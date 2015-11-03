Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?

Ev dekorasyonu yaparken bir miktar arka planda bırakma eğilimi gösterdiğimiz, oysaki mekanın ambiyansı için son derece öenmli olan bir unsur var: Aydınlatma. Dekorasyon dendiğinde aklımza koltuk takımları, masalar, halılar, perdeler ve hatta işlevsiz ancak dekoratif birçok unsur geliyor ama aydınlatmayı asla bu kalemlerin içersinde ön planda saymıyoruz. Ancak dikkat ederseniz, iç mimar ya da dekoratör gibi profesyoneller tarafından döşenmiş evlerin oldukça göze batan bir farkı var; o da aydınlatmaları.

Elbette bizler de çıplak ampuller oturma odamızın aydınlatmasını sağlamıyoruz, hatta eminim bir çoğunuzu evinde şık ve değerli avizeler mevcut… Peki kullandığımız bu aydınlatma bizim ihtiyacımız olan ışığı sağlıyor mu? Televizyon seyretmek ya da kitap okumak gibi farklı eylemler için uygun mu? Evimizin genel dekorasyonuyla uyumlu mu? Direkt gözümüze gelip bize rahatsızlık mı veriyor?

Aydınlatma elemanları tıpkı diğer mobilya ve aksesuarlar gibi farklı dekorasyon prensiplerine sahip, farklı zevklere hitap eden ve en önemlisi de farklı ihtiyaçları karşılar şekilde tasarlanıp üretiliyorlar. Kitap okurken ihtiyacımız olan ışık ile televizyon izlerken ihtiyacımız olan ışık nasıl ki farklıysa, bilgisayar başında olduğumuz zaman ihtiyacımız olan ışık ile film izlerken ihtiyacımız olan ışık da bir o kadar farklı. Herhangi bir televizyon programı izlerken odaklanma ihtiyacı hep hissetmeyiz, ancak bir film izlerken, gilmin içine girebilmek için evdeki çevresel faktörlerden arınmak isteriz. Bu durumda da çok daha loş bir ortama ihtiyaç duyarız. Kitap okurken gözlerimizi bozmamak adına, kitabı aydınlatacak kuvvetli bir ışık gerekir ancak böyle bir ışık bilgisayar ekranında yansıma yaparak rahatsız edici olabilir. Bu ve benzeri durumlar için farklı aydınlatma seçeneklerine ihtiyaç duyarız.