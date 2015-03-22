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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Haftanın en iyi beş yazısı başlıklı yazılarımıza her seferinde farklı bir giriş yapmak istiyoruz ama önünde sonunda Geldik bir haftanın daha sonuna… ya da Bir hafta daha geride kaldı. minvalinde bir girizgahtan başka öteye gidemiyoruz. Bu hafta en azından bu derdimizi sizlerle paylaşarak bir giriş yapmış olduk. 

Mart'ı da neredeyse bitirdik sayılır ama güneş hakla yüzünü cömertçe göstermedi. Hatta bazı bölgelerde Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Bademler çiçek açmadı, erik yanına yaklaşılabilir fiyatlara inmedi. Ne olursa olsun, biz Homify'da bahar hazırlıklarına başladık. Öyle ki bu hafta en çok okunan yazılarımızdan biri bahçe tasarımlarıyla ilgiliydi. 

Her hafta olduğu gibi bu hafta da iş temposunun yoğunluğundan kaçıranlar için en çok okunan beş yazımızı derledik. Kimi Homify okurlarının haftanın en çok okunan yazılarını tahmin etmek için birbirleriyle bahse girdiğini bile duyduk. Bu yazı onların iddiasını sonuçlandırmak için de faydalı olacaktır sanırız. 

Bu hafta bahçe tasarımlarının yanında, yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma iki muhteşem villa, mutfaklarda kırmızı kullanımı ve yatak odası dekorasyonuyla ilgili yazılarımız da en çok ilgi çekenler arasındaydı. 

Gelin  haftaya damgasını vuran yazıları hep beraber hatırlayalım.

homify 360°: Kazmirci’den nefes kesen bir villa

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Bilkent üniversitesi mezunu genç mimar Esra Kazmirci'nin elinin değdiği her proje bir sanat eserine dönüşüyor.  Kazmirci mimarlığın yanı sıra dizilerde yaptığı sanat yönetmenliğiyle de tanınıyor. İdeal bir evin mimarın mimari çizgisini evin tüm yaşayanlarını göz önüne alarak kullanmasıyla ortaya çıktığına inanan genç mimar Bebek'te kendi tasarladığı ofisinde hizmet veriyor. Bu yazıda Kazmirci'nin elinden çıkma harika bir villayı inceledik. Haşmetli bir kayanın başucuna inşa edilen villa gerek dış görünümü, gerek iç mekanındaki estetik ayrıntıları , gerekse de bahçe ve havuz tasarımıyla tam not alıyor. Siz de bu nefes kesen villaya yakından bakmak istiyorsanız tıklayın

Göz kamaştıran bahçe tasarımları

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Bahçeli bir evde yaşamak herkesin hayalidir ama maalesef günümüzde çok az kişinin bu hayali gerçek oluyor.  Yoğun şehir hayatında apartmanların arasına sıkışmış hayatlarımızı özgürlüğe kavuşturmak için küçücük bir bahçemiz olsa bile yeterdi belki de. Kimi şehirliler sırf çocuklarını toprakla tanıştırabilmek için belediyelerin şehir dışında kiraladığı üç beş metrekarelik bahçelere bile rağbet ediyor. Ama küçük şehirden büyük kentlere göçmüş pek çok kişi için ise bu yeterli olmuyor, zira çocuklarında memleketlerinde geniş bahçeleri olan evlerde büyümüş ya da en azından o bahçeleri kullanma şansına erişmiş oluyorlar. Çiçek kokularıyla kahvaltı etmenin, yağmur yağdığından toprağın kokusunu ciğerlere çekmenin, kendi yetiştirdiği domatesleri toplamanın tadını biliyorlar. Umarız herkes nerede yaşarsa yaşasın bir gün küçük de olsa bir bahçeye sahip olur. Ancak her mekan gibi bahçelerin de tasarıma ihtiyacı olduğunu unutmamak gerek. Biz de bu yazımızda yerli tasarımcılarının sihirli ellerinin değdiği birbirinden güzel bahçe tasarımlarını sizler için derledik. 

Yatak odası dekorasyon fikirleri

Gabriel Apartment Bedroom Atelye 70 Planners & Architects Modern Yatak Odası
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Bedroom

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Yatak odasını hangi tarza göre dekore ederseniz edin, bu mekanları dekore ederken öne çıkan en büyük kaygı dinlendirici bir atmosferi nasıl sağlayabileceğimiz oluyor. Yatak odası ortalama sekiz saat uyuyan biri için günün üçte birinin geçtiği, hatta evde en çok zaman harcadığı bölüm. Bu nedenle ister rustik, ister klasik, ister modern bir yatak odası düşleyin, yatak odasının rahatlatıcı ve günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak bir ortam olması gerekli. Bu yazımızda hepsi farklı tarzlarda ama hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan yatak odası dekorasyonlarını sizler için derledik. Buyrun göz atın

Krallara layık bir villa

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Çekmeköy İstanbul'un gelişen ve üst orta sınıf arasında çok tercih edilen bölgelerinden biri. Bölgenin en revaçta sitelerinden biri de Yaşil Vadi Konakları. Bu yazımızda Baba Mimarlık'ın Yeşil Vadi Konakları'nda mucizeler yarattığı bir villayı inceledik. Son derece iyi kariyere sahip bir çift tarafından işletilen firma, ev sahibinin klasik tarzdaki isteklerini modern bir üslupla yorumlayıp ortaya krallara yaraşır bir villa çıkarmışlar. Hem kullanılan malzeme, hem  de renk ve tarz olarak bir sarayı çağrıştıran villa 370 metrekarelik yaşam alanında beş yatak odası ve dört banyo barındırıyor. Buyrun bu saray yavrusu evi kendi gözlerinizle görün

Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı

ALTINELLER MUTFAK YENİ YAPTIĞİMIZ MUTFAK ALTİNELLER MUTFAK MutfakMutfak Tezgâhları
ALTİNELLER MUTFAK

ALTINELLER MUTFAK YENİ YAPTIĞİMIZ MUTFAK

ALTİNELLER MUTFAK
ALTİNELLER MUTFAK
ALTİNELLER MUTFAK

Kırmızı farklı dönemlerde ve farklı kültürlerde pek çok farklı anlam üstlense de genel olarak aşkın, canlılığın, tutkunun ve sıcaklığın rengi olarak tanınır. Ev dekorasyonlarında özellikle canlı tonlarına çok sık rastlamadığımız bu cesaret isteyen renk, ekonomik ve işlevsel kullanıldığında hem çok göze batmayan ama öte yandan da estetik bir hava oluşturabiliyor. Bu yazımızda hepsi yerli tasarımcılarımızın elinden çıkma kırmızının farklı biçimlerde kullanıldığı mutfakları konu ettik.  

2015 Pritzker Mimarlık Ödülleri: Frei Otto
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