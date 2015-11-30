Mutfak dekorasyonu için tabure önerileri

Tabureler evde bulunan oturma eşyaları arasında hayat kurtaran, joker elemanlar olarak bilinir. Her evde mutlaka bulunan tabureler daha az alan kapladığı içi içe geçebilen modelleri gibi seçenekleriyle özellikle mutfak ve balkon, bahçe gibi dış mekanlarda yer alır. Evinize hesapta olmayan misafirler geldiğini düşünün hemen taburelerinizi meydana çıkarıp daha oturma sorununu çözebilirsiniz. En eski oturma elamanı tasarımlarından olan tabureler yüzyıllar içinde çeşitli malzemeler ve tasarımlarla tekrar tekrar üretildi. Özellikle günümüzde farklı tasarımlarıyla tabureler işlevsel olmasını bir kenara bırakın dekorasyona etki eden elemanlar olarak öne çıkıyor. Bu tasarım ve malzeme çeşitliliği de, giderek taburelere evlerin farklı bölümlerinde daha fazla yer verilmesini getiriyor. Çocuk odalarında kullanılan sevimli ayak tasarımlarına sahip tabureleri düşünün mesela, insana tekrar çocuk olma isteği geliyor. Tabureyi sadece evde değil, aslında işletmelerde daha çok görürüz. İşletmeler için de özellikle bistro ve barlarda mekanın karakterini belirler tabureler. Bazen de samimi ve kalabalık olan mekanlarda yardımcı oturma elemanı olarak sandalyelerle birlikte kullanılır tabureler. O yüzden de işletmenin dekorasyonun önemli bir parçası olarak tasarımı önem kazanır. Fast food restoranlar gibi müşterilerin kısa oturma süreleri olduğunda da tabureler en mantıklı çözümlerdir. Taburenin kullanımı saymakla bitmez. Bu yazımızda mutfaklarda kullanılan tabureleri derledik. Malum artık mutfaklar ev yaşamında giderek en çok vakit geçirilen alanlar oldu. Bu sebeple dekorasyonuna daha çok önem veriliyor. Geniş mutfaklarda masa ve sandalye bulunsa da mutfak adasının sohbet ve atıştırma alanı olarak değerlendirilebilmesi için tabureler kullanılıyor. Mutfak dekorasyonlarının ilhamını işletmelerden aldığını düşünebiliriz ancak bu tek taraflı bir durum değil. Bu örnekleri incelediğinizde sadece eviniz için değil işlettiğiniz mekana daha fazla kullanım alanı sağlamak ve işletmenin dekorasyonunu çeşitlendirmek için de yeni fikirler edineceksiniz.
Ağaç evde yaşamak doğayla içi içe yaşama isteğinin göstergesidir. Doğal malzemeden tasarlanmış yapıların iç dekorasyonunda mekanın doğal yapısına uygun mobilyalar tercih etmek dekorasyon bütünlüğü açısından önemlidir. Bu ağaç evdeki açık mutfakta da yine tezgahın salona bakan yüzeyinde tabureler için bir alan oluşturulmuş. Tezgahın alt kısmındaki boşluk da taburelerin kullanılmadığı zaman bu bölüme yerleştirilebilmesine olanak tanıyor. Taburelerin oturma kısmında ahşap kullanımından başka bir şey düşünülemezdi bu mekan için. Taburenin konstrüksiyonu da metal kutu profillerle tasarlanmış. Metal parçaların birbirine kaynatıldığı bölümlerde yapılan silmeler de olduğu gibi bırakılarak, mekanın genelinde olduğu gibi, el işçiliği görünür kılınmış.
Modern stilde dekore edilen mutfakta yüzeylerin yalınlığı ve birbiriyle olan simetrik ilişkisi dikkat çekiyor ilk bakışta. Açık mutfağın tezgahının üzerine bir tarafından oturtulan ek siyah bir tabla ile vakit geçirmek için bir banko oluşturulmuş. Siyah tablanın salona bakan yüzeyinde de aynı malzeme kullanılması bankoyu mutfaktan ayrı bir alan olarak algılamamızı sağlıyor. Bankonun kullanımı için de tabi ki yüksek bar tabureleri gerekir. Bu mutfakta kullanılan tabureler kütlesel değil çizgisel bir etki bırakıyor. Siyah fon üzerine çizilmiş beyaz desenler gibi. Taburelerin ince aksamının formu mutfağın şık görünümünü pekiştiriyor. Aynı zamanda oturma kısmındaki eğimler ve ayağınızı yerleştireceğiniz birim de taburenin ergonomik kaygıları da taşıyarak tasarlandığını gösteriyor.
Mutfağınızın geniş olduğu için büyükçe bir masa ve etrafına sandalyeler yerleştirme imkanınız vardır. Ancak bu mutfak adanızda taburelerle ayrı bir oturma alanı oluşturmanızı gereksiz kılmaz. Çünkü her alanın ayrı bir keyfi vardır. Sonuçta burası mutfak, sürekli masada oturup sohbet etme şansı olmayabiliyor bir yandan da mutfakta yapmak istediğiniz şeylerle uğraşma halinde oluyorsunuz. O sebeple siz mutfakta yeni yeni tariflerinizi denerken dostlarınız taburelerde oturup sizinle sohbet edebilir. Bu mutfağınızda oldukça samimi bir ortam oluşmasını sağlar. Bu örnekte de beyaz mutfağın sade görünümüne uygun minderli tabureler görülüyor. Taburenin minder kısmı deri kaplama kutucuklar gibi. Uzun saatler oturabileceğiniz konforu sağlayacak bu modellerin aynı zamanda yükseklik ayarı da yapılabiliyor. Belki minik misafirler gelirse onların rahat edebileceği yüksekliğe getirebilirsiniz.
