Yerli bir tadilat mucizesi

Pera Tepesi bugünkü Beyoğlu'nda Galata'ya yakın olan bir bölge. Bölge yirminci yüzyılın ikinci yarısında daha sonra İstanbul'un Levantenleri olarak anılacak İtalyan mimarlar, tasarımcılar ve sanatçıların uygulama alanı haline gelmiş. Yazımızın konusu olan Gabriel Dairesi de bu mimarlardan biri olan Guglielmo Semprini'nin bölgede yaptığı binalardan birinin son katında bulunuyor. Bina hizmetçilerin kalması amacıyla yapılmış. Binanın duvarlarındaki freskler zamanla sıvanmış ve kapatılmış.
1970 yılında kurulan ve 1982'den beri Prof. Dr. Hüseyin Kaptan'ın yönettiği ATELYE 70 PLANNING & DESIGN TEAM 70'li ve 80'li yıllarda daha çok kentlerin mastır planları ve kırsal alanların kentleşme planları üzerinde yoğunlaşan firma, 2004 yılında Hüseyin Kaptan'ın İtalya'da eğitim gören oğlu mimar Doğu Kaptan ve mimar Yonca Temizkan'ın ekibe katılmasından sonra konut, otel, iş yeri mimari ve iç mimari tasarımları üzerinde de çalışmaya başladı.
Gabriel Dairesi de Atelye 70 tarafından restore edilip kimlik değiştiren mekanlardan biri. Daire Yonca Temizkan, Doğu Kaptan ve italyan mimar Marco Lombardini'den oluşan tasarım ekibinin hünerli elleriyle tarihiyle bağları kopmadan yepyeni bir kimlik kazanmış.
Gelin bu muhteşem dönüşüm sonrası dairenin son haline hep birlikte göz atalım.
Projede orjinali sadık kalmak en büyük amaç olsa da müşterinin istek ve tercihleri de göz ardı edilmemiş.
Dönüşüm projesinde ev sahibinin yemeği, yeni tatları, dost sohbetlerini ve eğlenceyi seven yapısını yansıtmak için mutfak merkeze alınmış. Evin genelinde olduğu gibi mutfak mobilyaları da yerli tasarımcıların ellerinden çıkma. Raflardan masaya, zeminden kapılara kadar mutfakta aynı tonda ahşap malzeme kullanılmış. Evin genelinde olduğu gibi mutfak tavanı da yeni kirişlerle desteklenmiş ve rustik bir hava yaratılmış.
Giriş bölümünde bahsettiğimiz freskleri sıvadan kurtarıp, gün yüzüne çıkartmak tasarım takımının en önemli işlerindne biri olmuş. Daha sonra da sızdırdığı suyla bu fresklere zarar veren gizli saçak sistemi elden geçirilmiş. Masanın arkasındaki duvarda kurtarılan fresklerden birini görüyorsunuz.
Bu resimde üst kattaki dairenin girişini görüyorsunuz. merdiven boşluğu tavandaki cam sayesinde oldukça aydınlık ve ferah görünüyor. Dairenin giriş kapısı da bizi az sonra göreceklerimize hazırlar gibi son derece şık duruyor.
Ahşabın ağırlıklı olarak kullanıldığı binada istisnai olarak kullanılan mazlemelerden biri de mutfak tezgahının yüzeyini oluşturan granit. Siyah renkte seçilen granit ve inoks ankastre cihazlar birbirleriyle uyum sağlıyor. İstanbul'daki pek çok dairede sıkıntı olan baca sistemi eksikliğine çare ise bacasız davlumbaz kullanmakta bulunmuş. Bu açıdan karşıdaki freskli duvarı, her ne kadar fresk çok belirgin olmasa da, daha net görebiliyoruz.
Binanın tavanı ham kereste kirişlerle desteklenmiş. Bu ortama rustik bir hava kazandırmış. Binanın orjinal zemini olduğu gibi korunup elden geçirilirken, çatı tamamen değiştirilmiş ve yeni kirişlerle desteklenmiş.
Az önce de belirttiğimiz gibi evin orijinal zemin döşemesine bakım yapılarak aynen korunmuş. Beyaz iskeletli gardıropların kapakları zemine uygun tonda seçilmiş ve yer tasarrufu göz önüne alınarak sürgülü olarak tasarlanmış. Gardıropların en önemli özelliği ise geri planlarının boş bırakılmış ve bu sayede fresklerin görünür kılınmış olması. Yatak odasına bağlı banyoyu az sonra daha yakından göreceğiz.
Tamamen freskli duvarlardan oluşan bu yatak odasındaki yatak dokuya uygun olarak eskitilmiş ahşap malzemeden yapılmış. Odadaki ayaklı ayna ve komodin de dikkat ekiyor. Odada kullanılan radyatör ise şekilsiz bir demir yığını olmaktan çok genel kompozisyona hizmet eden bir dekorasyon parçası gibi duruyor.
Evin en modern görünen kısmı sanırız bu banyo olmuş. Tüm duvarların Mermer dokusundaki ince ve küçük seramiklerle kaplandığı banyoda modern hatlara sahip lavabo teknesi ve klozet göz dolduruyor. Lavabo için demir konstrüksiyon üstüne ahşaptan son derece basit bir tezgah kullanılırken, sifon butonu ve radyatör metalik görüntüleriyle armatürle uyum sağlıyor.
Ebeveyn banyosunun yanı sıra dairede bir de küçük banyo bulunuyor. Tuvaletteki freskli duvar korunarak hoş bir hava yaratılmış. Ayna ve ahşap dolabın arasında sanki orijinalinde öyleymiş gibi duvarın karşısında ise cam kabinli duş bulunuyor. Aynaya dikkatlice baktığınızda görmeniz mümkün.
Evin iki yatak odasının yanında bir de ufak oturma odası bulunuyor. Elimizde oturma odasına ait bir fotoğrafımız yoktu ama mutfağın bu açısından oda bize göz kırpıyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki içeride seçilen mobilyalar son derece rahat. Ayrıca karşıdaki pencereden bakıldığında harika bir haliç manzarası görmek mümkün.