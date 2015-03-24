Japon evleri minimallikleri, kaliteli malzemeleri e mekanın optimum kullanımıyla tanınırlar. Tüm bu olumlu özellikler Asya mimarisinin bu güzel örneklerinin Avrupa'ya da ilham vermesi için iyi nedenler. Pek çok Avrupalı mimar Japon mimarisini örnek alarak çalışmalar ortaya koyuyor. Bu yazıda Almanya, Avusturya ve İsviçre'de bilinçli ya da bilinçsiz biçimde Japon mimarisinden etkilenerek yapılmış binalara yakından bakacağız.
Japonya çelikilerin ve kontrsatların ülkesi. Bir taraftan Tokyo gibi çok yoğun nüfusa sahip ve ev bulmanın çok zor olduğu marka şehirler varken, öte yandan adanın bir bölümü çok seyrek nüfusa sahip yeşil alanlardan oluşuyor.
Avusturyalı mimari firması Caramel Architekten Viyan'nın göbeğinde bize Japon evlerini hatırlatan bir ev inşa etmiş. Dışarıdan pek ipucu vermeyen binanın eni beş metre gibi küçük bir rakamken, 35 metre gibi büyük bir derinliğe sahip.
Az sonra binanın içini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.
Yaşam alanında Japon mimarisinin etkisi çok açık biçimde görülüyor. Yüksek mekan duvar ve tavanda özel kalıplarla yaratılmış çıplak beton görüntüsüyle dikkat çekiyor. Zemin malzemesi ise duvarların dokusuna uygun olarak seçilmiş ve benzer kalıp dokusu uygulanmış. Japon evlerinde zaman zaman görülen arka bahçe ise odanın doğallığını pekiştiriyor. Dışarıya açılan bölümler sıra dışı görüntüleriyle bu evin Tokyo'nun göbeğinde bir ev olabileceği izlenimi veriyorlar.
Geçişken planlar Japon mimarisinin önemli özelliklerinden biridir. Dorn'da bulunan ve Dietrich Untertrifaller Architekten ZT GMBH şirketi tarafından inşa edilen bu evde de bunu görmek mümkün. Ahşap payandaların içine oturtulan ev bu özelliğiyle kendine has bir karakter kazanmış Avustrurya dağlarının huzur veren manzarasıyla bir bütünlük oluşturmuş. Ahşabın bu sıra dışı kullanımı binanın perspektifine katkı sağlamış. Köknar çerçevenin gölgesi ise veranda bölümüne düşerek hoş bir doku oluşturmuş.
Böyle bir evde doğayla iç içe yaşamanın keyfini anlatmak için kelimeler yetersiz kalır diye düşünüyoruz.
Ahşabın nasıl ustalıkla kullanıldığını bu cepheden daha net görebiliyoruz. Bu haliyle ev sanki zeminden kendiliğinden yükselmiş gibi doğal ve çevresiyle uyumlu görünüyor. Hiçbir detayda yapaylık ve abartıdan eser görünmüyor.
Japon evlerinin vazgeçilmez özelliklerinden biri de şoji adı verilen sürgülü kapılardır. Burada da sedir ağacından yapılmış son derece kaliteli ahşap malzeme çok ince bir parşömenle kaplanmış. Bu kapılar dışarıdan gelen ışığı filtreleyerek odada yumuşak bir ışık oluşmasını sağlıyorlar. Çerçevenin kağıtları sende bir kez yenilenmek zorunda.
Eğer bu tarz hoşunuza gittiyse ve evinizde uygulamak isterseniz size şiddetle Leipzig merkezli Designer Gerstenberger firmasını öneririz. Firma sürgülü kapıların yanı sıra Japon tarzından güçlü biçimde etkilenen mobilya ve dekoratif eşyalar da üretiyor.
Eğer Türkiye'de böyle bir şey denemek isterseniz, çevrenizde bunu yapabilecek pek çok marangoz bulabileceğinizden eminiz.
Japon mimar Tadao Ando 1995 yılında mimari dünyasının en büyük ödülü olan Pritzker Ödülü'ne layık görüldü. Ando inşa ettiği beton binalarla ün yapmış durumda. Hatta öyle ki mimari dünyasında adı Beton Tanrısı olarak anılıyor. Süphesiz onun bu başarıları Almanya'da bir dönem horlanan beton kullanımının tekrar artmasında pay sahibi oldu. Bugün beton meodern mimarinin olmazsa olmaz unsuru olarak görülüyor.
İsviçreli mimarlık şirketi Alberati Architekten AG de bu binanın cephesinde ham beton kullanmayı tercih etmiş. Betona yerleştirilen geniş pencereler sayesinde de hem dışarıyla içeri arasında bir bağ kurulmuş, hem de cephenin görüntüsü tekdüze olmaktan kurtarılmış.
Betonun bu derece şık kullanıldığı örneklere çok sık rastlamıyoruz. Sizce de çok şık değil mi?
Japon evlerinde nadiren bahçe görülür çünkü Japonya'da arazi fiyatları bir hayli yüksektir. Ama yine de bahçe sevenler için bu evde böyle küçük bir avlu yapılmış. Genelde yeşil bahçeler olsa da bu tarz taş döşeli bahçelere rastlamak da mümkün.