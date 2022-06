Muhteşem bir tek katlı, hem de proje çizimiyle birlikte!

Bugünkü yazımızda son yılların gözdesi, tek katlı bir yapıya yer vereceğiz. Tek katlı evler tüm dünyada bungalov adıyla da bilinmektedir. Ülkemizde bungalov dendiğinde genelde tatil yerlerindeki küçük, ahşap, tek göz olarak akla geliyor ancak bu aslında tam olarak doğru değil. Her ne kadar bu yapılar da birer bungalov türü olarak anılsa da, aslında kelime çok daha geniş bir anlama sahip. Bungalov kelimesi Hindistan'ın yirmi iki ana dilinden biri olan Guceratçadan alınma ve Bengal (yani Bangladeşli) usulü anlamına geliyor. Bungalov kelimesi hemen her ülkede farklı türde yapıları ifade etmek için kullanılsa da temel birkaç özelliği her yerde aynı. Bunların başında da tek katlı, yayvan yapıda olmaları geliyor. Bazı ülkelerdeki türlerinde alçak tavanlı, yarım bir üst kat yani çatı arası da bulunabiliyor. Bir diğer özellikleri ise mutlaka bir verandaya sahip olmaları. Ayrıca, bazı modellerde bodrum katı da bulunuyor.

Bu sayfamızda oldukça kullanışlı olmaları nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin ve ileri yaşlarında daha çok ihtiyaç duyacağı konforu düşünenlerin özelikle tercih ettiği bungalov tarzı bir konutu inceleyeceğiz. Üstelik, konutun mimar tarafından yapılmış proje çizimini de en altta bulabilirsiniz!