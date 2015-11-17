현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Örnek tasarımlarla küçük evler için dekorasyon fikirleri

Homify TR Homify TR
La belleza de lo simple , cs cs Minimalist Mutfak
Loading admin actions …

Evlerimizdeki ferahlık yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Ancak söz konusu evler yeterince geniş olmayan evlerse ferahlık saplayacak yeterli alanı sağlamak ve aynı zamanda da şık ve ihtiyaçları karşılayan yaşam alanları yaratmak oldukça zor bir iştir. Ancak doğru yerleşimlerle ve doğru mobilya seçimleriyle hem göz alıcı hem de fonksiyonel küçük ev dekorasyonları yaratmak mümkün. Bu yazımızda da sizlerle küçük evlerin dekorasyonlarına ilham verebilecek 5 farklı ev projesine konuk olacağız ve alan tasarrufu sağlayan parlak fikirlere göz atacağız.

Stil sahibi bir daire

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq Modern Mutfak
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Geniş ve müstakil evler kadar büyük olmayan ama stüdyo daireler kadar da küçük ve dar olmayan, nispeten kısıtlı alana sahip bir dairedeyiz. Bir çekirdek ailenin yaşadığı bu dairede açık mutfağın alan tasarrufu ve fonksiyonellik açısından en ideal seçenekler göz önüne alınarak tasarlandığını görüyoruz. Mutfak tezgahının bir devamı olarak da kullanılabilecek yemek alanı, bu tür daireler için en iyi seçimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hareketliliği duvarlarda sağlamak

Stay Martinez, LLACAY arq LLACAY arq Modern Koridor, Hol & Merdivenler
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

Duvarlar söz konusu olduğunda dekorasyonda yaratıcılığın sınırı yoktur. Bu evde de  yaşam alanının olabildiğince ferah ve geniş bir görünüm ve konfora sahip olması için mobilya kalabalığından sakınılmış ve yaşam alanındaki modern hareketlilik kütük duvar dekorasyonu ile sağlanmış. Küçük evlerde uygulanabilecek akıllıca tasarım taktiklerinden biri.

Tekerlekli yemek masası

Dúplex en Recoleta, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Yemek Odası
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Yukarıdaki örneklerden çok daha küçük bir alana sahip olan bu dairede ise oldukça dar bir alanda tamamen açık bir mutfak uygulaması göze çarpıyor. Odayı bölen yemek masasının tekerlekli ayaklarının olması ise yine küçük evler için taşınabilirlik açısından oldukça kullanışlı bir fikir.

Akıllıca bölmeler

Dúplex en Recoleta, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Yatak Odası
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Küçük alanlarda dinamik dekorasyonlar yaratmanın bir diğer yolu da odaları bölen bölmelerin duvarlarla değil daha hareketli ve odaya derinlik katacak raf ya da desenli ve delikli bölme üniteleriyle gerçekleştirilmesi.

40 metrekarelik şıklık

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Modern Mutfak
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Doğru dekorasyonla çok küçük alanlarda bile geniş ve ferah yaşam alanları yaratılabileceğinin bir kanıtı niteliğindeki bu daire sadece 40 metrekarelik bir alana sahip. Minimal tasarım, açık mutfak, açık renk tonlarının kullanılması ve alan tasarrufu sağlayan yerleşim ipuçlarını oluşturuyor.

Kullanışsız alanların değerlendirmek

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

Küçük evlerin dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de her bir alanın kullanışlı bir şekilde değerlendirilmesi olmalı elbette. Mesela bu örnekte merdiven altındaki boş alan kütüphane olarak değerlendirilmiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

18 m²lik mucize

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

İnanması güç olsa da 18 metrekarelik bir alanda bile harikalar yaratmak mümkün. Minbai isimli firma tarafından dizayn edilen bu minik yaşam alanına çalışma alanı dahil, ev sahibin tüm ihtiyaçları sığdırılmış.

Modüler tasarım

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Çalışma OdasıDepo
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

Tabii ki bu kadar küçük alanlarda her ihtiyacı gideren yaşam alanları yaratmanın en önemli anahtarı modüler tasarımlı mobilyalar kullanmak. Hem konforlu hem şık modern çekyat modelleri de hem oturma odası hem e yatak odası yaratmanın en birincil ve kolay yolu elbette.

Küçük alanlar

La belleza de lo simple , cs cs Minimalist Mutfak
cs

cs
cs
cs

56 metrekarelik bu yaşam alanı bir yenileme projesinin parçası. Tamamen açık mutfak, minimal ve kalabalık yaratmayan mobilya tercihleri ve tuğla duvarlar mükemmel bir uyum içinde.

Büyük fikirler

La belleza de lo simple , cs cs Minimalist Yatak Odası
cs

cs
cs
cs

Bu küçük evde de alandan tasarruf sağlamak ve boğucu bir ortam oluşmasını engellemek için yatak odasıyla oturma odası ve mutfak arasındaki kapılar kaldırılmış. Kapıları tamamen iptal etmek istemeyenler için, tercihe göre açık ya da kapalı tutulabilecek yer kaplamayan sürgülü kapılar önerilebilir.

Türkiye'den huzur dolu 10 salon
Küçük evler için dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler