Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Haftanın en iyi beş yazısı başlıklı yazılarımıza her seferinde farklı bir giriş yapmak istiyoruz ama önünde sonunda Geldik bir haftanın daha sonuna… ya da Bir hafta daha geride kaldı. minvalinde bir girizgahtan başka öteye gidemiyoruz. Bu hafta en azından bu derdimizi sizlerle paylaşarak bir giriş yapmış olduk.

Mart'ı da neredeyse bitirdik sayılır ama güneş hakla yüzünü cömertçe göstermedi. Hatta bazı bölgelerde Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bademler çiçek açmadı, erik yanına yaklaşılabilir fiyatlara inmedi. Ne olursa olsun, biz Homify'da bahar hazırlıklarına başladık. Öyle ki bu hafta en çok okunan yazılarımızdan biri bahçe tasarımlarıyla ilgiliydi.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da iş temposunun yoğunluğundan kaçıranlar için en çok okunan beş yazımızı derledik. Kimi Homify okurlarının haftanın en çok okunan yazılarını tahmin etmek için birbirleriyle bahse girdiğini bile duyduk. Bu yazı onların iddiasını sonuçlandırmak için de faydalı olacaktır sanırız.

Bu hafta bahçe tasarımlarının yanında, yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma iki muhteşem villa, mutfaklarda kırmızı kullanımı ve yatak odası dekorasyonuyla ilgili yazılarımız da en çok ilgi çekenler arasındaydı.

Gelin haftaya damgasını vuran yazıları hep beraber hatırlayalım.