Mutfakta tasarruf sağlamak için basit ve yaratıcı 7 yol

Yeni bir yılla birlikte aile ve arkadaşlarla bir araya gelinir, büyük bir kutlama eşliğinde yeni yıl karşılanır. Her ne kadar eğlenceli bir akşam olsa da bu kutlama yemeklerinin cebimizi yoracağı bir gerçek. Tabii herkesin yeni yılı kutlama alışkanlığı farklı. Kimisi çam ağacı süslerken kimisi için sevdikleriyle geçirdiği güzel vakit yeterli olur. Ancak yine de diğer günlere oranla daha bir özendiğimiz doğru. Eğer yılbaşı gibi özel günlerde davet vermekten hoşlanıyorsanız yemekleri evde pişirerek işe başlayabilirsiniz. Çünkü kabul edersiniz ki hazır yemek söylemek epey masraflı olacaktır. Bunun dışında da mutfakta ufak tefek tasarruf sağlayan yollar vardır. Neler mi? Gelin, hep birlikte bakalım.