Denizli'den nefes kesen bir proje

Denizli gelişmiş sanayisi, önemli turizm merkezleri, kolay ulaşım imkanlarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir şehir haline geldi. Üst gelir grubuna mensup nüfusun fazla olduğu şehirde buna paralel olarak konut sektörü de lüks evler üretiyor.

İçinde plaj olan ve kumu Maldiv Adaları'ndan gelen konut projelerinin reklamları bugünlerde her türlü medya mecrasında karşımıza çıkıyor. Denizli'de reklamlarda göremeyeceğiniz ama en az bahsettiğimiz proje kadar reklamı yapılmayı hak eden bir çok site ve müstakil konut da bulunuyor.

Bugünkü yazımızda da bu tür bir villayı konu alacağız. Ancak her zaman yaptığımız gibi villayı baştan aşağıya incelemek yerine villayı öne çıkaran özellikleri üzerinde yoğunlaşacağız.

Projenin tasarımı ve uygulamasını tam anlamıyla çekirdekten yetişmiş bir tasarımcı olduğunu söyleyebileceğimiz Cansel Bozkurt yapmış. Bozkurt el sanatlarıyla girdiği tasarım dünyasına mobilya sektöründe çalışırken aldığı eğitimleri ve deneyimleri de ekleyerek bir iç mimar ve çevre tasarımcısına dönüşmüş. Bozkurt şu anda bilgilerini akademik formasyonla birleştirmek amacıyla Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğrenim görüyor.

Gelin Bozkurt'un hünerli ellerinden çıkan villayı sıra dışı kılan özelliklere hep birlikte göz atalım.