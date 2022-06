Mobilyalarda patchwork büyüsü

Hem renkli ve canlı dokusu, pozitif enerjisi, dikkat çekici estetiği, hem de tarz sahibi ve yenilikçi yapısıyla son yılların en öne çıkan mobilya stillerinin başında geliyor patchwork mobilyalar. Muhteşem bir örgü sanatı olan bu stil, 5 farklı isimle anılıyor: Patchwork, kırk yama, yamalı bohça, kırkpare ve parça bohça. Dünyamızın yoksul bir döneminde keşfedilen, bugünlerde ise lüks sanatın bir temsilcisi olan örgü işçiliği patchwork yapılması zor, zaman ve emek isteyen bir elişidir. Modern dekorasyona yakın geçmişte el yapımı battaniye ve masa örtüleri ile geri dönen patchwork ürünler kısa zamanda mobilyalarda da farklı tasarımlarla kendini göstermeye başladı. Özellikle koltuk ve kanepe tasarımlarında harikalar yaratan patchwork çalışmalar içinde bulundukları yaşam alanlarına sıra dışı, yüksek enerjili, canlı ve romantik bir hava katmayı her zaman başarıyorlar. Patchwork mobilyalar geçtiğimiz birkaç yıldır olduğu gibi, 2017'de de mobilya trendlerinin öne çıkan tasarımlarından olmaya devam edecek. Patchwork tasarımların en güzel yanlarından biri de modernden klasiğe, retrodan avangarda her dekorasyon stile uyumlu modellere ve renklere sahip olması elbette. Pembe panjurlu bir ev hayaliniz varsa patchwork mobilyaların sizin de vazgeçilmeziniz olacağına eminiz. Masanızdan sandalyenize koltuğunuzdan yatak başlığınıza kadar evinizin her noktasına ayrı bir doku ayrı bir emek ile özelleştirebilir, standart mobilyalardan sıra dışı bir eve geçebilirsiniz. Bu yazımızda ise size ilham verecek patchwork desenleriyle işlenmiş birbirinden güzel oturma odası mobilyalarını derledik.