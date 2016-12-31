Muhteşem bir tek katlı, hem de proje çizimiyle birlikte!

Bugünkü yazımızda son yılların gözdesi, tek katlı bir yapıya yer vereceğiz. Tek katlı evler tüm dünyada bungalov adıyla da bilinmektedir. Ülkemizde bungalov dendiğinde genelde tatil yerlerindeki küçük, ahşap, tek göz olarak akla geliyor ancak bu aslında tam olarak doğru değil. Her ne kadar bu yapılar da birer bungalov türü olarak anılsa da, aslında kelime çok daha geniş bir anlama sahip. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.
Bu sayfamızda oldukça kullanışlı olmaları nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin ve ileri yaşlarında daha çok ihtiyaç duyacağı konforu düşünenlerin özelikle tercih ettiği bungalov tarzı bir konutu inceleyeceğiz. Üstelik, konutun mimar tarafından yapılmış proje çizimini de en altta bulabilirsiniz!
Konuta yol tarafından baktığımızda, özenli bir peyzaj çalışmasının ardında sarı ve beyaz badanalı, kızıl kiremit çatılı, geleneksel mimaride, tek katlı, sevimli bir ev görüyoruz. Kapalı bir garaja da sahip olan yapının, iki araçlık da açık ototparkı mevcut. Modernize edilmiş, kemerli bir portico ile girilen ve 125 metrekarelik iç alana sahip olan evin cadde tarafına bakan ön cephesinde pencereler küçük tutulmuş.
Yapının çok temiz, net çizgileri var. Ön cephedeki kemerli portico, arka cephede karşımıza veranda olarak çıkıyor. Bu cepheden görebildiğimiz dört adet geniş, cam kapı bulunuyor. Bu cam kapılar sayesinde içeriye bol bol doğal gün ışığı ve bahçenin yeyeşil manzarası girebiliyor. Yapının çevresindeki yürüyüş yolu doğal taş ile kaplanmış, bu da ön cephedeki peyzaj çalışması ile bir bütünlük oluşturuyor.
Üç yatak odası, bir banyo, geniş bir oturma ve yemek odası ve ayrı bir mutfaktan oluşan konut toplam 125 metrekare, ayrıca 12 metrekarelik bir de verandası bulunuyor. T şeklindeki antre neredeyse 16 metrekare. Üç cepheye de geniş cam kapıları bulunan salon ise yaklaşık 38 metrekarelik geniş bir alanı kaplıyor, üstelik buna mutfak dahil değil. Mutfak ayrı olarak tasarlanmış ve yaklaşık 13 metrekareye denk geliyor. Üç yatak odasından ebeveyn için olan 16 metrekareden biraz fazla ve verandanın da bulunduğu arka cepheye bakıyor. Çocuk odaları ise yaklaşık 14'er metrekare ve her ikisi de yanın ön cephe tarafında. Antrenin iki yanında, birbirine simetrik olan banyo ve çamaşır odası ise 7'şer metrekare. Yapının bu açıdan baktığımızda sağ ön çaprazına tekabül eden kapalı garaj ise proje çiziminde görünmüyor.
Bu evi ve projeyi beğendiyseniz, ’Şirin mi şirin bir aile evi, hem de kopyalayabilmeniz için planlarıyla birlikte!’ başlıklı yazımızda tanıttığımız ev projesi de hoşunuza gidebilir.