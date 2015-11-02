Doğal ahşap mobilyaların kendine has güzelliği

Doğal ya da işlenmemiş ahşaptan elde edilen mobilyalar hem evlerimize kendine has bir sıcaklık katmak, hem tamamıyla orijinal ve doğal bir görünüm katmak, hem de kendin yap prensibine uygun olmaları nedeniyle günden güne daha çok tercih ediliyorlar. Bu tarz doğal ahşap mobilyaları hammaddeyi bulmak kaydıyla kendiniz yapabileceğiniz gibi aşağıdaki bazı örneklerde olduğu gibi bu prensiple çalışan mobilya üreticilerinden satın alabilirsiniz de. Bazı modalar gelip geçici olsa da doğal ahşap ve kütüklerden elde edilen mobilyalar hiç eskimeyen bir cazibeye sahipler.
İşlenmemiş ağaç ve ahşap ürünlerini birçok farklı alanda kullanmak mümkün olsa da bunların en çok yakıştığı parçalar arasında masa ve sehpalar başta geliyor. Örneğin burada bir ağaç gövdesinin ufak bir yontma ve temizlik işleminin ardından, üzerine konan cam tabakayla nasıl zarif bir sehpaya dönüşebileceğini görüyorsunuz.
Ahşap mobilya ve aksesuarlar özellikle dağ evlerinin vazgeçilmezleridir. Ama böyle bir evde işlenmiş ve üzerinde oynanmış ahşap mobilyalar yerine, buradaki gibi doğal ahşabın tercih edilmesi hem mekânın sıcaklığını, hem de etrafındaki doğayla olan uyumunu artırıyor.
Ucuz görünümlü plastik saksılardan satın almak yerine, herhangi bir oduncudan bile bulabileceğiniz, şekli birazcık düzgün birkaç kütükle bu örnekteki gibi sıradışı bir saksı yapmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gereken ahşap işçiliği konusunda biraz yardım almak ya da deneme-yanılma yöntemiyle işin sırlarını keşfetmek.
Bu sıradışı örneği belki evde kendiniz yapamayacaksınız ama yapımında en ufak bir tahta parçasının bile ziyan edilmediği bu geri dönüşüm mucizesini sizin de görmenizi istedik.
Doğal ahşaptan elde edilen mobilyaları sadece dağ evlerinde ya da rustik mekânlarda değil modern tarza sahip olan evlerde de bir kontrast unsuru olarak kullanabilirsiniz. Bu da en iyi örneklerden biri.
Mutfakta ya da koridorda rafa mı ihtiyacınız var? Orijinal bir şeyler istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Bu resim sadece size yol göstermesi için bir örnek. Tek yapmanız gereken herhangi bir hurdacıdan buna benzer kalın kesilmiş kereste bulmak ve bunları duvarı tutturacak edevatı hazır etmek. Sonrası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda.
Bütün bir yatak odasını ahşapla kaplamak iyi bir fikir olmayabilir ama bu büyüleyici malzemenin doğallığını ve sıcaklığını yatak odanıza sokmak istiyorsanız bu resim size fikir verecektir. Burada özellikle metalin soğukluğunu dengelemek için kritik noktalarda kullanılan işlenmemiş ahşap malzeme mekâna müthiş bir hava katıyor.
Vintage meraklıları için şahane bir elbise dolabı. Her türlü stile ve ortama uygun olan işlenmemiş ahşaptan elde edilen dolap gerçekten de insanı alıp geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.
Gelin isterseniz bu yazının sonunda doğal ahşaptan mobilya yapımının nasıl bir süreç olduğuna da kısaca göz atalım. Gördüğünüz gibi ağaç gövdesinden elde edilen hammade usta tasarımcı ve zanaatkarların elinde adeta bir heykel gibi işleniyor.
Ve sonuç itibarıyla ortaya böylesine zarif ve göz alıcı bir mobilya çıkıyor. Tamamen orijinal ve her görenin merakını uyandıracak türden bir şezlong.
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