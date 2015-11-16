Renkli ve hareketli dekorasyonuyla capcanlı bir daire

Bazı evler ağırbaşlı ve seçkin duruşlarıyla öne çıkarlar, bazıları sade, yalın ve minimalist tarzlarıyla dikkat çekerler, bazıları şaşalı ve zengin görünümleriyle tasarım dünyasının ve kullanıcıların ilgisini çekerler; bazı evler ise adeta birer mutluluk kaynağıdır ve neşe ve pozitif enerji yayan dekorasyon ve tasarım anlayışları ile capcanlı ve hayat dolu evlerdir. İşte bugün bu yazımızda bu tarz evlerden birini ziyaret edeceğiz. Canlı, mutluluk ve neşe saçan ve enerji dolu bir dekorasyon yaratmak aslında o kadar da kolay değil, hareketlilik yaratırken mekanı boğabilir, yorucu bir ortam yaratabilirsiniz. Ama Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu dairede kararında bir enerji yaratılarak neşe dolu ve renkli bir dekorasyon oluşturulmuş.
Hareketli, gösterişli ve görkemli bir avize, parlak ve etkili duvar dekorasyonu üniteleri, asimetrik ahşap raflar, katmanlı orta sehpa ve konforlu bir L kanepe… Daha görür görmez insanın içini pozitif enerji ile dolduran bir salon dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Özellikle evinin mutluluk ve neşe kaynağı olmasını isteyen ve gündelik hayatında genellikle enerji dolu olan okurlarımıza ilham verebilecek olan bu salon her bir ayrıntısıyla capcanlı özelliklere sahipken aynı zamanda da şık ve göz kamaştırıcı olmayı da başarıyor.
Salondaki en dikkat çekici tasarım unsurlarından biri elbette daha içeri girer girmez göze çarpan o muhteşem avize tasarımı. Büyük halkaların asimetrik bir şekilde tavandan sarktığı ve içlerinde bulunan küçük lambalar sayesinde odaya mükemmel bir aydınlatmayla ışık yaydığı avize modeli özellikle geniş alanlar ve yüksek tavanlı evler için ideal modellerden biri. Bu tür enerjik salonlar için farklı avize modelleri arayışındaysanız Farklı ve tarz sahibi modern avize çeşitleri başlıklı derleme yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Yetişkinlere yönelik olan salonun bile son derece enerji dolu ve neşeli olduğu bir evde çocuk odasının da harika ve eğlenceli olacağını varsayarsanız yanılmazsınız. Evin geneline hakim olan yaratıcı, yenilikçi ve renkli tasarım tarzı çocuk odasında zirveyi zorluyor. Cıvıl cıvıl tasarımıyla göz alan çocuk odasında ilk dikkat çeken mobilya rengarenk tasarımıyla neşe saçan tekli koltuk elbette.
Rengarenk dolap ve çekmecelerle geniş bir depolama alanına sahip olan çocuk odası duvar dekorasyonuyla da öne çıkmayı başarıyor. Duvarların her birinde farklı ama birbirleriyle uyum içinde desen ve motiflerin yer aldığı duvar kağıtları uygulanmış ve bu odaya ekstra hareket ve canlılık sağlamış. Üzerinde seksek çizimi deseni olan halı da çocuk odaları için harika ve ilham verici fikirlerden biri!
Evin ikinci salonu olarak da tanımlanabilecek oturma odasında da aynı canlılık ve neşe belirgin bir biçimde etkisini devam ettiriyor elbette. Gösterişli ve şık altın tonlarının ve capcanlı sarı tonlarının kullanıldığı oturma odasında büyük televizyon ve şömineyi andıran modern televizyon ünitesi odanın merkez noktasını oluşturan ve mekanın genel karakterini belirleyen ana tasarım unsuru olarak öne çıkıyor. Duvar nişleri ve duvar panelleri de odadaki estetiği sağlayan unsurlar olma niteliği taşıyorlar.