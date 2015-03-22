Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Haftanın en iyi beş yazısı başlıklı yazılarımıza her seferinde farklı bir giriş yapmak istiyoruz ama önünde sonunda
Geldik bir haftanın daha sonuna… ya da
Bir hafta daha geride kaldı. minvalinde bir girizgahtan başka öteye gidemiyoruz. Bu hafta en azından bu derdimizi sizlerle paylaşarak bir giriş yapmış olduk.
Mart'ı da neredeyse bitirdik sayılır ama güneş hakla yüzünü cömertçe göstermedi. Hatta bazı bölgelerde Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bademler çiçek açmadı, erik yanına yaklaşılabilir fiyatlara inmedi. Ne olursa olsun, biz Homify'da bahar hazırlıklarına başladık. Öyle ki bu hafta en çok okunan yazılarımızdan biri bahçe tasarımlarıyla ilgiliydi.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da iş temposunun yoğunluğundan kaçıranlar için en çok okunan beş yazımızı derledik. Kimi Homify okurlarının haftanın en çok okunan yazılarını tahmin etmek için birbirleriyle bahse girdiğini bile duyduk. Bu yazı onların iddiasını sonuçlandırmak için de faydalı olacaktır sanırız.
Bu hafta bahçe tasarımlarının yanında, yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma iki muhteşem villa, mutfaklarda kırmızı kullanımı ve yatak odası dekorasyonuyla ilgili yazılarımız da en çok ilgi çekenler arasındaydı.
Gelin haftaya damgasını vuran yazıları hep beraber hatırlayalım.
Bilkent üniversitesi mezunu genç mimar Esra Kazmirci'nin elinin değdiği her proje bir sanat eserine dönüşüyor. Kazmirci mimarlığın yanı sıra dizilerde yaptığı sanat yönetmenliğiyle de tanınıyor. İdeal bir evin mimarın mimari çizgisini evin tüm yaşayanlarını göz önüne alarak kullanmasıyla ortaya çıktığına inanan genç mimar Bebek'te kendi tasarladığı ofisinde hizmet veriyor. Bu yazıda Kazmirci'nin elinden çıkma harika bir villayı inceledik. Haşmetli bir kayanın başucuna inşa edilen villa gerek dış görünümü, gerek iç mekanındaki estetik ayrıntıları , gerekse de bahçe ve havuz tasarımıyla tam not alıyor. Siz de bu nefes kesen villaya yakından bakmak istiyorsanız tıklayın.
Bahçeli bir evde yaşamak herkesin hayalidir ama maalesef günümüzde çok az kişinin bu hayali gerçek oluyor. Yoğun şehir hayatında apartmanların arasına sıkışmış hayatlarımızı özgürlüğe kavuşturmak için küçücük bir bahçemiz olsa bile yeterdi belki de. Kimi şehirliler sırf çocuklarını toprakla tanıştırabilmek için belediyelerin şehir dışında kiraladığı üç beş metrekarelik bahçelere bile rağbet ediyor. Ama küçük şehirden büyük kentlere göçmüş pek çok kişi için ise bu yeterli olmuyor, zira çocuklarında memleketlerinde geniş bahçeleri olan evlerde büyümüş ya da en azından o bahçeleri kullanma şansına erişmiş oluyorlar. Çiçek kokularıyla kahvaltı etmenin, yağmur yağdığından toprağın kokusunu ciğerlere çekmenin, kendi yetiştirdiği domatesleri toplamanın tadını biliyorlar. Umarız herkes nerede yaşarsa yaşasın bir gün küçük de olsa bir bahçeye sahip olur. Ancak her mekan gibi bahçelerin de tasarıma ihtiyacı olduğunu unutmamak gerek. Biz de bu yazımızda yerli tasarımcılarının sihirli ellerinin değdiği birbirinden güzel bahçe tasarımlarını sizler için derledik.
Yatak odasını hangi tarza göre dekore ederseniz edin, bu mekanları dekore ederken öne çıkan en büyük kaygı dinlendirici bir atmosferi nasıl sağlayabileceğimiz oluyor. Yatak odası ortalama sekiz saat uyuyan biri için günün üçte birinin geçtiği, hatta evde en çok zaman harcadığı bölüm. Bu nedenle ister rustik, ister klasik, ister modern bir yatak odası düşleyin, yatak odasının rahatlatıcı ve günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak bir ortam olması gerekli. Bu yazımızda hepsi farklı tarzlarda ama hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan yatak odası dekorasyonlarını sizler için derledik. Buyrun göz atın.
Çekmeköy İstanbul'un gelişen ve üst orta sınıf arasında çok tercih edilen bölgelerinden biri. Bölgenin en revaçta sitelerinden biri de Yaşil Vadi Konakları. Bu yazımızda Baba Mimarlık'ın Yeşil Vadi Konakları'nda mucizeler yarattığı bir villayı inceledik. Son derece iyi kariyere sahip bir çift tarafından işletilen firma, ev sahibinin klasik tarzdaki isteklerini modern bir üslupla yorumlayıp ortaya krallara yaraşır bir villa çıkarmışlar. Hem kullanılan malzeme, hem de renk ve tarz olarak bir sarayı çağrıştıran villa 370 metrekarelik yaşam alanında beş yatak odası ve dört banyo barındırıyor. Buyrun bu saray yavrusu evi kendi gözlerinizle görün.
Kırmızı farklı dönemlerde ve farklı kültürlerde pek çok farklı anlam üstlense de genel olarak aşkın, canlılığın, tutkunun ve sıcaklığın rengi olarak tanınır. Ev dekorasyonlarında özellikle canlı tonlarına çok sık rastlamadığımız bu cesaret isteyen renk, ekonomik ve işlevsel kullanıldığında hem çok göze batmayan ama öte yandan da estetik bir hava oluşturabiliyor. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma kırmızının farklı biçimlerde kullanıldığı mutfakları konu ettik.