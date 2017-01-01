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Ev boyarken gözden kaçırmamanız gereken 8 detay

Homify Homify
Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Modern Duvar & Zemin
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Evinizi yeni satın aldığınız zamanlarda ya da dekorasyonu ilk tamamladığınızda her şey muhteşem görünür fakat kullandıkça evinizin eski ışıltısını kaybettiğini fark edersiniz. Eşyalar eskimese ya da dekorasyon genel özelliklerini kaybetmese de kirlenen ve rengi solan duvarlar bile görüntüyü olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle dekorasyon yenilemesine gitmeseniz bile arada duvarları boyamak oldukça iyi bir fikirdir. Renk değişikliği yapsanız da yapmasanız da duvar boyasının yenilenmesi evi çok daha temiz, ferah ve yeni gösterir. Eğer siz de boya badana işini aksatmamaktan yanaysanız bu yazı ilginizi çekebilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere boya işlemi sırasında dikkate almanız gereken önemli birkaç noktadan bahsedeceğiz. İlham veren tasarımlar eşliğinde sunacağımız önerilere göz atmadan geçmeyin.

Evinizin daha düzenli ve kullanışlı olmasını istiyorsanız dekorasyon hataları hakkında fikir veren “Evinizi harabeye çeviren 7 hata ve onlardan sakınma yolları” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.

1. Boya öncesi hazırlığı ihmal etmeyin.

CASA ZURLO - BARDUCCO, norte.ARQ norte.ARQ Modern Oturma Odası Porselen
norte.ARQ

norte.ARQ
norte.ARQ
norte.ARQ

Ev boyamak kolay bir iş gibi görünse de ekipman seçimi, yüzey hazırlığı gibi önemli detaylara özen gösterilmezse felaketle sonuçlanabilir. Pürüzsüz ve modern bir görünüme sahip duvarlar oluşturmak için boya öncesi taban hazırlığına önem vermek gerekir. Eğer duvarlarınızda nemlenme belirtileri ya da sıva dökülmesi gibi sorunlar varsa boya ile kapatmak doğru olmaz. Böyle durumlarda birkaç kay sıva ve alçı uygulamak gerekebilir. Eğer duvarlarda izolasyon ile ilgili sorunlar varsa o zaman çok daha nitelikli bir çalışmaya ihtiyacınız olacak. duvar bakımı ve boyası hakkında daha net ve çözümler bulmak için boya ustalarına danışabilirsiniz.  

2. Yeterli miktarda boya edinin ya da boyanın renk kodunu ve markasını mutlaka not edin.

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos Klasik Evler
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

Boya yapmaya başladıktan sonra boyanın tahmin ettiğinizden daha çok kullanıldığını fark ederseniz ilk işiniz boyanın renk kodunu ve markasını bir yere not etmek olsun. Boya yeterli gelmezse aynı tonu tutturmak zor olabilir. Genelde boya satın alırken satıcılar metrekareye göre ne kadar boyaya ihtiyacınız olduğuna dair bilgi verirler ancak bu bilgi çoğu zaman evdeki hesaba uymuyor. Bu nedenle aldığınız boyanın devamını bulabileceğinizden emin olmalısınız.  

3. Boyama için yağmurlu, nemli ya da çok sıcak bir gün seçmeyin.

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Modern Duvar & Zemin
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Boyama işleminde en az boya öncesi hazırlık kadar önemli olan bir diğer ayrıntı da hava koşullarıdır. İç mekan boyasında hava şartlarının bir etkisi olmaz demeyin. Yağmur ve nem boyanın çok daha zor kuruyacağı bir ortam hazırlayabilir. Bu nedenle kuru ve camları rahatlıkla açık bırakabileceğiniz havalarda boya yapmak en doğrusudur. Çok sıcak havalar da boyanın kurumasını zorlaştırabilir. Bu nedenle oda sıcaklığına en yakın hava şartını veren bir gün seçmelisiniz. 

4. Fırçanın tamamını değil üçte ikisini boyaya batırarak kullanın, farklı bölgeler için özel fırçalar seçin.

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Minimalist Bahçe
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Boyama sırasında en çok yapılan hatalardan biri de fırçayı doğru kullanmamaktır. Seçtiğiniz fırça ne kadar kaliteli olursa olsun, tamamını boyaya daldıracak şekilde kullanırsanız bir süre sonra fırça diplerinde kuruyan boyalar, boya işlemini zorlaştıracaktır. Duvarlarda belirgin fırça izleri de bırakan bu sorunu görmezden gelmeyin. Ayrıca boya uygulayacağınız alanın özelliklerine göre de farklı fırçalar seçmeniz gerekecek. Bu konuda en doğru bilgiyi boya ustalarından ya da boyacınızdan alabilirsiniz.    

5. İkinci ve üçüncü kata geçmeden mutlaka önceki katların kurumasını bekleyin.

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta Modern Yemek Odası
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

Eğer koyu ve doygun renkler kullanacaksanız mutlaka birkaç kat boya uygulamanız gerekecek. Bu durumda her katın kurumasını beklemeniz lazım. Eğer bir kat tam olarak kurumadan diğer katları uygularsanız duvarlarınızda çeşitli boya izleri ya da farklı tonlu bölgeler oluşacaktır. Pürüzsüz ve tek renk bir görüntü için işi aceleye getirmemekte yarar var.     

6. Köşe ve kenarlar için veya boyanmaması gereken detaylar için koruyucu bantlar kullanın.

DECORACION - Trabajos integrales, PLATZ PLATZ Klasik Yatak Odası
PLATZ

PLATZ
PLATZ
PLATZ

Boya sırasında en çok can sıkan olay boyanın değmemesi gereken yerlere sıçraması olabilir. Bunu engellemek için birçok farklı çözümden faydalanabilirsiniz. Ancak en pratik ve bilinen yöntem koruyucu bantlar kullanmaktır. Çerçeve kenarlarını, pervazları, farklı renge sahip bitişik duvarları koruyucu bantlar ile çevreleyerek boya kazalarından korunabilirsiniz.  

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7. Bütün odayı aynı renk ile boyamak yerine uygun renk kombinasyonları tercih edin.

Dark ceiling Madame Ant Minimalist Duvar & Zemin
Madame Ant

Dark ceiling

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

Dekorasyonlarda oldukça dikkat çeken uygulamalardan biri de farklı renklerle boyanan duvarlardır. Duvarlarda oluşturulacak renk kombinasyonları özellikle mutfak ve oturma odası gibi göz önünde olan odalarda çok tercih ediliyor. Siz de odanın bütün duvarlarını aynı renk ile boyamak yerine farklı renk kombinasyonları uygulayarak daha dikkat çekici bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.

8. Renk dengeleri ve kombinasyonları hakkında bir uzmandan yardım almakta yarar var.

Diseño de interiores: imagen corporativa, interiorismo y arquitectura comercial. Especialidad: COLORES. Identidad visual corporativa, Interiores DECO Interiores DECO Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Sentetik Rengarenk
Interiores DECO

Interiores DECO
Interiores DECO
Interiores DECO

Peki bir odada birden fazla renk kullanmak isterseniz nasıl kombinasyon oluşturmalısınız? Dekorasyonlarla ilgili en önemli sorulardan biri de duvarlara uygulanacak renk kombinasyonlarıdır. Renk seçimi yaparken ya da kombinasyon oluştururken odanızın mimari özelliklerini ve dekorasyon özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. En doğru renkleri seçmek için bir uzmandan yardım almak çok daha doğru olacaktır çünkü yanlış yapılan renk kombinasyonları odayı olduğundan daha dar ya da boğucu gösterebilir.   

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