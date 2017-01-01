Ev boyarken gözden kaçırmamanız gereken 8 detay

Evinizi yeni satın aldığınız zamanlarda ya da dekorasyonu ilk tamamladığınızda her şey muhteşem görünür fakat kullandıkça evinizin eski ışıltısını kaybettiğini fark edersiniz. Eşyalar eskimese ya da dekorasyon genel özelliklerini kaybetmese de kirlenen ve rengi solan duvarlar bile görüntüyü olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle dekorasyon yenilemesine gitmeseniz bile arada duvarları boyamak oldukça iyi bir fikirdir. Renk değişikliği yapsanız da yapmasanız da duvar boyasının yenilenmesi evi çok daha temiz, ferah ve yeni gösterir. Eğer siz de boya badana işini aksatmamaktan yanaysanız bu yazı ilginizi çekebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere boya işlemi sırasında dikkate almanız gereken önemli birkaç noktadan bahsedeceğiz. İlham veren tasarımlar eşliğinde sunacağımız önerilere göz atmadan geçmeyin.

Evinizin daha düzenli ve kullanışlı olmasını istiyorsanız dekorasyon hataları hakkında fikir veren “Evinizi harabeye çeviren 7 hata ve onlardan sakınma yolları” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.