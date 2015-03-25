Yerli tasarımcı ve üreticiden İber modası

Trabcelona Design merkezi İstanbul'un mobilya cenneti Masko'da bulunan oldukça büyük ve başarılı bir mobilya firması. 2006'de beş bin metrekare üretim alanıyla hizmet vermeye başlayan firma konsept tasarımlarına şu an 20000 metre kare üretim alanında hayat veriyor. Çok şık yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları üreten firma üretimin yanı sıra projelere mimari destek de sağlıyor. Firmanın Mall of İstanbul, Avrupa Konutları, Batı Şehir,Ihlamur Evleri, Yorum İstanbul, Ağaoğlu gibi bilinen yaşam alanlarında gerçekleştirdiği projelerle aldığı çok sayıda ödül bulunuyor. Bu yazıda Trabcelona'nın İber ismi verdiği koleksiyonunda yer alan yatak odası, yemek odası, yaşam ünitesi ve gardırobu inceleyeceğiz.
İber yarımadası İspanya ve Portekiz'i içine alan yarımada. Firmanın ismindeki Barcelona çağrışımı firmanın koleksiyonlarında da kendini gösteriyor. Firmanın koleksiyonlarında çeşitli Avrupa kentlerinin isimlerini taşıyanlar olsa da pek çok koleksiyonda İspanya şehirlerinin ismini görmek mümkün. Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona bunlara birer örnek.
Siz de tüm evin mobilyalarında aynı konsepti kullanmaktan hoşlananlardansanız bu yazımızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Firma İber koleksiyonunda bulunan televizyon ünitesini daha işlevli kılarak yaşam ünitesi olarak adlandırmış. Beyaz ve çok açık kahve tonların hakim olduğu İber koleksiyonu genel olarak zarafeti ve şıklığıyla dikkat çekiyor.
Koleksiyonda mdf ve lake boya kullanılmış.
İki parçalı yaşam ünitesini duvarı monte edilen kısmı televizyon ünitesi ve iki aynalı dolaptan oluşuyor. Dolapların üstündeki füme aynalar hoş bir tasarıma sahip.
Alt bölümde ise üç adet kapaklı dolap ve iki adet raf bulunuyor. Dolaplarda küçük ev eşyalarını saklayabileceğiniz gibi raflara ise uydu cihazınızı ya da decoderinizi koyabilirsiniz.
Koleksiyonun tanıtım fotoğraflarının çekildiği mekan da önemli. Mekana gri ve kahverengi renkler hakim ve koleksiyon bu renk skalasının içinde son derece uyumlu duruyor.
Tüm evi donatabileceğiniz İber konseptinin yemek odası ise sekiz parçadan oluşuyor. Ayna, konsol, sandalyeler, masa ve dolaptan oluşan yemek odası takımında da beyaz renk hakim. Mobilyalarda açık kahveyle hareketlendirilen konseptte koyu kahverengi sandalyeler kontrast yaratmış. Takım sahip olduğu diyagonal çizgilerle de gayet modern bir görünüm sergiliyor. Konsol ve dolapta kullanılan aynalar ise konseptin imzası niteliğinde. Yemek takımlarınızı konsolda saklayabileceğiniz gibi camlı dolapta cam parçaları sergileme imkanı bulabilirsiniz.
Yemek odasının malzemesi de mdf ve lake boya.
Trabcelona Design'ın en önemli özelliklerinden biri de beğenip seçtiğiniz ürünü dilediğiniz ölçülerde yapabiliyor olmaları. İçi dışı lake boyalı bu mdf gardırobu da yatak odanıza göre sipariş vermeniz mümkün. Sürgülü kapakları sayesinde yer tasarrufu sağlayan gardıroplar diğer parçalarda olduğu gibi füme aynalarla süslenmiş. Beyaz ve açık kahve olarak tasarlanan gardırobun iç kısmına istediğiniz aparatların konulmasını tercih edebiliyorsunuz.
Yatak odasında beyazı tercih edenler genelde sabah zor uyanan kişilerdir. Ya da şöyle diyelim. Eğer sabahları zor uyanıyorsanız, yatak odanızda açık renkleri tercih edin ki açık renkler uyanmanızı kolaylaştırsın. İber koleksiyonunun yatak odası da tam sabah zor uyananlara göre. Koleskiyonun diğer parçaları gibi beyazın hakim olduğu takım yine kahverengi kullanımıyla dengelenmiş ve füme aynalarla süslenmiş. Makyaj masası, makyaj aynası, karyola ve karyola başı ve komodinlerden oluşan takım da mdf malzemeden yapılmış ve lake boyalı.
Kumaş kaplama olan karyola başlığının rengini zevkinize göre siz belirleyebiliyorsunuz. Umarız İber koleksiyonun beğenmişsinizdir. Firmanın çok sayıda farklı koleksiyonuna ulaşmak için firmanın Homify profilini ziyaret edebilirsiniz.