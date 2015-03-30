Sıradışı tekli koltuk modelleri

Bence tekli koltuklar evin en özel mobilya parçaları. Adı üstünde tekli koltuk. Yani kişiye özel. Kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla da kendi zevklerinizi özgürce yansıtacak koltuklar seçebilirsiniz. İster pencere kenarına koyup kitabınızı okumak için kullanın, isterse de televizyonun karşısına kurulup tuttuğunuz takımın maçını seyredin ya da kendinizi güzel bir filme kaptırın, konforlu ve şık bir tekli koltuğun insana verdiği keyfi anlatmak için kelimeler yetersiz kalır.

Piyasada çok çeşitli tekli koltuk modelleri var. Klasikten moderne farklı tarzları yansıtabildikleri gibi, fonksiyonlarına göre de farklılaşabiliyorlar. Sallanan koltuklar, ya da modüler biçimde arkaya yaslanan koltuklar da mevcut.

Bu yazımızda yerli tasarımcılarımızın elinden çıkan ya da onların dekore ettikleri mekanlara hayat veren tekli koltuk modellerini sizler için derledik. Siz de koltuğunu kimseyle paylaşamayanlardansanız, bu koltukları çok seveceksiniz.

Haydi gelin başlayalım