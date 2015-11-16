Renkli ve hareketli dekorasyonuyla capcanlı bir daire

Bazı evler ağırbaşlı ve seçkin duruşlarıyla öne çıkarlar, bazıları sade, yalın ve minimalist tarzlarıyla dikkat çekerler, bazıları şaşalı ve zengin görünümleriyle tasarım dünyasının ve kullanıcıların ilgisini çekerler; bazı evler ise adeta birer mutluluk kaynağıdır ve neşe ve pozitif enerji yayan dekorasyon ve tasarım anlayışları ile capcanlı ve hayat dolu evlerdir. İşte bugün bu yazımızda bu tarz evlerden birini ziyaret edeceğiz. Canlı, mutluluk ve neşe saçan ve enerji dolu bir dekorasyon yaratmak aslında o kadar da kolay değil, hareketlilik yaratırken mekanı boğabilir, yorucu bir ortam yaratabilirsiniz. Ama Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu dairede kararında bir enerji yaratılarak neşe dolu ve renkli bir dekorasyon oluşturulmuş.