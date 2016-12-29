Kendi evinizi yapmanız için size ilham verecek 9 modern ahşap ev

Ahşap yapılar artık sadece kırsal alanlarda değil, sahil evleri, yayla evleri, dağ evleri, kulüp binaları ve bungalovlar gibi, daha birçok amaçla kullanılmaktadır. Ahşap yüzyıllardır kullanılan, en eski yapı malzemelerinden biri ve yöresel yapıların yanı sıra, özel konutların inşaasında kullanılmaktadır. Ülkemizde şehir içlerinde, eski Türk evleri gibi yapılarda ve köşklerde ahşap göremesek de, Karadeniz bölgesinde, dağlarda ve yaylarda ahşap evler eskisi kadar sık olmamakla birlikte, hala geleneksel olarak inşa edilmektedir. Bunun dışında, lüks olarak tanımlayabiceğimiz ikinci konutlarda ya da şehir kökenli olup kırsala yerleşen insanların tercih ettiği konutlarda da yapı malzemesi olarak ahşap oldukça yaygınlaşmaya başladı. Muhteşem görünümünün yanı sıra, hafif oluşu ve depreme karşı dayanıklı oluşu nedeniyle ahşap tercih ediliyor. Ayrıca, nefes alabilen, doğal bir malzeme olması da cabası

Günümüzde ahşap evler genelde atölyelerde üretilip altyapı çalışması önceden yapılmış arsalara kısa sürelerde monte ediliyor. Demonte ya da prefabrik olarak adlandırılan bu tür evler hem maliyet açısından görece uygun hem de kalite standartları belirli ve yüksek. Bakımları yapıldığı takdirde yüz yıl ayakta kalabilen bu yapıların günümüzde gitgide popüler olmasına şaşırmamak lazım. Biz de bugünkü sayfamızı dünyanın çeşitli yörelerinden 9 ahşap eve ayırdık. Ülkemizde de ahşap evler üreten onlarca firma bulunmaktadır. Profesyoneller sekmesine tıklayarak ilgili firmalara ulaşabilirsiniz.