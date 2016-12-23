Mobilyalarda patchwork büyüsü

Hem renkli ve canlı dokusu, pozitif enerjisi, dikkat çekici estetiği, hem de tarz sahibi ve yenilikçi yapısıyla son yılların en öne çıkan mobilya stillerinin başında geliyor patchwork mobilyalar. Muhteşem bir örgü sanatı olan bu stil, 5 farklı isimle anılıyor: Patchwork, kırk yama, yamalı bohça, kırkpare ve parça bohça. Dünyamızın yoksul bir döneminde keşfedilen, bugünlerde ise lüks sanatın bir temsilcisi olan örgü işçiliği patchwork yapılması zor, zaman ve emek isteyen bir elişidir. Modern dekorasyona yakın geçmişte el yapımı battaniye ve masa örtüleri ile geri dönen patchwork ürünler kısa zamanda mobilyalarda da farklı tasarımlarla kendini göstermeye başladı. Özellikle koltuk ve kanepe tasarımlarında harikalar yaratan patchwork çalışmalar içinde bulundukları yaşam alanlarına sıra dışı, yüksek enerjili, canlı ve romantik bir hava katmayı her zaman başarıyorlar. Patchwork mobilyalar geçtiğimiz birkaç yıldır olduğu gibi, 2017'de de mobilya trendlerinin öne çıkan tasarımlarından olmaya devam edecek. Patchwork tasarımların en güzel yanlarından biri de modernden klasiğe, retrodan avangarda her dekorasyon stile uyumlu modellere ve renklere sahip olması elbette. Pembe panjurlu bir ev hayaliniz varsa patchwork mobilyaların sizin de vazgeçilmeziniz olacağına eminiz. Masanızdan sandalyenize koltuğunuzdan yatak başlığınıza kadar evinizin her noktasına ayrı bir doku ayrı bir emek ile özelleştirebilir, standart mobilyalardan sıra dışı bir eve geçebilirsiniz. Bu yazımızda ise size ilham verecek patchwork desenleriyle işlenmiş birbirinden güzel oturma odası mobilyalarını derledik.
Oturma odasında hangi rengin hakim olmasını istediğine karar vermekte zorlanan ve birden fazla rengi evinde görmek isteyen kişilerin yoğun tercihi olan kırk yama işçiliği çoğu zaman 3 ila 6 arası rengin seçimi ile yapılır. Seçilen kumaşlar desene göre kesilir ve tane tane birbirine eklenir. Eğer canlı ve sıcak renklerden hoşlanıyorsanız ve pozitif enerjisi yüksek, sosyal ve samimi bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız bu örnekteki gibi canlı renklerin iç içe geçtiği modern bir kanepe tercih edebilirsiniz.
Dediğimiz gibi kırk yama işçiliği ya da diğer adıyla patchwork uygulaması dekorasyonlarda her tarza uygun modeller yaratabiliyor. Bu örnekte ise mavi ve yeşil tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı daha ağırbaşlı ve klasik bir tasarımla karşı karşıyayız.
Klasik modelli koltuk tasarımlarını canlı ve sıcak renklerle modern dekorasyona adapte etmek de patchwork işçiliği ile mümkün hale geliyor. Üstelik eski koltuklarınızı sıra dışı ve şık bir tasarımla yenilemenin de harika bir yolu! Eğer siz de yeni mobilyalar satın almaktan pek hoşlanmıyor ve tüketim toplumu çılgınlığına ortak olmak istemiyorsanız patchwork uygulamalarıyla eski koltuklarınızı yenileyebilirsiniz. (Eğer bu tarz yenilemeler ilginizi çekiyorsa, ileri dönüşüm mobilyaları hakkındaki yazımızda eski eşya ve mobilyalarınızı nasıl değerlendirebileceğinize dair daha ayrıntılı ipuçları da vermiştik.)
Bazı koltuk ve kanepe modelleri yüzyıllar boyunca hiç eskimeyen tasarımlara sahip, tıpkı bu örnekteki ikonik chesterfield kanepe gibi… Bu tarz klasik ve ikonik mobilyaların modern dekorasyon özellikleri ile harmanlanması ise çoğunlukla muhteşem bir estetik ortaya çıkarıyor. Patchwork işçiliği de ikonik mobilyalara yapılacak modern katkıların en şıklarından biri.
Oturma odanızda berjer olmadan asla diyenlerdenseniz patchwork işçiliğinin berjerler üzerinde de ne kadar muazzam bir etki ortaya çıkardığını görmek istersiniz herhalde. Tüm oturma grubunuzu patchwork desenlerle kaplamak yerine kırk yama işçiliği ile tasarlanmış berjerlerle eklektik ve sıra dışı bir dekorasyon oluşturmak da akıllıca bir tercih olacaktır.
Patchwork uygulamalarının en önemli özelliği standartların dışında olması ve kendi sınırlarının olmaması. Yani isterseniz rengarenk ve capcanlı desenli koltuklar, isterseniz bu örnekteki gibi tasarıma uygun daha yalın ve ağırbaşlı dizaynlar…
Patchwork uygulamalarının renk çeşitliliği nedeniyle tüm oturma grubunda kullanıldığında yorucu bir atmosfer yaratacağını düşünüyorsanız bu örnek yanıldığınızı gösterecektir. Elbette yanlış ve yorucu renk tercihi ve uygulamalarla böyle bir risk söz konusu; ancak doğru renkleri kararında kullanarak tüm koltuk takımınızı patchwork uygulaması ile tasarlayabilirsiniz.