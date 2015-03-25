Yerli tasarımcı ve üreticiden İber modası

Trabcelona Design merkezi İstanbul'un mobilya cenneti Masko'da bulunan oldukça büyük ve başarılı bir mobilya firması. 2006'de beş bin metrekare üretim alanıyla hizmet vermeye başlayan firma konsept tasarımlarına şu an 20000 metre kare üretim alanında hayat veriyor. Çok şık yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları üreten firma üretimin yanı sıra projelere mimari destek de sağlıyor. Firmanın Mall of İstanbul, Avrupa Konutları, Batı Şehir,Ihlamur Evleri, Yorum İstanbul, Ağaoğlu gibi bilinen yaşam alanlarında gerçekleştirdiği projelerle aldığı çok sayıda ödül bulunuyor. Bu yazıda Trabcelona'nın İber ismi verdiği koleksiyonunda yer alan yatak odası, yemek odası, yaşam ünitesi ve gardırobu inceleyeceğiz.

İber yarımadası İspanya ve Portekiz'i içine alan yarımada. Firmanın ismindeki Barcelona çağrışımı firmanın koleksiyonlarında da kendini gösteriyor. Firmanın koleksiyonlarında çeşitli Avrupa kentlerinin isimlerini taşıyanlar olsa da pek çok koleksiyonda İspanya şehirlerinin ismini görmek mümkün. Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona bunlara birer örnek.

Siz de tüm evin mobilyalarında aynı konsepti kullanmaktan hoşlananlardansanız bu yazımızı şiddetle tavsiye ediyoruz.