Geniş bir ailenin görkemli ahşap evi

Bugünkü ev turumuzda ahşaptan yapılma, kocaman bir evi gezeceğiz. Bu üç kanatlı ev tam 783 metrekare! Geniş bir aileye aile olan ve çok sayıda yatak odasının yanı sıra çok sayıda ortak yaşam alanı da sunan bu devasa yapı, büyüklüğüne rağmen, ahşaptan yapılmış olmasının verdiği atmosfer sayesinde son derece sıcak ve davetkar bir görünüme sahip.

Yapının orta alanı günlük olarak ev sahipleri tarafından kullanılıyor. Yan kanatlardan biri evin oğlunun özel yaşam alanı, diğer kanat ise iki arabalık kapalı garaj, sauna, personel odaları için ayrılmış. Gelin bu görkemli ahşap evin diğer fotoğraflarına da bakalım.