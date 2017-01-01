Ev boyarken gözden kaçırmamanız gereken 8 detay

Evinizi yeni satın aldığınız zamanlarda ya da dekorasyonu ilk tamamladığınızda her şey muhteşem görünür fakat kullandıkça evinizin eski ışıltısını kaybettiğini fark edersiniz. Eşyalar eskimese ya da dekorasyon genel özelliklerini kaybetmese de kirlenen ve rengi solan duvarlar bile görüntüyü olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle dekorasyon yenilemesine gitmeseniz bile arada duvarları boyamak oldukça iyi bir fikirdir. Renk değişikliği yapsanız da yapmasanız da duvar boyasının yenilenmesi evi çok daha temiz, ferah ve yeni gösterir. Eğer siz de boya badana işini aksatmamaktan yanaysanız bu yazı ilginizi çekebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere boya işlemi sırasında dikkate almanız gereken önemli birkaç noktadan bahsedeceğiz. İlham veren tasarımlar eşliğinde sunacağımız önerilere göz atmadan geçmeyin.
Evinizin daha düzenli ve kullanışlı olmasını istiyorsanız dekorasyon hataları hakkında fikir veren “Evinizi harabeye çeviren 7 hata ve onlardan sakınma yolları” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.
Ev boyamak kolay bir iş gibi görünse de ekipman seçimi, yüzey hazırlığı gibi önemli detaylara özen gösterilmezse felaketle sonuçlanabilir. Pürüzsüz ve modern bir görünüme sahip duvarlar oluşturmak için boya öncesi taban hazırlığına önem vermek gerekir. Eğer duvarlarınızda nemlenme belirtileri ya da sıva dökülmesi gibi sorunlar varsa boya ile kapatmak doğru olmaz. Böyle durumlarda birkaç kay sıva ve alçı uygulamak gerekebilir. Eğer duvarlarda izolasyon ile ilgili sorunlar varsa o zaman çok daha nitelikli bir çalışmaya ihtiyacınız olacak. duvar bakımı ve boyası hakkında daha net ve çözümler bulmak için boya ustalarına danışabilirsiniz.
Boya yapmaya başladıktan sonra boyanın tahmin ettiğinizden daha çok kullanıldığını fark ederseniz ilk işiniz boyanın renk kodunu ve markasını bir yere not etmek olsun. Boya yeterli gelmezse aynı tonu tutturmak zor olabilir. Genelde boya satın alırken satıcılar metrekareye göre ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğuna dair bilgi verirler ancak bu bilgi çoğu zaman evdeki hesaba uymuyor. Bu nedenle aldığınız boyanın devamını bulabileceğinizden emin olmalısınız.
Boyama işleminde en az boya öncesi hazırlık kadar önemli olan bir diğer ayrıntı da hava koşullarıdır. İç mekan boyasında hava şartlarının bir etkisi olmaz demeyin. Yağmur ve nem boyanın çok daha zor kuruyacağı bir ortam hazırlayabilir. Bu nedenle kuru ve camları rahatlıkla açık bırakabileceğiniz havalarda boya yapmak en doğrusudur. Çok sıcak havalar da boyanın kurumasını zorlaştırabilir. Bu nedenle oda sıcaklığına en yakın hava şartını veren bir gün seçmelisiniz.
Boyama sırasında en çok yapılan hatalardan biri de fırçayı doğru kullanmamaktır. Seçtiğiniz fırça ne kadar kaliteli olursa olsun, tamamını boyaya daldıracak şekilde kullanırsanız bir süre sonra fırça diplerinde kuruyan boyalar, boya işlemini zorlaştıracaktır. Duvarlarda belirgin fırça izleri de bırakan bu sorunu görmezden gelmeyin. Ayrıca boya uygulayacağınız alanın özelliklerine göre de farklı fırçalar seçmeniz gerekecek. Bu konuda en doğru bilgiyi boya ustalarından ya da boyacınızdan alabilirsiniz.
Eğer koyu ve doygun renkler kullanacaksanız mutlaka birkaç kat boya uygulamanız gerekecek. Bu durumda her katın kurumasını beklemeniz lazım. Eğer bir kat tam olarak kurumadan diğer katları uygularsanız duvarlarınızda çeşitli boya izleri ya da farklı tonlu bölgeler oluşacaktır. Pürüzsüz ve tek renk bir görüntü için işi aceleye getirmemekte yarar var.
Boya sırasında en çok can sıkan olay boyanın değmemesi gereken yerlere sıçraması olabilir. Bunu engellemek için birçok farklı çözümden faydalanabilirsiniz. Ancak en pratik ve bilinen yöntem koruyucu bantlar kullanmaktır. Çerçeve kenarlarını, pervazları, farklı renge sahip bitişik duvarları koruyucu bantlar ile çevreleyerek boya kazalarından korunabilirsiniz.
Dekorasyonlarda oldukça dikkat çeken uygulamalardan biri de farklı renklerle boyanan duvarlardır. Duvarlarda oluşturulacak renk kombinasyonları özellikle mutfak ve oturma odası gibi göz önünde olan odalarda çok tercih ediliyor. Siz de odanın bütün duvarlarını aynı renk ile boyamak yerine farklı renk kombinasyonları uygulayarak daha dikkat çekici bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Peki bir odada birden fazla renk kullanmak isterseniz nasıl kombinasyon oluşturmalısınız? Dekorasyonlarla ilgili en önemli sorulardan biri de duvarlara uygulanacak renk kombinasyonlarıdır. Renk seçimi yaparken ya da kombinasyon oluştururken odanızın mimari özelliklerini ve dekorasyon özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. En doğru renkleri seçmek için bir uzmandan yardım almak çok daha doğru olacaktır çünkü yanlış yapılan renk kombinasyonları odayı olduğundan daha dar ya da boğucu gösterebilir.