Denizli'den nefes kesen bir proje

Denizli gelişmiş sanayisi, önemli turizm merkezleri, kolay ulaşım imkanlarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geldi. Üst gelir grubuna mensup nüfusun fazla olduğu şehirde buna paralel olarak konut sektörü de lüks evler üretiyor.
İçinde plaj olan ve kumu Maldiv Adaları'ndan gelen konut projelerinin reklamları bugünlerde her türlü medya mecrasında karşımıza çıkıyor. Denizli'de reklamlarda göremeyeceğiniz ama en az bahsettiğimiz proje kadar reklamı yapılmayı hak eden bir çok site ve müstakil konut da bulunuyor.
Bugünkü yazımızda da bu tür bir villayı konu alacağız. Ancak her zaman yaptığımız gibi villayı baştan aşağıya incelemek yerine villayı öne çıkaran özellikleri üzerinde yoğunlaşacağız.
Projenin tasarımı ve uygulamasını tam anlamıyla çekirdekten yetişmiş bir tasarımcı olduğunu söyleyebileceğimiz Cansel Bozkurt yapmış. Bozkurt el sanatlarıyla girdiği tasarım dünyasına mobilya sektöründe çalışırken aldığı eğitimleri ve deneyimleri de ekleyerek bir iç mimar ve çevre tasarımcısına dönüşmüş. Bozkurt şu anda bilgilerini akademik formasyonla birleştirmek amacıyla Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğrenim görüyor.
Gelin Bozkurt'un hünerli ellerinden çıkan villayı sıra dışı kılan özelliklere hep birlikte göz atalım.
Villanın lüks özelliklerinden biri son teknolojiyle donatılmış bir sinema salonuna sahip olması. Rahat koltuklara yayılıp dev ekranının karşısında son dönem filmlerini izleyebilir, olağanüstü ses sistemiyle filmin içinde gibi hissedebilirsiniz. Pardon… Bunları ev sahipleri yapabilir diyerek düzeltelim. Ama çok hoşunuza gittiyse sizin de böyle bir eve kavuşmanızı temenni ederiz.
Villa içinde hiç de küçük sayılmayacak bir yüzme havuzu barındırıyor. Havuz yer seviyesinin altında değil. Bakmayın karanlık göründüğüne, panjurlar kaldırıldığı anda gün ışığı geniş pencerelerden içeriye dolmaya hazır bekliyor. Ama mahremiyet tercihiniz varsa panjurları tamamen kapatarak ya da yarım kapatarak ortamın biraz kararmasına göz yummalısınız. Ancak çok başarılı şekilde gerçekleştirilen aydınlatma sayesinde havuz tamamen karanlığa gömülmüyor. Metal muhafazaların içindeki mumlarla da ortama romantik bir hava da kazandırılmış. Havuzun tavanı da gökyüzü gibi boyanmış. Gökyüzü çok az bulutla açık görünüyor. Ahşabın da çok yerinde kullanıldığı havuz bölümünde havuzun kenarı tik ağacıyla kaplı. Canlı çiçekler ise havuza doğallık katıyor.
Villayı ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik ise sahip olduğu fitnes salonu ve hidromasajlı küvet. Zeminde estetik bir dokuya sahip Afyon mermeri kullanılan mekanda sağlıklı bir yaşam için gerekli spor aletleri mevcut. Spor yaparken duvardaki televizyon can sporun sıkıcı tarafını unutmanıza ayardımcı olabilir. Spor sonrası yorgunluk ise tavanı havuz gibi gökyüzü manzarasıyla kaplı hidromasajlı küvete girilerek atılabilir.
Sinema salonunun film izlemeye hazır karartılmış halini de gösterelim istedik. Böylelikle tavandaki etkileyici aydınlatmaya da şahit olabilirsiniz siye düşündük.
Yatak odasının genişliğine bakarak buranın villanın master yatak odası olduğunu düşünmeyin. Master yatak odasını bir sonraki resimde göstereceğiz. Karyola gövdesi kapitone deri malzemeden yapılmış. Odada kullanılan ahşap ise koyu renkli masif ceviz. Odanın avizesine de dikkat çekmek de fayda var. Kristal avizenin akşam odayı pırıl pırıl yapacağına kuşku yok.
İşte master yatak odası böyle olur dedirten bir yatak odası. Bej ve altın tonların hakim olduğu yatak odasında ışıklandırma da büyük rol oynuyor. Tavandaki spotların yanı sıra tavanda ve karyolanın altına gömülü ışıklar ortama hoş bir ambiyans katmış. Odaya ceviz ahşap mobilyalarla koyu tonlar da eklenmiş.