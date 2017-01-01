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Bir günde monte edilen prefabrik yüzme havuzu!

Özlem K. Özlem K.
One Piece Outdoor Swimming Pool, XL Pools Ltd XL Pools Ltd
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Çağımız prefabrik yapıların çağı! Yalnızca konut değil, yüzme havuzu gibi yapılar da artık üretimhanelerde prefabrike edilip altyapı çalışması önceden hazırlanmış alanlara kısa süreler içinde monte edilebiliyor. Prefabrik yapıların üç büyük avantajı var: Bunlardan ilki kalite standartları. Prefabrik yapılar atölyelerde belirli standartlar altında üretiliyor ve beşeri ya da süreç nedenleriyle olaşubilecek türlü aksiliklerinden uzaklar. Fabrikasyon olarak kontrol altında üretildikleri için standartları belirli ve yüksek. Prefabrik yapıların ikinci avantajı üse kısa sürelerdeki imalat ve montaj süreleri. En iyi şartlarda aylarca sürecek bir konut inşaatı, prefabrik bir yapıda iki, üç hafta içinde halloluyor ve yerine monte ediliyor. Arsaya altyapı çalışması yapılırken ürün de atölyede önceden planlandığı şekilde,hiçbir engele takılmadan, daha önce defalarca yapıldığı üzere üretiliyor ve birkaç günde yerine monte ediliyor. Üçüncü avantaj ise maliyet konusunda karşımıza çıkıyor. Prefabrik yapılar diğer inşşat türlrine göre nispeten ucuza mal oluyor. Üstelik, prefabrik yapıların maliyeti önceden belli ve sürprizle karşılaşma olasılığı yok. Tüm bu avantajlar prefabrik yapıların giderek popüler olmasının ve her yapı türünde yaygınlaşmasının öncelikli nedenleri.

Bugünkü yazımızda bir günde yerine monte edilen prefanrik bir yüzme havuzunun montaj aşamalarını göreceğiz. Hem taşmalı havuz hem de skimmerli havuz modellerinin prefabrike türleri mevcut. Bu örneğimiz yurt dışından, ancak ülkemizde de benzer uygulamalar yapılıyor.Profesyoneller sekmemizden havuz ve spa konusuyla ilgili uzmanlara ulaşabilirsiniz.

Zeminin hazırlanması -1

Hole Dug for the Pool XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Hole Dug for the Pool

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Prefabrik havuzumuzu monte edeceğimiz zemin, uygun boyutlarda kepçe ile kazılarak önceden uygun şekilde açılmalı. 

Zeminin hazırlanması -2

Hole Dug for the Pool XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Hole Dug for the Pool

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Zemin monte edilecek prefabrik havuzun boyutların tam olarak uygun olmalı ve alt kısmında boşluk ya da tümsek kalmayacak şekilde, dümdüz hale getirilmeli. 

Prefabrik havuzun nakliyesi

One Piece Pool being Delivered XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

One Piece Pool being Delivered

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Prefabrik havuzumuz atölyede kusursuz bir şekilde imal ediliyor ve monte edileceği yere tır arkasında getiriliyor. Yapının zedelenmemesi için azami özen gösteriliyor.

Prefabrik havuzun yerine oturtulması

Lifting the pool into position XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Lifting the pool into position

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Tek parça halinde dökümü yapılmış, kusursuz durumdaki prefabrik yüzme havuzu, bir vinç yardımıyla tırın arkasından alınıp monte edileceği alana getiriliyor.

Havuzun dengeli bir şekilde yerleştirilmesi

Levelling the pool XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Levelling the pool

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Vinç yardımıyla önceden kazılıp altyapı çalışması gerçekleştirilmiş alana bırakılan yekpare, prefabrik yüzme havuzunun dengeli bir şekilde durması için gerekli ölçümler yapılıyor. Zeminin düzgün bir biçimde kazılmış olması bu aşamada büyük önem taşıyor.

Havuzun doğru açıda yerleştirilmesi

Pool in position XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Pool in position

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Havuzun doğru açıda yerleştirilmesi de tıpkı doğru dengede yerleştirilmesi gibi önemli. Çukur havuzun zarar görmeden ve kolayca yerleştirilebilmesi açısından çok az miktarda geniş tutulmuş; doğru açıda yerleştirildikten sonra kenarları doldurulacak.

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Havuzun doğru açıda yerleştirilmesi, boşlukların doldurulması

Pool In position XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Pool In position

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Havuzun açısı ayarlandırktan ve havuz düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra, kenarlardaki boşluklar toprakla sıkıca dolduruluyor.

Havuzun ısıtılması için ısı pompası

Pool house and Air Source Heat Pump XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Pool house and Air Source Heat Pump

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Havuzun ısıtılması için konutların iklimlendirilmesinde de kullanılan ısı pompası sistemi kullanılmış. Odunluk görünümlü yapının içinde ise yüzme havuzu için gerekli diğer aletler yer alıyor.

Çevre düzenlemesi – 1

Paving Going down XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Paving Going down

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Havuzun çevresine seramikler döşenirken havuz kontrol amacıyla su ile doldurulmuş. Bu aşamada sızıntı, ısıtma, devir daim gibi çalışmaların kontrolleri de yapılıyor. Fotoğraftan anladığımız üzere, bu yüzme havuzu skimmerli denen türden. Havuz türleri ile ilgili daha detaylı bilgi için ’Yüzme havuzu yaptırmak için gerekli olan bütçe nedir?’ başlıklı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Çevre düzenlemesi – 2

Paving going down XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Paving going down

XL Pools Ltd
XL Pools Ltd
XL Pools Ltd

Diğer açıdan çekilmiş bu fotoğrafta çevrenin yarısının mat gri seramik karolar ile kaplandığı görüyoruz. Havuzun kontürü için daha küçük boyutlu ve bir ton koyu renkli karolar seçilmiş. Mat gri seramik seçimi kızıl tuğla yapıya hoş bir kontrast oluşturmuş. Havuz skimmerli türde olduğu için su yüzeyi zeminin 8-10 cm kadar altında. 

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