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Köşe takımları

Homify TR Homify TR
homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Oturma odalarının en önemli dekorasyon öğesi hiç şüphesiz ki oturma gruplarıdır. Evlerimizin ailelerimizle birlikte en çok zaman geçirdiğimiz ve en ortak alanı olan oturma odaları, dekorasyon tercihlerimize göre seçtiğimiz koltuklarla canlanır ve karakter kazanır. Renginden şekline kadar her şeyiyle bulundukları salonların atmosferini değiştiren ve tasarımın omurgasını oluşturan koltuk takımlarının son zamanlarda en çok tercih edilen türlerinden biri de köşe koltuklar. L şeklinde uzanan bu koltuk türünün bu kadar çok kullanılmasının sebebi yalnızca şeklen oldukça estetik bir görüntü sağlaması değil, aynı zamanda da içinde bulunduğu odadaki alanın ergonomik bir şekilde kullanımına fırsat veren ve dar alanlarda da harika tasarımların ortaya çıkmasını sağlayan işlevsel özelliği. Köşe koltuklar şık görüntülerinin yanı sıra az alan kaplayarak maksimum oturma yeri sağlıyorlar. Bazı köşe koltuk takımlarıysa içinde bulundukları salonun dekoratif yapısıyla mükemmel bir uyum içinde harika tasarımların öznesi oluyorlar. İşte onlardan bazıları…

Abartısız ve konforlu

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Abartısız, serinkanlı ve aynı zamanda da havalı bir tasarım yaratmak için dekorasyonda kırmızı ve gri renklerini bir araya getirmek çoğunlukla yeterli olur. Aykuthall Architectural Interiors tarafından dizayn edilen grinin hakim olduğu bu oturma odasında da gri köşe koltuklar, kırmızı yastıklarla renklendirilerek odaya canlı ve hareketli ama bir o kadar da sade bir şıklık katılmış.  Dar alanları iyi değerlendirme konusunda da iyi bir örnek olarak öne çıkan bu L koltuk tasarımında estetik ve fonksiyonellik kadar konforun da ön planda tutulduğu yastıklarının ve oturma minderlerinin görüntüsünden bile belli oluyor. 

Modern bir geçiş

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım tarafından projelendirilen ve tasarlanan bu hareketli ve modern salonun en dikkat çekici özelliği kuşkusuz odadaki pozitif enerjinin kaynağı olan capcanlı mavi tonunun kusursuz kullanımı. Geniş salonun omurgasını da soluk mavi tonuyla üzerindeki yastıkların ve orta sehpanın uyumlu canlı mavisiyle ahenk içindeki köşe koltuk oluşturuyor. L şeklinde dizayn edilmiş koltuğun köşede kullanılmaması ona odayı bölen ve böylece salonun farklı durumlarda ve zamanlarda kullanılan iki ayrı bölümünü birbirinden ayrıştıran bir işleve de sahip oluyor ve böylece salonun iki ayrı bölümü arasında modern ve yumuşak bir geçiş sağlıyor.

Feng Shui felsefesine uygun yerleşim

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Ferahlığın adresi

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Yaşam alanlarını doğada var olan enerjilerin akışlarına göre dizayn ederek insanın çevreyle uyumunu sağlamayı amaçlayan Feng Shui felsefesine uygun bir anlayışla tasarlanan bu salonun dekorasyonunda birincil hedef ve çıkış noktası ferahlık olmuş. Yumuşak renk seçimlerinin hareketli aksesuarlarla harmanlanarak farklılaştırıldığı oturma odasında rahatlığıyla öne çıkan şık köşe koltuk, yine salonu yemek alanından ayıran bir geçiş vazifesini üstlenecek şekilde yerleştirilmiş. Bu son derece işlevsel ve konforlu uygulama İdea Mimarlık imzasını taşıyor. 

Klasik bir dokunuş

CORNELLA Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

CORNELLA

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Trabcelona Design'ın tasarımlarından biri olan bu salon renk tercihleriyle klasik ve minimal, uygulama ve yerleşimiyle hareketli ve çağdaş olmayı başaran bir dizayn örneği. Açığından koyusuna kahverengi tonlarından oluşan bir renk yelpazesinin hakim olduğu oturma alanının karakterini belirleyen ana unsur açık sütlü kahve tonuyla odadaki diğer sert kahverengi elementleri yumuşatan ve yaşam alanını huzurlu bir ortama dönüştüren köşe koltuk elbette. Koltuğun deri üniteleri ve minderlerinin duruşu ve tasarımı klasik bir dokunuşu çağrıştırırken rengi ve üzerindeki yastıkların desenindeki hareketler tasarıma modern bir hava katıyor. Yerdeki halıyla, duvardaki tabloyla ve orta sehpayla uyumlu niteliğiyse ince bir şekilde kurgulanarak odanın genel estetiğine katkıda bulunuyor. 

Farklı ve ilgi çekici

ancona corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

ancona corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Yine Trabcelona Design tarafından tasarlanmış ve uygulanmış bu oturma odası ise mükemmel bir modern dizayn modeli olarak dikkat çekiyor. Odanın esas öznesi olan köşe koltuk, düğmeli sırt kısmından geniş miderlerine, yerden yüksek ahşap ayaklarından üzerindeki yastıklara kadar her bir detayıyla ilgi çekici ve farklı bir koltuk tasarımı olma özelliğini taşıyor. Yumuşak ve minimal renginin sehpalardaki canlı mavi tonuyla kontrastıysa odanın genel dokusunu oluşturan en önemli detay niteliğinde. 

Denizli'den nefes kesen bir proje
Siz bu köşe takımlarından en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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