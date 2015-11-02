Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?

Günümüzde şehir hayatı nedeniyle bir çoğumuz nispeten ufak dairelerde yaşıyoruz ve küçük mutfak problemi evlerimizin en çok sıkıntı veren sorunlarının başında geliyor. Oysaki mutfakta geçirdiğimiz süre oldukça uzun. Yemek için ön hazırlık, pişirme süresi ve sonrasında temizlik derken her gün saatlerimiz mutfakta geçiyor. Hatta bir çoğumuz günlük yemeklerimizi mutfak masasında yemeyi tercih ediyoruz. Yemek yapmaktan zevk alıyor olsak dahi, eğer mutfak alanımız küçükse, keyifli olması gereken bu süreç adeta bir işkenceye dönüşebiliyor. Yetersiz tezgah, yetersiz çekmeceler, az sayıda dolap ve duvarların işlevsizliği normalde son derece keyif alacağımız yemek yapma sürecini olumsuz etkileyebiliyor.

Daha geniş mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Bu konuda öncelikle basit adımlar atmalıyız: İhtiyacınızdan fazla olan eşyalardan kurtulun! Ülkemiz, yemek kültürü oldukça gelişmiş ve son derece misafirperver halklardan oluştuğumuz için tabak çanak, tencere ve bezeri mutfak alet edevatları sayımız genelde oldukça fazla oluyor. Ancak şunu bir gözden geçirin: Gerçekten onlarca tabağa, onlarca benzer boyutta tencereye, ve hatta aşure zamanı hariç kullanılmayan, bir orduya yemek pişirmeye yetecek büyüklükte tencerelere, tüm apartmana yetecek çay bardağına vs gerçekten ihtiyacınız var mı?

Günlük kullanılan mutfak eşyalarını bir kenara ayırıp ’belki bir gün kullanırız’ diye kenarda tuttuğumuz eşyaları gözden geçirmekte fayda var. Eğer çok sık ve çok kalabalık yemekli misafir ağırlıyorsanız, elbette birçok mutfak eşyasını tutmanız gerekecektir ama tahmin ediyorum ki, aramızda böyle bir rutini olanlarımızın sayısı oldukça az.

Eskiden hatırlarsınız, evlerin en geniş, en ferah, en güzel mekanları olan salonlar misafir odası adı altında kapatılır ve ailece oturma odası dediğimiz, nispeten ufak bir odada toplanılırdı. Günümüzde nasıl ki bu alışkanlık yok olmaya yüz tuttu, aynı şeyi misafir ağırlamak için kenarda beklettiğimiz, ömrübillah kullanılma sayısı elin parmaklarını geçmeyen en güzel tabak çanaklarımızı günlük kullanıma açarak gerçekleştirebiliriz. Hem böylece, her günümüzü şık ve kaliteli eşyalarla geçirmiş oluruz, fena mı? Eminim, bir çoğunuz içinizden olur mu öyle şey? diyor… Ama olur. Bu konu üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim.

Bakalım küçük mutfaklarımızda optimum şekilde yararlanmak için başka neler yapabiliriz?