Evimizde her yıl düzenli olarak kontrolünü yapmamız gereken 15 şey

Evlerimizin iyi görünmesi ve yıpranmaması için düzenli olarak kontrollerini ve bakımlarını yapmamız gerekmektedir. İçinde yaşanılan ev boş evlere göre her zaman daha bakımlı olmaktadır, bunu eminim siz de biliyorsunuzdur. Bunun birkaç nedeni var; ilki iklimlendirme yapılan evlerin duvarlarının boş evlere göre daha iyi korunuyor olması. Yani kışın iyi kötü ısıtılan bir evin rutubetlenme olasılığı çok çok daha düşük. Diğer nedeni ise, evin içinde yaşayan insan olması demek, evin yıpranmaya yüz tutan yerlerini fark etmesi, gerekli önlemleri alması, yani düzenli bir şekilde eve bakım yapması demek. Ev sahibi olmak harika bir şey, ancak beraberinde getirdiği sorumluluklar da var ve evimizin değerini kaybetmemesini, her zaman düzngün görünmesini istiyorsak, bazı bakım çalışmalarını da düzenli olarak yapmalıyız.

Bugünkü yazımızda yıllık olarak kontrol etmemiz gereken 15 maddelik bir bakım listesini hazırladık. Farklı bölgelerde bulunan ve farklı yapı malzemeleri ile inşa edilmiş evleri elbette farklı ihtiyaçları da olacaktır, bu listemiz genel bir liste ve sanıyorum ki bir çoğumuzun oldukça işine yarayacak. Bakalım her yıl düzenli olarak kontrolünü yapmamaız gereken 15 şey neymiş…