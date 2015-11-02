Küçük mutfaklarda alan nasıl düzenlenmelidir?

Günümüzde şehir hayatı nedeniyle bir çoğumuz nispeten ufak dairelerde yaşıyoruz ve küçük mutfak problemi evlerimizin en çok sıkıntı veren sorunlarının başında geliyor. Oysaki mutfakta geçirdiğimiz süre oldukça uzun. Yemek için ön hazırlık, pişirme süresi ve sonrasında temizlik derken her gün saatlerimiz mutfakta geçiyor. Hatta bir çoğumuz günlük yemeklerimizi mutfak masasında yemeyi tercih ediyoruz. Yemek yapmaktan zevk alıyor olsak dahi, eğer mutfak alanımız küçükse, keyifli olması gereken bu süreç adeta bir işkenceye dönüşebiliyor. Yetersiz tezgah, yetersiz çekmeceler, az sayıda dolap ve duvarların işlevsizliği normalde son derece keyif alacağımız yemek yapma sürecini olumsuz etkileyebiliyor.
Daha geniş mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Bu konuda öncelikle basit adımlar atmalıyız: İhtiyacınızdan fazla olan eşyalardan kurtulun! Ülkemiz, yemek kültürü oldukça gelişmiş ve son derece misafirperver halklardan oluştuğumuz için tabak çanak, tencere ve bezeri mutfak alet edevatları sayımız genelde oldukça fazla oluyor. Ancak şunu bir gözden geçirin: Gerçekten onlarca tabağa, onlarca benzer boyutta tencereye, ve hatta aşure zamanı hariç kullanılmayan, bir orduya yemek pişirmeye yetecek büyüklükte tencerelere, tüm apartmana yetecek çay bardağına vs gerçekten ihtiyacınız var mı?
Günlük kullanılan mutfak eşyalarını bir kenara ayırıp ’belki bir gün kullanırız’ diye kenarda tuttuğumuz eşyaları gözden geçirmekte fayda var. Eğer çok sık ve çok kalabalık yemekli misafir ağırlıyorsanız, elbette birçok mutfak eşyasını tutmanız gerekecektir ama tahmin ediyorum ki, aramızda böyle bir rutini olanlarımızın sayısı oldukça az.
Eskiden hatırlarsınız, evlerin en geniş, en ferah, en güzel
mekanları olan salonlar misafir odası adı altında kapatılır ve ailece oturma
odası dediğimiz, nispeten ufak bir odada toplanılırdı. Günümüzde nasıl ki bu
alışkanlık yok olmaya yüz tuttu, aynı şeyi misafir ağırlamak için kenarda
beklettiğimiz, ömrübillah kullanılma sayısı elin parmaklarını geçmeyen en güzel
tabak çanaklarımızı günlük kullanıma açarak gerçekleştirebiliriz. Hem böylece, her
günümüzü şık ve kaliteli eşyalarla geçirmiş oluruz, fena mı? Eminim, bir
çoğunuz içinizden
olur mu öyle şey? diyor… Ama olur. Bu konu
üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim.
Bakalım küçük mutfaklarımızda optimum şekilde yararlanmak için başka neler yapabiliriz?
Ufak boyutlara sahip olan mutfağımızın boyutlarını büyültemeyeceğimize göre, sahip olduğumuz alanı en efektif biçimde kullanmaya yönlenmeliyiz. Mutfağı olduğundan büyük ve ferah gösterecek yöntemlerin başında, fazla duvarlardan kurtularak mutfağı açık plan haline getirmek gelir. Salon ile mutfak arasında yer alan duvar yıkılırsa mutfak alanı otomatikman bunaltıcı etkisinden kurtulacaktır.
Açık planlı mutfakların avantajlarının başında alanın olduğundan genişmiş hissi vermesi gelir. Mutfağa ayrılan kısım ne kadar küçük olursa olsun, bu mekan salonla birleşince çok daha ferah bir hal alır. Üstelik hazırlık, pişirme ve temizlikle geçen süre boyunca, ymutfakta emeği hazırlamakla görevli kişi (ki maalesef ataerkil düzende bu çoğunluka kadın olmakta) ev ahalisinden soyutlanmamış olur.
Açık planlı mutfağı bir ada ünite ile ya da mutfak barı olarak adlandırılan yüksek tezgah ilse salondan ayırabiliriz. Bu aradaki ünite ya da tezgah, hem son derece işlevsel olacak hem de nispeten bir seperatör görevi görmekle kalmayacak aynı zamanda mutfak masası işlevini de üstlenecektir.
