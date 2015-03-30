Sıradışı tekli koltuk modelleri

Bence tekli koltuklar evin en özel mobilya parçaları. Adı üstünde tekli koltuk. Yani kişiye özel. Kimseyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla da kendi zevklerinizi özgürce yansıtacak koltuklar seçebilirsiniz. İster pencere kenarına koyup kitabınızı okumak için kullanın, isterse de televizyonun karşısına kurulup tuttuğunuz takımın maçını seyredin ya da kendinizi güzel bir filme kaptırın, konforlu ve şık bir tekli koltuğun insana verdiği keyfi anlatmak için kelimeler yetersiz kalır.
Piyasada çok çeşitli tekli koltuk modelleri var. Klasikten moderne farklı tarzları yansıtabildikleri gibi, fonksiyonlarına göre de farklılaşabiliyorlar. Sallanan koltuklar, ya da modüler biçimde arkaya yaslanan koltuklar da mevcut.
Bu yazımızda yerli tasarımcılarımızın elinden çıkan ya da onların dekore ettikleri mekanlara hayat veren tekli koltuk modellerini sizler için derledik. Siz de koltuğunu kimseyle paylaşamayanlardansanız, bu koltukları çok seveceksiniz.
Haydi gelin başlayalım
Homify'ı yakından takip edenler Hakan Helvacıoğlu'nun başarılı klasik çalışmalarını da biliyordur. Klasik çizgileri modern bir anlayışla yeniden yorumlayan tasarımcı lüks duygusunun doruklarında mekanlarla tanınıyor. Resimde gördüğünüz de Helvacıoğlu'nun rafine zevkini yansıtan bir tekli koltuk. Antika aksesuarlarla karakter kazandırılmış mekanın parlayan yıldızı olan bu koltuk ve puf deri döşemesiyle insanı adette üstünde oturmaya davet ediyor. Duvarları süsleyen sanat eserleri, geçmişin ihtişamını yansıtan avize ve sehpayla son derece hoş bir uyum yakalayan koltukta da klasik hatlar ustalıkla kullanılmış. Bu koltukta arkanıza yaslanıp ayaklarınızı da pufa uzattığınızda kendiniz dinlenmiş hissedeceğinizi düşünüyoruz.
İsmini mitolojiden alan Daedalus Furniture firması yarattığı modern ve minimal çizgideki mobilyalarla sınırları aşan haklı bir üne sahip. Daedalaus mitolojide Ikarus'un babasıdır e ustaca işleyen anlamına gelir. Firma da isminin hakkını sonuna kadar veriyor. 2012 yılında farklı bakış açılarına sahip ama birbirleriyle uyumlu iki tasarımcı Emre Evrenos ve Nazar Şigaher'in yaratıcılıklarını bir araya getirerek kurdukları firma ürün tasarımlarının yanı sıra kişi ve kurumlara tasarım danışmanlığı hizmeti de veriyor.
resimde gördüğünüz firmanın Grid isimli tekli koltuğu boru büküm konstrüksiyon, hasır tel oturma yüzeyine sahip. Döşemesi için farklı seçeneklerin mevcut olduğu model hafifliğiyle hem iç hem de dış mekanda rahat bir kullanım sağlıyor. Koltuk hem fiziksel hem de görsel olarak hafif olsa da baskın kontürleri sayesinde mekan içerisinde kapladığı hacmi tanımlı hale getiriyor.
Gördüğünüz bu estetik koltuk tüm dünyada tanına mobilya tasarımcımız Aziz Sarıyer'e ait. Uzun yıllar Derin Design için tasarımlar üreten tasarımcı firmanın 2000 yılı koleksiyonu ile dünya çapında bir üne kavuşmasında büyük rol oynadı. Bir çok ünlü yerli ve yabancı firmaya tasarımları veren Sarıyer 2004 yılında 21.Yüzyılın 100 Tasarımcısı Ansiklopedisi'ne girdi. Tasarımcı şu anda bir yandan kendi tasarımlarını Sarıyer Design adıyla realize ederken, öte yandan çalışmaların dünyaca ünlü firmalarla paylaşmaya da devam ediyor.
Bu modern çizgilere sahip ve göz alıcı kırmızı rengiyle dikkat çeken koltuk da tasarımcının Derin koleksiyonu için tasarladığı Camfer Armchair modeli.
Tasarladığı sıra dışı masa, sandalye, koltuk ve depolama sistemleriyle tanına Alp Nuhoğlu Mono ismini verdiği bu koltuklarda da yaratıcılığını konuşturmuş. Aldığı endüstri ürünleri tasarımı eğitimini, saygın firmalarda kurucu ortak e çeşitli pozisyonlarda edindiği deneyimli pekiştiren tasarımcı kendine has bir üslubu olan tasarımcılar sınıfında.
Tasarımcı bu şık koltukları kurucu ortağı ve tasarım müdürü olduğu B&T firması için 2004 yılında tasarlamış.
2012 yılında Selim Bayer ve Bulut Cebeci tarafından kurulan İstanbul ve Londra merkezli Flat C Architecture iç mekan tasarımlarının yanında başarılı bir şekilde dönüştürdüğü mimari projelerle de tanınıyor. Resimde gördüğünüz şahane koltuk da firmanın Cihangir'de içini restore ettiği bir dairede kullanılmış. Beyazın hakim olduğu mekana hoş bir kontrast sağlayan koltuk klasik çizgileri ve deri döşemesiyle göz dolduruyor.