Oldukça sade ve bu sadeliğin getirisiyle şıklığıyla göz kamaştıran bir mutfak dekorasyonu bu örnekteki. Mutfakta dikkat çeken tezgah üstü dolapların kullanılmayarak mekanın aha ferah kalmasının sağlanması. Bu anlayışta dekore edilen bir mutfakta da az eşya kullanılması oldukça yerinde bir yaklaşım. Açık mutfağın ön kısmında masif malzemeden bir banko tasarlanmış. Mekanın sunumunda sadece bir adet tabure bulunuyor. Bu tabure de bilindik tasarımları çağrıştırsa da tripoda benzer ayakları ve yükseklik ayarı yapılabilen oturma kısmıyla farklılaşıyor. Siz dilerseniz daha fazla tabure kullanabilirsiniz ancak böylesi sade bir mutfağa sahipseniz bu sadeliği korumak gerekir. Değil mi?
Bu örnekte görülen mutfak sadece evler için değil işletmeler için de oldukça cazip bir tasarım. Bir kere ışıkların sarı gösterdiği beyaz ve kırmızı gibi renklerin parlak yüzeylerle mekana dahil olup mutfağın dinamizmini arttırdığı bir gerçek. Taburelere baktığımızda da şeffaf, kırmızı pleksiden üretilen oturma kısmının dolaplarla sağladığı uyum dikkat çekiyor. Ayak kısımlarında kullanılan parlak krom da mutfaktaki diğer yüzeylerle bir bütünlük oluşturuyor. Oturma kısmında bel desteği de olan bu tabureler enerjisi yüksek mutfağınızda arkadaşlarla uzun vakitler geçirmek için ideal.
İskandinav stilde dekore ettiğiniz mutfağınızda masa yerine mutfak adasının uzantısı olan bir oturma alanı oluşturduysanız tabure kullanımı kaçınılmaz. Taburenizi seçerken mutfağın klasik ögeleri barındıran dizaynına uyum gösterecek, eski tasarımları hatırlatan mavi renkli, yuvarlak minderli ve ince, metal konstrüksiyonlu tabure tasarımlarına yönelebilirsiniz.
Gastronomi mekanınız için deneylerinizi sergileyebileceğiniz harika bir mutfak tasarımı. Geniş ve ferah mutfakta farklı oturma alanları oluşturulmuş. Hem mutfak adasının metal yüzeyini yumuşatmak hem de masa tablasıyla uyum sağlamak için adada kullanılan tabureler masif tercih edilmiş. Yemek yapılan bölüm hijyenin en iyi şeklide sağlanacağı malzemelerden oluşurken, kalan bölümlerde tuğla dokusu, bitkiler, ahşap ve deri mobilyalar ile kusursuz bir denge kurulmuş..
Verilen örneklerde taburelerin genellikle mutfak adasının bir parçası olarak kullanıldığını gördük. Bu örnekteki modern mutfak tasarımında ise mutfağın orta alanının boş bırakıldığı görülüyor. Karşı duvarda dolaplarla yaklaşık aynı derinliğe sahip dar bir banko oluşturulmuş. Yine modern çizgilerde ve konforlu tabureler kullanılmış bu bankoda. Mutfaktaki boş alan kaybedilmeden pratik bir oturma alanı çözümlemesi yapılmış.
Mutfak dekorasyonları stüdyo daire tasarımları içerisinde belki de en eğlenceli dizayn edilen yerlerden biri. Çünkü mekanı bölmek ve organize etmek için bu tip daireler oldukça uygun. Örnek mutfak dekorasyonunda mutfak tezgahıyla aynı hizada ve onun devamı gibi tasarlanan masif ahşap masa CEREN TORUN YİĞİT / FREELANCE İÇMİMARLIK adlı firma tarafından uygulanarak mutfak alanının bir parçası olan masanın seperatör görevi görmesini sağlamış. Mutfak masasının ayağıyla bire bir uyumlu tabureler ise göz alıcı gözüküyor. Mutfak tabureleri tıpkı bar tabureleri gibi yüksek tasarlanmış ve organik bir çizginin hakimiyeti gözetilmiş. Dekorasyondaki siyah rengin devamını da gördüğümüz tabureler ayaklarındaki yeşil renk ve zarif formlarıyla dikkat çekiyor.
Mutfak dekorasyonları ferahlık açısından son dönemde beyaz ve krom bütünlüğünü sevenler için oldukça çeşitli alternatifler sunuyor. Örnek mutfak dekorasyonunun genelindeki beyaz ve kromun dengesi dekorasyondaki tüm elemanlarla çeşitlenmiş. Mutfak adasının aynı zamanda tezgah ve masa olarak da kullanıldığı örnek fotoğrafta beyaz ve krom ayaklı tabureler tasarımın genelindeki etkiye ışık tutuyor. Dilerseniz farklı malzemelerle tasarlanmış tabureler için Mutfakların küçük ve kullanışlı ögeleri: Plastik, ahşap ve metal tabure modelleri adlı yazımıza göz gezdirebilir, zevkinize uygun tasarımları hayatınıza geçirebilirsiniz.