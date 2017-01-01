Bir günde monte edilen prefabrik yüzme havuzu!

Çağımız prefabrik yapıların çağı! Yalnızca konut değil, yüzme havuzu gibi yapılar da artık üretimhanelerde prefabrike edilip altyapı çalışması önceden hazırlanmış alanlara kısa süreler içinde monte edilebiliyor. Prefabrik yapıların üç büyük avantajı var: Bunlardan ilki kalite standartları. Prefabrik yapılar atölyelerde belirli standartlar altında üretiliyor ve beşeri ya da süreç nedenleriyle olaşubilecek türlü aksiliklerinden uzaklar. Fabrikasyon olarak kontrol altında üretildikleri için standartları belirli ve yüksek. Prefabrik yapıların ikinci avantajı üse kısa sürelerdeki imalat ve montaj süreleri. En iyi şartlarda aylarca sürecek bir konut inşaatı, prefabrik bir yapıda iki, üç hafta içinde halloluyor ve yerine monte ediliyor. Arsaya altyapı çalışması yapılırken ürün de atölyede önceden planlandığı şekilde,hiçbir engele takılmadan, daha önce defalarca yapıldığı üzere üretiliyor ve birkaç günde yerine monte ediliyor. Üçüncü avantaj ise maliyet konusunda karşımıza çıkıyor. Prefabrik yapılar diğer inşşat türlrine göre nispeten ucuza mal oluyor. Üstelik, prefabrik yapıların maliyeti önceden belli ve sürprizle karşılaşma olasılığı yok. Tüm bu avantajlar prefabrik yapıların giderek popüler olmasının ve her yapı türünde yaygınlaşmasının öncelikli nedenleri.

Bugünkü yazımızda bir günde yerine monte edilen prefanrik bir yüzme havuzunun montaj aşamalarını göreceğiz. Hem taşmalı havuz hem de skimmerli havuz modellerinin prefabrike türleri mevcut. Bu örneğimiz yurt dışından, ancak ülkemizde de benzer uygulamalar yapılıyor.Profesyoneller sekmemizden havuz ve spa konusuyla ilgili uzmanlara ulaşabilirsiniz.