Açık planlı mutfaklar ile ilgili detaylı birlgi almak için Açık mutfak nedir? Eksileri ve artıları nelerdir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Mutfak üniteleri içerisinde en kullanışlı olan öge sanıyorum ki çekmecelerdir. Eskiden yalnızca çatal bıçak takımı, kepçeler ve mutfak bezleri için kullanılan çekmeceler, günümüzün yeni nesil mutfak modellerinde oldukça çeşitlendiler. Tabak çanaktan baharatlara, kuru gıdalardan tencerelere kadar uygun şekilde tasarlanmış çekmece modelleri mevcut. Çekmecelerin dolaplara göre en büyük avantajı, öne doğru çekilebilmeleri sayesinde arkada kalan mutfak eşyalarına ya da gıdaların da gözümüzün önünde ve elimizin altında olması. Tencere gibi ağır mutfak eşyalarını taşıyabilecek ve gelişen teknoloji sayesinde kızaklar üzerinde kolayca kayarak yumuşak bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayacak çekmece modelleri, hemen hemen her mutfak firması tarafından üretilmekte.
Bir mutfağın olmazsa olmaz parçaları, mutfak dolapları. Geniş hacimleri sayesinde büyük parça eşyalarımızı sakladığımız, içindeki rafları sayesinde bölerek kullanabildiğimiz dolaplar mutfak için elbette vazgeçilmez.
Mutfak dolaplarını efektif kullanabilmek için içlerinde raf düzeneği olması zaruri, aksi takdirde ekseriyetle oldukça geniş olan bu dolapların yalnızca zeminlerini kullanmış oluruz. Ya da üst üste yığdığımız eşyaları kullanmak hiç pratik olmaz ve bir süre sonra sinir bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle mutfak dolaplarını çekmeceli, raflı ya da dışarı doğru çekilebilen sepetli olarak tercih etmekte fayda var.
Fotoğraftaki örnekte Aura İç Mimarlık ve Tasarım tarafından mekana özel olarak tasarlanıp imal edilen bir mutfağın kullanışlı dolap sistemlerini görmekteyiz.
Mutfakta günlük olarak kullandığımız, her an elimizin altında bulunmasını istediğimiz eşyaların sayısı oldukça yüksektir. Bu eşyalara kolay ulaşım sağlamak, zamanı daha iyi kullanmak adına oldukça önemlidir. Bu tür eşyalarımız için açık ya da kapalı raf sistemleri ideal. Uzun süre kullanılmayan eşyalar raflarda tozlanıp ekstra iş yükü haline dönüşebiliyor ancak bardak, fincan ve benzeri bir çok mutfak eşyası, her gün rutin olarak kullanıldığı için böyle bir tehlike ile karşı karşıya değiller. Üstelik açık raflarda bulunan eşyalar sürekli gözümüzün önünde olacağı için hem kırık dökük olmasına rağmen kullanmaya devam ettiğimiz bazı eşyaları elden çıkarmamız açısından da motive edici olabilir.
Duvarlara monte edilen dolapların derinlikleri, tezgah altında olanlara göre daha dar olurlar. Mutfak tezgahında hazırlık yaparken kafamızı bu dolaplara çarpmamamız için bu durum zaruridir. Görece küçük olmaları nedeniyle daha az eşya alan bu dolapları optimum şekilde kullanabilmek için alt kısımlara kahve fincalarımızı asabileceğimiz kancalar ya da raylar monte edebilirsiniz. Duvar dolap ve raflarının alt kısmına yerleştirilebilecek LED aydınlatmalar da tezgahı iyi bir ışık verecek ve çalışmayı kolaylaştıracaktır.
Özellikle açık raf sistemlerinde ve geniş mutfak dolaplarında son derece faydasını göreceğiniz eşyalardan biri de geniş saklama kutuları. Burada bahsettiğimiz saklama kutuları, (her ne kadar faydalı olsa da) kalan yemekleri saklamak için olan ufak kaplar değil. İçine baharatlarınızı, soğan sarımsak gibi dışarıda depolanan gıdalarınızı, kuru gıdalarınızı ve benzeri şekilde, dolap içlerini kalabalık eden ve arkalarda kaldığı zaman unutulup asla kullanılmayan türlü eşya ve gıdaları koyabileceğiniz, birçok farklı malzemeden imal edilen ve değişik büyüklüklere sahip kutular. Böylece hem bu ürünler derli toplu durmuş bir hal alacak hem de hepsine kolayca erişimizin olacak.