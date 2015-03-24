Japon evleri

Japonya çelikilerin ve kontrsatların ülkesi. Bir taraftan Tokyo gibi çok yoğun nüfusa sahip ve ev bulmanın çok zor olduğu marka şehirler varken, öte yandan adanın bir bölümü çok seyrek nüfusa sahip yeşil alanlardan oluşuyor.

Avusturyalı mimari firması Caramel Architekten Viyan'nın göbeğinde bize Japon evlerini hatırlatan bir ev inşa etmiş. Dışarıdan pek ipucu vermeyen binanın eni beş metre gibi küçük bir rakamken, 35 metre gibi büyük bir derinliğe sahip.

Az sonra binanın içini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.