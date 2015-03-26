Köşe takımları

Oturma odalarının en önemli dekorasyon öğesi hiç şüphesiz ki oturma gruplarıdır. Evlerimizin ailelerimizle birlikte en çok zaman geçirdiğimiz ve en ortak alanı olan oturma odaları, dekorasyon tercihlerimize göre seçtiğimiz koltuklarla canlanır ve karakter kazanır. Renginden şekline kadar her şeyiyle bulundukları salonların atmosferini değiştiren ve tasarımın omurgasını oluşturan koltuk takımlarının son zamanlarda en çok tercih edilen türlerinden biri de köşe koltuklar. L şeklinde uzanan bu koltuk türünün bu kadar çok kullanılmasının sebebi yalnızca şeklen oldukça estetik bir görüntü sağlaması değil, aynı zamanda da içinde bulunduğu odadaki alanın ergonomik bir şekilde kullanımına fırsat veren ve dar alanlarda da harika tasarımların ortaya çıkmasını sağlayan işlevsel özelliği. Köşe koltuklar şık görüntülerinin yanı sıra az alan kaplayarak maksimum oturma yeri sağlıyorlar. Bazı köşe koltuk takımlarıysa içinde bulundukları salonun dekoratif yapısıyla mükemmel bir uyum içinde harika tasarımların öznesi oluyorlar. İşte onlardan bazıları…