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Kendi evinizi yapmanız için size ilham verecek 9 modern ahşap ev

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Garaj / Hangar
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Ahşap yapılar artık sadece kırsal alanlarda değil, sahil evleri, yayla evleri, dağ evleri, kulüp binaları ve bungalovlar gibi, daha birçok amaçla kullanılmaktadır. Ahşap yüzyıllardır kullanılan, en eski yapı malzemelerinden biri ve yöresel yapıların yanı sıra, özel konutların inşaasında kullanılmaktadır. Ülkemizde şehir içlerinde, eski Türk evleri gibi yapılarda ve köşklerde ahşap göremesek de, Karadeniz bölgesinde, dağlarda ve yaylarda ahşap evler eskisi kadar sık olmamakla birlikte, hala geleneksel olarak inşa edilmektedir. Bunun dışında, lüks olarak tanımlayabiceğimiz ikinci konutlarda ya da şehir kökenli olup kırsala yerleşen insanların tercih ettiği konutlarda da yapı malzemesi olarak ahşap oldukça yaygınlaşmaya başladı. Muhteşem görünümünün yanı sıra, hafif oluşu ve depreme karşı dayanıklı oluşu nedeniyle ahşap tercih ediliyor. Ayrıca, nefes alabilen, doğal bir malzeme olması da cabası 

Günümüzde ahşap evler genelde atölyelerde üretilip altyapı çalışması önceden yapılmış arsalara kısa sürelerde monte ediliyor. Demonte ya da prefabrik olarak adlandırılan bu tür evler hem maliyet açısından görece uygun hem de kalite standartları belirli ve yüksek. Bakımları yapıldığı takdirde yüz yıl ayakta kalabilen bu yapıların günümüzde gitgide popüler olmasına şaşırmamak lazım. Biz de bugünkü sayfamızı dünyanın çeşitli yörelerinden 9 ahşap eve ayırdık. Ülkemizde de ahşap evler üreten onlarca firma bulunmaktadır. Profesyoneller sekmesine tıklayarak ilgili firmalara ulaşabilirsiniz.

Ahşap evi istediğiniz renk yapabilirsiniz

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşap evi illaki doğal ahşap rengi tonlarında kullanmanız gerekmiyor. Bu tür bir rustik görünüm yerine, tamamen kişisel zevklerinize kalmış şekilde, istediğiniz renge boyayabilirsiniz. 

Modern mimari stillerinde de ahşap kullanılabilir

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşap ev deyince genelde akıllara rustik stil geliyor. Rustik stil oldukça belirgin özellikleri olan ve haliyle, tüm diğer mimari stiller gibi, herkese hitap etmeyen bir stil. Ahşap evlere sırf bu yüzden mesafeli olan birçok insan olduğuna eminim. Oysa artık ahşap evlerin mimarsi tıpkı betonarme evlerin mimarisi gibi çeşit çeşit. İsteyene geleneksel görnüşlü, rustik yapılar isteyene modern, minimalist, hatta oldukça çılgın yapılar tasarlanıyor. Arzu edenlere ise farklı mimari stiller kombine ediliyor, bu kombinasyondan ise muhteşem eklektik yapılar çıkabiliyor, tıpkı fotoğraftaki örnek gibi.

Ahşap bir ev her yere inşa edilebilir

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşap yapılar artık sadece kırsal alanlarda değil, sahil evleri, yayla evleri, dağ evleri, kulüp binaları ve bungalovlar gibi, daha birçok amaçla kullanılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, ahşap evlerin mimari stilleri de kişisel beğenilere göre tasarlanabilmekte, illa rustik bir dağ evi görünümü zorunlu değil. 

Malzemenin avantajı kullanılarak her stilde ev yapılabilir

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşap yüzyıllardan beri kullanılan, en eski yapı malzemelerinden biri. Hafif olması, nefes alması, izolasyonunun kusursuzluğu ve depreme dayanıklılığı ile mükemmel bir malzeme. Üstelik sanılanın aksine, yangına karşı da son derece dayanıklı. Betonarme yapıların başına bir felaket geldiğinde, yapı komple kullanılmaz hale geliyor ancak ahşap yapıların dayanıklılığı gibi, tamiri de çok daha kolay.

Geniş pencereler ve boydan boya cam kapılar

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşap kulübe dendiğinde dışarıdan sevimli görünen ama içi karanlık ve kasvetli yapılar gelmesin, o eskidenmiş. Günümüzde, kapı ve pencere teknolojisinin gelişmesiyle, bu unsurlar birer izolasyon zafiyeti olmaktan çıktı.

Tamamen ahşap görünüme rağmen lüks görünümlü modern bir yapı da oluşturabilirsiniz

Благоустройство и ландшафтный дизайн на визуализациях частных домов, Аrchirost Аrchirost Modern Bahçe
Аrchirost

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Ahşabı doğal renk skalasında cilalayarak ahşap ev vurgusunu yapabilir, değişik detaylar kullanarak modern görünüm sağlayabilirsiniz, buradaki çıkıntılı (cumbalı) arka cephe gibi. Bahçeye bakan bu cephede iki teras arasındaki çıkıntılı kısım bir altıgenin yarısı şeklide modern bir cumba oluşturmuş.

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Ahşap ve taş kombinasyonu

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Klasik Evler
Way-Project Architecture &amp; Design

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Ülkemizde Karadeniz bölgesinde, dağlarda ve yaylalarda ahşap ve taşın bir arada kullanıldığı yapıları oldukça sık görüyoruz. Bu örnekte ise modernize edilmiş bir model var; şöminenin olduğu kısım komple doğal taştan yapılmış. İki malzeme bir arada çok şık görünüyor. 

Ahşap evlerin ne sıklıkla bakım yapılmalı

Деревянный дом Хонка в г.Пермь, Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Kırsal Evler
Marina Pennie Design&amp;Art

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Bakım için yapının bulunduğu iklim şartlarına göre 5-8 yılda bir defa dış cephenin tek kat boyanması yeterlidir. Ahşap evinizin bakımını kısıtlı bir bütçe ayırarak kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle ne zaman, hangi bakımı uygulayacağınızı bilmeniz gerekir. Böylece zamanında müdahale ederek ahşap evinizin her zaman yepyeni görünmesini sağlayabilirsiniz.

Ahşap evlerin bakımı nasıl olur

Дом в Конаково, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' İskandinav Evler
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Ultraviyole ışınlar ve nem, ahşabın en büyük düşmanıdır ve çatlaklar oluşturur. Dış cephelerde, eğer varsa, her yıl çatlaklar, süper dolgu malzemeleri ile doldurulmalı (çatlayan malzemenin yenisiyle değiştirilmesi daha uygun olacaktır) ve boya işlemi yapılmalıdır. Ayrıca, cephelerde görülen çürümüş ahşaplar, macun veya boya ile doldurulup geçiştirilmemeli, mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. 

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