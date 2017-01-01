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Evimizde her yıl düzenli olarak kontrolünü yapmamız gereken 15 şey

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Pencere & Kapılar
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Evlerimizin iyi görünmesi ve yıpranmaması için düzenli olarak kontrollerini ve bakımlarını yapmamız gerekmektedir. İçinde yaşanılan ev boş evlere göre her zaman daha bakımlı olmaktadır, bunu eminim siz de biliyorsunuzdur. Bunun birkaç nedeni var; ilki iklimlendirme yapılan evlerin duvarlarının boş evlere göre daha iyi korunuyor olması. Yani kışın iyi kötü ısıtılan bir evin rutubetlenme olasılığı çok çok daha düşük. Diğer nedeni ise, evin içinde yaşayan insan olması demek, evin yıpranmaya yüz tutan yerlerini fark etmesi, gerekli önlemleri alması, yani düzenli bir şekilde eve bakım yapması demek. Ev sahibi olmak harika bir şey, ancak beraberinde getirdiği sorumluluklar da var ve evimizin değerini kaybetmemesini, her zaman düzngün görünmesini istiyorsak, bazı bakım çalışmalarını da düzenli olarak yapmalıyız. 

Bugünkü yazımızda yıllık olarak kontrol etmemiz gereken 15 maddelik bir bakım listesini hazırladık. Farklı bölgelerde bulunan ve farklı yapı malzemeleri ile inşa edilmiş evleri elbette farklı ihtiyaçları da olacaktır, bu listemiz genel bir liste ve sanıyorum ki bir çoğumuzun oldukça işine yarayacak. Bakalım her yıl düzenli olarak kontrolünü yapmamaız gereken 15 şey neymiş…

1) DASK başta olmak üzere konut sigortası

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kanunu özellikle ülkemiz gibi deprem kuşağında konumlanan bölgelerdeki evler için yalnızca zorunluluk değil, aynı zamanda sorumluluktur da. DASK poliçenizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Ayrıca, konut ve eşya sigortası yaptırmak da pek alışkanlığımız olmasa da doğru bir adım olacaktır. 

2) Hırsızlık sigortası için envanter

Living Room Tailored Living Interiors Modern Oturma Odası Interior designer,interior design,window seat,bespoke sofa,bespoke tables
Tailored Living Interiors

Living Room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Hırsızlık sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız, evinizdeki eşyaların envanterini çıkarmanız ve bunları bildirmeniz de gereklidir. Sigorta firmalarından ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.

3) Çatı kontrolü

Smart Guttering homify Modern Evler
homify

Smart Guttering

homify
homify
homify

Çatılar evlerinizin korumaları ve aynı zamanda baş belaları… Çatılarımızı her yıl yaz sonu gibi kontrol etmeli ve kötü hava şartlarına uygun olup olmadığına bakmalıyız. Kırık ya da yerinden oynamış bir kiremit veya çürümüş tahtalar içeri su girmesine neden olabilir.

4) Yağmur boruları kontrolü

Project 313 Project 3 Architects Modern Evler Tuğla Kırmızı House. Home. Red brick. Aluminium window. Railway sleepers. Landscape
Project 3 Architects

Project 313

Project 3 Architects
Project 3 Architects
Project 3 Architects

Yağmur iniş borular da düzenli olarak kontrol edilmeli, özellikle de sonbahar ve kış başındaki yaprak dökümü zamanında. Dökülen yapraklar yağmur borularını tıkayabilir.

5) Bahçedeki ağaçların ve diğer bitkilerin kontrolü

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Böceklenme, parazit ve benzeri zararlılar için yıllık kontroller yapılmalı, dönem dönem bordo bulamacı ile önlemler alınmalıdır.

6) Dış cephe kontrolü

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Konutunuzun dış cephesini yılda birkaç defa dikkatlice kontrol etmeli, dökülme, çatlama gibi hasarlar olup olmadığna dikkat etmelisiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Rutubet ve küf kontrolü

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Klasik Evler
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Konutun içini, özellikle de büyük mobilyaların arkasında kalan kısımları da rutubet ve küf için kontrol etmek gerekiyor.

8) Garaj ve depolardan çer çöp temizliği

6m x 6m Wooden double garage Regency Timber Buildings LTD Klasik Garaj / Hangar
Regency Timber Buildings LTD

6m x 6m Wooden double garage

Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD
Regency Timber Buildings LTD

Biriktirdiğiniz ve bir şekilde kullanmayı düşünüp kullanmadığınız eşyaları da atmanın tam zamanı!

9) Pencere ve kapı kontrolü

Wood Casement Windows arisadam18 Ahşap pencereler
arisadam18

Wood Casement Windows

arisadam18
arisadam18
arisadam18

Kapılarınız ve pencereleriniz düngün kapanıyor mu? Hem hırsızlığa karşı hem de izolasyon açısından dikkat edilmesi gereken bir detay da bu. 

10) Isıtma sistemi kontrolü

White quartz worktop with undermount sink Style Within Modern Mutfak Gri kitchen tap,undermount sink,quartz worktop,white worktop,grey kitchen,swan neck tap,flexible tap,pelmet light
Style Within

White quartz worktop with undermount sink

Style Within
Style Within
Style Within

Bu kontrolün işin profesyonelleri tarafından yapılması gerekmektedir. Doğal gaz, boyler, kalorifer kazanı, baca kontrolleri hayati önem taşımaktadır.

11) Gider boruları kontrolü

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Tüm giderler olması gerektiği gibi çalışıyor mu, lavabolarda su birikmesi oluyor mu? Belki basitçe, lavabo aç kimyasalları ile çözülebilecek bir promlem var, belki de daha ciddi bir tesisat problemi. Önemli olan, zaman geçirmeden kontrolleri yapmak ve önlem almak.

12) Beyaz eşya kontrolleri ve temizliği

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons Klasik Balkon, Veranda & Teras
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

Çamaşır makinemizin, bulaşık makinemizin ve kurutma makinemizin kusurusuz bir şekilde çalışması ve uzun ömürlü olması için tıpkı arabalar gibi yıllık bakıma girmesi gerektiğini biliyor muydunuz?

13) Bahçe mobilyaları kontrolü

homify Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Yaz sonunda bahçe mobilyalarını toplarken detaylı bir kontrol yapıp kötü durumda olan, yıpranmış, küflenmiş, paslanmış eşyalara ya bakım yapmak ya da onları elden çıkarmak ve boşu boşuna sarıp sarmalayarak depolamamak gerekmektedir. 

14) Mutfak ve kiler temizliği

The Cupboard Johnny Grey MutfakDolap & Raflar
Johnny Grey

The Cupboard

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Son kullanma tarihi aylar, hatta belki de yıllar önce bitmiş bir ürün mutlaka ara sıra da olsa elinize geliyordur! Bunlar için bir gün ayırıp temizlik yapmak artık  kullanılmaması gereken ürünleri elden çıkararak yer açmak adına doğru bir yaklaşımdır. Üstelik böceklenme gibi durumlar karşı da önlem almış olursunuz.

15) İlaç dolabı temizliği

VINTAGE LARGE HOSPITAL MEDICINE CABINET, Retro Living Retro Living Banyoİlaç Dolapları
Retro Living

VINTAGE LARGE HOSPITAL MEDICINE CABINET

Retro Living
Retro Living
Retro Living

Tıpkı mutfak temziliği gibi, ilaç dolabımızı da kontrol etmeli ve miadı gerçmiş ilaçları elden çıkarmalısınız. Bu da hayati olabilecek, önemli bir temizlik işidir. Bu ilaçları doğrudan çöpe atmak yerine, eczanelere götürüp imha edilmelerini istemeniz gerekir, uygulanması gereken doğru adım budur.

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