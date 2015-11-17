Örnek tasarımlarla küçük evler için dekorasyon fikirleri

Evlerimizdeki ferahlık yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Ancak söz konusu evler yeterince geniş olmayan evlerse ferahlık saplayacak yeterli alanı sağlamak ve aynı zamanda da şık ve ihtiyaçları karşılayan yaşam alanları yaratmak oldukça zor bir iştir. Ancak doğru yerleşimlerle ve doğru mobilya seçimleriyle hem göz alıcı hem de fonksiyonel küçük ev dekorasyonları yaratmak mümkün. Bu yazımızda da sizlerle küçük evlerin dekorasyonlarına ilham verebilecek 5 farklı ev projesine konuk olacağız ve alan tasarrufu sağlayan parlak fikirlere göz atacağız.
Geniş ve müstakil evler kadar büyük olmayan ama stüdyo daireler kadar da küçük ve dar olmayan, nispeten kısıtlı alana sahip bir dairedeyiz. Bir çekirdek ailenin yaşadığı bu dairede açık mutfağın alan tasarrufu ve fonksiyonellik açısından en ideal seçenekler göz önüne alınarak tasarlandığını görüyoruz. Mutfak tezgahının bir devamı olarak da kullanılabilecek yemek alanı, bu tür daireler için en iyi seçimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Duvarlar söz konusu olduğunda dekorasyonda yaratıcılığın sınırı yoktur. Bu evde de yaşam alanının olabildiğince ferah ve geniş bir görünüm ve konfora sahip olması için mobilya kalabalığından sakınılmış ve yaşam alanındaki modern hareketlilik kütük duvar dekorasyonu ile sağlanmış. Küçük evlerde uygulanabilecek akıllıca tasarım taktiklerinden biri.
Yukarıdaki örneklerden çok daha küçük bir alana sahip olan bu dairede ise oldukça dar bir alanda tamamen açık bir mutfak uygulaması göze çarpıyor. Odayı bölen yemek masasının tekerlekli ayaklarının olması ise yine küçük evler için taşınabilirlik açısından oldukça kullanışlı bir fikir.
Küçük alanlarda dinamik dekorasyonlar yaratmanın bir diğer yolu da odaları bölen bölmelerin duvarlarla değil daha hareketli ve odaya derinlik katacak raf ya da desenli ve delikli bölme üniteleriyle gerçekleştirilmesi.
Doğru dekorasyonla çok küçük alanlarda bile geniş ve ferah yaşam alanları yaratılabileceğinin bir kanıtı niteliğindeki bu daire sadece 40 metrekarelik bir alana sahip. Minimal tasarım, açık mutfak, açık renk tonlarının kullanılması ve alan tasarrufu sağlayan yerleşim ipuçlarını oluşturuyor.
Küçük evlerin dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de her bir alanın kullanışlı bir şekilde değerlendirilmesi olmalı elbette. Mesela bu örnekte merdiven altındaki boş alan kütüphane olarak değerlendirilmiş.
İnanması güç olsa da 18 metrekarelik bir alanda bile harikalar yaratmak mümkün. Minbai isimli firma tarafından dizayn edilen bu minik yaşam alanına çalışma alanı dahil, ev sahibin tüm ihtiyaçları sığdırılmış.
Tabii ki bu kadar küçük alanlarda her ihtiyacı gideren yaşam alanları yaratmanın en önemli anahtarı modüler tasarımlı mobilyalar kullanmak. Hem konforlu hem şık modern çekyat modelleri de hem oturma odası hem e yatak odası yaratmanın en birincil ve kolay yolu elbette.
56 metrekarelik bu yaşam alanı bir yenileme projesinin parçası. Tamamen açık mutfak, minimal ve kalabalık yaratmayan mobilya tercihleri ve tuğla duvarlar mükemmel bir uyum içinde.
Bu küçük evde de alandan tasarruf sağlamak ve boğucu bir ortam oluşmasını engellemek için yatak odasıyla oturma odası ve mutfak arasındaki kapılar kaldırılmış. Kapıları tamamen iptal etmek istemeyenler için, tercihe göre açık ya da kapalı tutulabilecek yer kaplamayan sürgülü kapılar önerilebilir.