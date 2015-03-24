Yerli bir tadilat mucizesi

Pera Tepesi bugünkü Beyoğlu'nda Galata'ya yakın olan bir bölge. Bölge yirminci yüzyılın ikinci yarısında daha sonra İstanbul'un Levantenleri olarak anılacak İtalyan mimarlar, tasarımcılar ve sanatçıların uygulama alanı haline gelmiş. Yazımızın konusu olan Gabriel Dairesi de bu mimarlardan biri olan Guglielmo Semprini'nin bölgede yaptığı binalardan birinin son katında bulunuyor. Bina hizmetçilerin kalması amacıyla yapılmış. Binanın duvarlarındaki freskler zamanla sıvanmış ve kapatılmış.

1970 yılında kurulan ve 1982'den beri Prof. Dr. Hüseyin Kaptan'ın yönettiği ATELYE 70 PLANNING & DESIGN TEAM 70'li ve 80'li yıllarda daha çok kentlerin mastır planları ve kırsal alanların kentleşme planları üzerinde yoğunlaşan firma, 2004 yılında Hüseyin Kaptan'ın İtalya'da eğitim gören oğlu mimar Doğu Kaptan ve mimar Yonca Temizkan'ın ekibe katılmasından sonra konut, otel, iş yeri mimari ve iç mimari tasarımları üzerinde de çalışmaya başladı.

Gabriel Dairesi de Atelye 70 tarafından restore edilip kimlik değiştiren mekanlardan biri. Daire Yonca Temizkan, Doğu Kaptan ve italyan mimar Marco Lombardini'den oluşan tasarım ekibinin hünerli elleriyle tarihiyle bağları kopmadan yepyeni bir kimlik kazanmış.

Gelin bu muhteşem dönüşüm sonrası dairenin son haline hep birlikte göz atalım.