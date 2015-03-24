Şeker gibi bir aile evi nasıl ortaya çıktı?

Dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz ilgi çekici ve ilham verici restorasyon projelerini size tanıttığımız Önce & Sonra bölümünde bugün Madrid'de daha önce bir Güney Amerika ülkesinin elçilik merkezi olarak kullanılan bir mekânın nasıl şık bir aile evine dönüştürüldüğünü göreceğiz. Başkent Madrid'deki meşhur Santiago Bernabeu Stadyumu yakınlarından bulunan bina bürokratik bir misyon temsilciliği olarak bu amaca uygun şekilde döşenmiş olmasına rağmen, projeyi üstlenen ekip böylesine bir bürodan çocuklu bir ailenin konfor içinde yaşayabileceği bir daire çıkarmayı başarıyor.

İspanyol mimarlık ajansı Diseño y Arquitectura Interior tarafından üstlenilen proje sonucunda yaklaşık üç aylık bir sürede bina müthiş bir değişimden geçerek parlak, aydınlık, zarif ve sımsıcak bir apartman dairesine dönüşüyor. İşte bu inanılmaz dönüşümün hikâyesi: