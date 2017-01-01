Evimizde her yıl düzenli olarak kontrolünü yapmamız gereken 15 şey

Evlerimizin iyi görünmesi ve yıpranmaması için düzenli olarak kontrollerini ve bakımlarını yapmamız gerekmektedir. İçinde yaşanılan ev boş evlere göre her zaman daha bakımlı olmaktadır, bunu eminim siz de biliyorsunuzdur. Bunun birkaç nedeni var; ilki iklimlendirme yapılan evlerin duvarlarının boş evlere göre daha iyi korunuyor olması. Yani kışın iyi kötü ısıtılan bir evin rutubetlenme olasılığı çok çok daha düşük. Diğer nedeni ise, evin içinde yaşayan insan olması demek, evin yıpranmaya yüz tutan yerlerini fark etmesi, gerekli önlemleri alması, yani düzenli bir şekilde eve bakım yapması demek. Ev sahibi olmak harika bir şey, ancak beraberinde getirdiği sorumluluklar da var ve evimizin değerini kaybetmemesini, her zaman düzngün görünmesini istiyorsak, bazı bakım çalışmalarını da düzenli olarak yapmalıyız.
Bugünkü yazımızda yıllık olarak kontrol etmemiz gereken 15 maddelik bir bakım listesini hazırladık. Farklı bölgelerde bulunan ve farklı yapı malzemeleri ile inşa edilmiş evleri elbette farklı ihtiyaçları da olacaktır, bu listemiz genel bir liste ve sanıyorum ki bir çoğumuzun oldukça işine yarayacak. Bakalım her yıl düzenli olarak kontrolünü yapmamaız gereken 15 şey neymiş…
DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kanunu özellikle ülkemiz gibi deprem kuşağında konumlanan bölgelerdeki evler için yalnızca zorunluluk değil, aynı zamanda sorumluluktur da. DASK poliçenizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Ayrıca, konut ve eşya sigortası yaptırmak da pek alışkanlığımız olmasa da doğru bir adım olacaktır.
Hırsızlık sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız, evinizdeki eşyaların envanterini çıkarmanız ve bunları bildirmeniz de gereklidir. Sigorta firmalarından ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.
Çatılar evlerinizin korumaları ve aynı zamanda baş belaları… Çatılarımızı her yıl yaz sonu gibi kontrol etmeli ve kötü hava şartlarına uygun olup olmadığına bakmalıyız. Kırık ya da yerinden oynamış bir kiremit veya çürümüş tahtalar içeri su girmesine neden olabilir.
Yağmur iniş borular da düzenli olarak kontrol edilmeli, özellikle de sonbahar ve kış başındaki yaprak dökümü zamanında. Dökülen yapraklar yağmur borularını tıkayabilir.
Böceklenme, parazit ve benzeri zararlılar için yıllık kontroller yapılmalı, dönem dönem bordo bulamacı ile önlemler alınmalıdır.
Konutunuzun dış cephesini yılda birkaç defa dikkatlice kontrol etmeli, dökülme, çatlama gibi hasarlar olup olmadığna dikkat etmelisiniz.
Konutun içini, özellikle de büyük mobilyaların arkasında kalan kısımları da rutubet ve küf için kontrol etmek gerekiyor.
Biriktirdiğiniz ve bir şekilde kullanmayı düşünüp kullanmadığınız eşyaları da atmanın tam zamanı!
Kapılarınız ve pencereleriniz düngün kapanıyor mu? Hem hırsızlığa karşı hem de izolasyon açısından dikkat edilmesi gereken bir detay da bu.
Bu kontrolün işin profesyonelleri tarafından yapılması gerekmektedir. Doğal gaz, boyler, kalorifer kazanı, baca kontrolleri hayati önem taşımaktadır.
Tüm giderler olması gerektiği gibi çalışıyor mu, lavabolarda su birikmesi oluyor mu? Belki basitçe, lavabo aç kimyasalları ile çözülebilecek bir promlem var, belki de daha ciddi bir tesisat problemi. Önemli olan, zaman geçirmeden kontrolleri yapmak ve önlem almak.
Çamaşır makinemizin, bulaşık makinemizin ve kurutma makinemizin kusurusuz bir şekilde çalışması ve uzun ömürlü olması için tıpkı arabalar gibi yıllık bakıma girmesi gerektiğini biliyor muydunuz?
Yaz sonunda bahçe mobilyalarını toplarken detaylı bir kontrol yapıp kötü durumda olan, yıpranmış, küflenmiş, paslanmış eşyalara ya bakım yapmak ya da onları elden çıkarmak ve boşu boşuna sarıp sarmalayarak depolamamak gerekmektedir.
Son kullanma tarihi aylar, hatta belki de yıllar önce bitmiş bir ürün mutlaka ara sıra da olsa elinize geliyordur! Bunlar için bir gün ayırıp temizlik yapmak artık kullanılmaması gereken ürünleri elden çıkararak yer açmak adına doğru bir yaklaşımdır. Üstelik böceklenme gibi durumlar karşı da önlem almış olursunuz.
Tıpkı mutfak temziliği gibi, ilaç dolabımızı da kontrol etmeli ve miadı gerçmiş ilaçları elden çıkarmalısınız. Bu da hayati olabilecek, önemli bir temizlik işidir. Bu ilaçları doğrudan çöpe atmak yerine, eczanelere götürüp imha edilmelerini istemeniz gerekir, uygulanması gereken doğru adım budur.