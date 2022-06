Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?

Mutfakta günlük olarak kullandığımız, her an elimizin altında bulunmasını istediğimiz eşyaların sayısı oldukça yüksektir. Bu eşyalara kolay ulaşım sağlamak, zamanı daha iyi kullanmak adına oldukça önemlidir. Bu tür eşyalarımız için açık ya da kapalı raf sistemleri ideal. Uzun süre kullanılmayan eşyalar raflarda tozlanıp ekstra iş yükü haline dönüşebiliyor ancak bardak, fincan ve benzeri bir çok mutfak eşyası, her gün rutin olarak kullanıldığı için böyle bir tehlike ile karşı karşıya değiller. Üstelik açık raflarda bulunan eşyalar sürekli gözümüzün önünde olacağı için hem kırık dökük olmasına rağmen kullanmaya devam ettiğimiz bazı eşyaları elden çıkarmamız açısından da motive edici olabilir.