tavandaki gümüş renkli sıra dışı avize de dikkat çeken ve odanın dekorasyonunu kuvvetlendiren detaylardan biri.

Uyumlu mobilyalar

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Mor
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Salondaki oturma alanının hemen arka kısmında yer alan yemek alanı ise oturma odasıyla hem mobilya ve döşeme bazında hem de renk ve tonlar açısından oldukça büyük bir uyumluluk gösteriyor. Klasik salon koltuklarıyla aynı renk ve dokudan imal edilmiş sandalyeler klasik şıklığı devam ettirirken, duvar dekorasyonu da göz alıcı oryantalist bir etki yaratıyor.

Huzurlu ve şık yatak odası

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Deri Bej
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Yatak odasında ise bembeyaz bir zarafetle şık bir dekorasyonun buluşmasına tanık oluyoruz. Cibinlik şeklinde uzanan yatak perdeleri evin geneline hakim olan klasik şıklığı kuvvetlendiren tasarım unsurları olarak öne çıkıyor. Yatak odasında huzurlu ve dingin bir ortam yaratmak amaçlandığı için şaşalı ve gösterişli bir tarz yerine daha sakin ve huzurlu bir stil benimsenmiş.

Düzenli ve fonksiyonel giyinme odası

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Rengarenk
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Yatak odasının içinde bulunan giyinme odasında ise tam anlamıyla ve öncelikli olarak fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Geniş ve bol bölmeli raflar düzenli bir depolama alanı yaratırken, rafların ışıklandırması da kullanışlı ve pratik bir giyinme odası ve dolap sistemi ortaya çıkarıyor. Beyazın ağırlıklı olarak hakim olduğu giyinme odasında dolap raflarının bazılarında ve çekmecelerde kullanılan canlı renkler neşeli ve etrafa pozitif enerji yayan özellikleri ön plana çıkaran ve alana canlılık ve haraket katan detayları oluşturuyor.

Türk hamamından ilham alan banyo

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture BanyoDekorasyon Mermer Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Banyoda geleneksel Türk hamamı konseptinden yola çıkılmış ve klasiğin en keyifli ve şık hali hedef alınarak dikkat çekici ve sıradanlıktan uzak bir tasarım gerçekleştirilmiş. Banyonun hamam olarak dizayn edilmiş kısmındaki ahşap ve taş kullanımı göze çarparken duvar fayanslarının desen ve tasarımı da çarpıcı etki yaratan ayrıntılardan biri. Gelgelelim banyo alanının ana karakterini belirleyen esas tasarım unsuru, içeri girer girmez hemen kendini belli eden altın renkli lavabo ünitesi ve ayna çerçevesi pek tabii ki.

Özgün bir genç odası

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Rengarenk
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Genç odasında evin genelinden bağımsız ve odaya ve odanın sahibi olan genç kullanıcıya yönelik bir tasarım tercih edilmiş. Rengarenk, hareketli ve daha modern bir yorumla dizayn edilmiş olan yaşam alanında renk çeşitliliği yumuşak tonlarla göz yormayacak şekilde uygulanmış.

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Keyifli teras

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Geniş balkon ve terasların keyfi gibisi yoktur değil mi? Evinizin içi ne kadar şık ve konforlu olursa olsun, balkonda geçirdiğiniz vakit her zaman daha farklı ve özeldir çünkü temiz havadan, güneşten yararlandığımız ve dışarısı ile bağlantı kurduğumuz yerdir balkon ve teraslar. Bu evin balkonunda da sade ve açık renkli mobilyalar tercih edilerek kalablıktan sakınılmış. Tavan ve duvar ayrıntıları ise yine estetik olarak göz dolduruyor.

Doğallık ve gösteriş bir arada

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Ahşap Ahşap rengi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Bir evin yaşam alanları hakkında en çok ipucu veren mekanlar elbette merdiven alanlarıdır. Burada da merdivenlerde sade bir gösteriş ve klasik ve doğal bir dokuyla karşılaşıyoruz. Doğal dokuyu oluşturan ahşap merdiven ünitesi gümüş rengi şık ve gösterişli aydınlatma ünitesiyle bir araya geliyor.

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