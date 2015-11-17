Örnek tasarımlarla küçük evler için dekorasyon fikirleri

Geniş ve müstakil evler kadar büyük olmayan ama stüdyo daireler kadar da küçük ve dar olmayan, nispeten kısıtlı alana sahip bir dairedeyiz. Bir çekirdek ailenin yaşadığı bu dairede açık mutfağın alan tasarrufu ve fonksiyonellik açısından en ideal seçenekler göz önüne alınarak tasarlandığını görüyoruz. Mutfak tezgahının bir devamı olarak da kullanılabilecek yemek alanı, bu tür daireler için en iyi seçimlerden biri olarak öne çıkıyor.