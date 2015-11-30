Mutfak dekorasyonu için tabure önerileri

Tabureler evde bulunan oturma eşyaları arasında hayat kurtaran, joker elemanlar olarak bilinir. Her evde mutlaka bulunan tabureler daha az alan kapladığı içi içe geçebilen modelleri gibi seçenekleriyle özellikle mutfak ve balkon, bahçe gibi dış mekanlarda yer alır. Evinize hesapta olmayan misafirler geldiğini düşünün hemen taburelerinizi meydana çıkarıp daha oturma sorununu çözebilirsiniz. En eski oturma elamanı tasarımlarından olan tabureler yüzyıllar içinde çeşitli malzemeler ve tasarımlarla tekrar tekrar üretildi. Özellikle günümüzde farklı tasarımlarıyla tabureler işlevsel olmasını bir kenara bırakın dekorasyona etki eden elemanlar olarak öne çıkıyor. Bu tasarım ve malzeme çeşitliliği de, giderek taburelere evlerin farklı bölümlerinde daha fazla yer verilmesini getiriyor. Çocuk odalarında kullanılan sevimli ayak tasarımlarına sahip tabureleri düşünün mesela, insana tekrar çocuk olma isteği geliyor. Tabureyi sadece evde değil, aslında işletmelerde daha çok görürüz. İşletmeler için de özellikle bistro ve barlarda mekanın karakterini belirler tabureler. Bazen de samimi ve kalabalık olan mekanlarda yardımcı oturma elemanı olarak sandalyelerle birlikte kullanılır tabureler. O yüzden de işletmenin dekorasyonun önemli bir parçası olarak tasarımı önem kazanır. Fast food restoranlar gibi müşterilerin kısa oturma süreleri olduğunda da tabureler en mantıklı çözümlerdir. Taburenin kullanımı saymakla bitmez. Bu yazımızda mutfaklarda kullanılan tabureleri derledik. Malum artık mutfaklar ev yaşamında giderek en çok vakit geçirilen alanlar oldu. Bu sebeple dekorasyonuna daha çok önem veriliyor. Geniş mutfaklarda masa ve sandalye bulunsa da mutfak adasının sohbet ve atıştırma alanı olarak değerlendirilebilmesi için tabureler kullanılıyor. Mutfak dekorasyonlarının ilhamını işletmelerden aldığını düşünebiliriz ancak bu tek taraflı bir durum değil. Bu örnekleri incelediğinizde sadece eviniz için değil işlettiğiniz mekana daha fazla kullanım alanı sağlamak ve işletmenin dekorasyonunu çeşitlendirmek için de yeni fikirler edineceksiniz.