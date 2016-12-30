Geniş bir ailenin görkemli ahşap evi

Bugünkü ev turumuzda ahşaptan yapılma, kocaman bir evi gezeceğiz. Bu üç kanatlı ev tam 783 metrekare! Geniş bir aileye aile olan ve çok sayıda yatak odasının yanı sıra çok sayıda ortak yaşam alanı da sunan bu devasa yapı, büyüklüğüne rağmen, ahşaptan yapılmış olmasının verdiği atmosfer sayesinde son derece sıcak ve davetkar bir görünüme sahip.
Yapının orta alanı günlük olarak ev sahipleri tarafından kullanılıyor. Yan kanatlardan biri evin oğlunun özel yaşam alanı, diğer kanat ise iki arabalık kapalı garaj, sauna, personel odaları için ayrılmış. Gelin bu görkemli ahşap evin diğer fotoğraflarına da bakalım.
Yapının çok büyük olduğunda bahsetmiştik, tamı tamına 783 metrekare. Böyle bir yapı normalde kallavi bir görünüme neden olabilir ancak burada, hem mimarinin hem de yapı malzemesinin avantajını görüyoruz. Kutu bir tek bir kütle olmaması ve taş kaplı subasmanı üzerinde yükselen ahşap bir yapıda olması, binanın sıcak bir görünüme sahip olmasını sağlamış.
Ülkemizden marangozluk firmaları da muhteşem ahşap evlere imza atmakta; linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yapının ana yola doğru uzanan kanadı iki araç kapasiyeli kapalı otopark olarak dizayn edilmiş. Bu kısımda aynı zamanda personel odaları ve sauna gibi diğer odalar da yer alıyor.
Geniş bahçeye bakan arka cephenin her iki köşesinde de oldukça büyük birer teras var. Bu teraslardan bir tanesi soğuk kış günlerinde de kullanılmak üzere kapatılarak kuış bahçesine çevrilmiş.
Daha fazla kış bahçesi fotoğrafı için ’Türkiye'den 13 kış bahçesi fikri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Konutun birden fazla oturma odası mevcut, bunlardan en geniş olanı ve misafirlerin de ağırlandığı kısımda tavan çatı yüksekliğinde, yani bu kısım üzerine ikinci bir kat yapılmamış. Doğal taş kaplı şömine alanına odaklanan oturma grubunda kahverengi tonlarına sahip konforlu koltuklar kullanılmış. Açık planlı yaşam alanından yemek odası ve mutfak görülebiliyor.
Konutun çok sayıda ortak yaşam alanı mevcut demiştik. Bunlardan biri de kütüphane ve çalışma odası olarak da kullanılan bir oturma odası. Bu oda antika eşyalarla dekore edilmiş.
Bu odada ise daha oryantal bir dekorasyon tercih edilmiş. Yeşil seramik çiniyle kaplı şömine göz alıcı güzellikte. Kapının tavanla olan ilişkisi tavanın bu odada da ne kadar yüksek olduğunu kolayca görmemizi sağlıyor.
Yemek odası mutfak ile geniş oturma odası arasında konumlanıyor ve şatafatlı bir avize ve gösterişli perdeler dışında oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş.
Yapının üç kanadı olduğundan bahsetmiştik. Bahçe tarafından baktığımızda iki yana açılan kollar gibi görünen yapının merkez bölgesinin ön cephe tarafı ise üçüncü kolun uzandığı ve kapalı garaj vs olarak kullanılan yer. Bu üç kollu yapının her yönünde ise büyüklü küçüklü teraslar ve verabdalar yer alıyor. Küçük verandalardan birine evin küçükleri ise sevimli bir ahşap salıncak konmuş.
Bu görkemli evin bir de saunası olduğundan bahsetmiştik, işte saunanın fotoğrafı. Soğuk bir iklimde yer alan yapıda sauna eminim ki sıklıkla kullanılan ve hiçbir zaman atıl bırakılmayan bir oda. Duvarları diğer odalara göre daha doğal görünümlü bir yüzey olarak bırakılan saunun aromatik otlarla süslenmiş.