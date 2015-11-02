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Doğal ahşap mobilyaların kendine has güzelliği

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planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Doğal ya da işlenmemiş ahşaptan elde edilen mobilyalar hem evlerimize kendine has bir sıcaklık katmak, hem tamamıyla orijinal ve doğal bir görünüm katmak, hem de kendin yap prensibine uygun olmaları nedeniyle günden güne daha çok tercih ediliyorlar. Bu tarz doğal ahşap mobilyaları hammaddeyi bulmak kaydıyla kendiniz yapabileceğiniz gibi aşağıdaki bazı örneklerde olduğu gibi bu prensiple çalışan mobilya üreticilerinden satın alabilirsiniz de. Bazı modalar gelip geçici olsa da doğal ahşap ve kütüklerden elde edilen mobilyalar hiç eskimeyen bir cazibeye sahipler.

Sıradışı bir orta sehpa

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Rustik Oturma Odası
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

İşlenmemiş ağaç ve ahşap ürünlerini birçok farklı alanda kullanmak mümkün olsa da bunların en çok yakıştığı parçalar arasında masa ve sehpalar başta geliyor. Örneğin burada bir ağaç gövdesinin ufak bir yontma ve temizlik işleminin ardından, üzerine konan cam tabakayla nasıl zarif bir sehpaya dönüşebileceğini görüyorsunuz.

Sıcacık bir ortam

Calda cucina per baita di montagna, Mobili Pellerej di Pellerej Massimo Mobili Pellerej di Pellerej Massimo Rustik Oturma Odası
Mobili Pellerej di Pellerej Massimo

Mobili Pellerej di Pellerej Massimo
Mobili Pellerej di Pellerej Massimo
Mobili Pellerej di Pellerej Massimo

Ahşap mobilya ve aksesuarlar özellikle dağ evlerinin vazgeçilmezleridir. Ama böyle bir evde işlenmiş ve üzerinde oynanmış ahşap mobilyalar yerine, buradaki gibi doğal ahşabın tercih edilmesi hem mekânın sıcaklığını, hem de etrafındaki doğayla olan uyumunu artırıyor.

Kendi yapabileceğiniz bir saksı

planter, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
edictum – UNIKAT MOBILIAR

planter

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Ucuz görünümlü plastik saksılardan satın almak yerine, herhangi bir oduncudan bile bulabileceğiniz, şekli birazcık düzgün birkaç kütükle bu örnekteki gibi sıradışı bir saksı yapmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gereken ahşap işçiliği konusunda biraz yardım almak ya da deneme-yanılma yöntemiyle işin sırlarını keşfetmek.

Geri dönüşüm mucizesi

CAOS sideboard Frigerio Paolo & C. Yemek OdasıBar & Büfeler
Frigerio Paolo &amp; C.

CAOS sideboard

Frigerio Paolo & C.
Frigerio Paolo &amp; C.
Frigerio Paolo & C.

Bu sıradışı örneği belki evde kendiniz yapamayacaksınız ama yapımında en ufak bir tahta parçasının bile ziyan edilmediği bu geri dönüşüm mucizesini sizin de görmenizi istedik.

Hoş bir kontrast

Pflanztische, Back2Wood Back2Wood BanyoLavabolar
Back2Wood

Back2Wood
Back2Wood
Back2Wood

Doğal ahşaptan elde edilen mobilyaları sadece dağ evlerinde ya da rustik mekânlarda değil modern tarza sahip olan evlerde de bir kontrast unsuru olarak kullanabilirsiniz. Bu da en iyi örneklerden biri.

Bu rafları siz de yapabilirsiniz

Mensole in legno secolare, Aguzzoli Arredamenti Aguzzoli Arredamenti MutfakDolap & Raflar
Aguzzoli Arredamenti

Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti
Aguzzoli Arredamenti

Mutfakta ya da koridorda rafa mı ihtiyacınız var? Orijinal bir şeyler istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Bu resim sadece size yol göstermesi için bir örnek. Tek yapmanız gereken herhangi bir hurdacıdan buna benzer kalın kesilmiş kereste bulmak ve bunları duvarı tutturacak edevatı hazır etmek. Sonrası tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış durumda.

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Yatak odasında doğal ahşap

스톤 리빙 가구로 건강한 숙면을 제안하는 리스톤!, 리스톤 리스톤 Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
리스톤

리스톤
리스톤
리스톤

Bütün bir yatak odasını ahşapla kaplamak iyi bir fikir olmayabilir ama bu büyüleyici malzemenin doğallığını ve sıcaklığını yatak odanıza sokmak istiyorsanız bu resim size fikir verecektir. Burada özellikle metalin soğukluğunu dengelemek için kritik noktalarda kullanılan işlenmemiş ahşap malzeme mekâna müthiş bir hava katıyor.

Geçmişin izleri

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio Rustik Oturma Odası
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

Vintage meraklıları için şahane bir elbise dolabı. Her türlü stile ve ortama uygun olan işlenmemiş ahşaptan elde edilen dolap gerçekten de insanı alıp geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Doğal ahşaptan mobilya yapımı

homify
homify

homify
homify
homify

Gelin isterseniz bu yazının sonunda doğal ahşaptan mobilya yapımının nasıl bir süreç olduğuna da kısaca göz atalım. Gördüğünüz gibi ağaç gövdesinden elde edilen hammade usta tasarımcı ve zanaatkarların elinde adeta bir heykel gibi işleniyor.

homify
homify

homify
homify
homify

Ve sonuç itibarıyla ortaya böylesine zarif ve göz alıcı bir mobilya çıkıyor. Tamamen orijinal ve her görenin merakını uyandıracak türden bir şezlong.

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Kendin Yap setleri: Çok özel hediye fikirleri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. 

Paletten yapılan sıra dışı bahçe mobilyaları

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