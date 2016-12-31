Mutfakta tasarruf sağlamak için basit ve yaratıcı 7 yol

Yeni bir yılla birlikte aile ve arkadaşlarla bir araya gelinir, büyük bir kutlama eşliğinde yeni yıl karşılanır. Her ne kadar eğlenceli bir akşam olsa da bu kutlama yemeklerinin cebimizi yoracağı bir gerçek. Tabii herkesin yeni yılı kutlama alışkanlığı farklı. Kimisi çam ağacı süslerken kimisi için sevdikleriyle geçirdiği güzel vakit yeterli olur. Ancak yine de diğer günlere oranla daha bir özendiğimiz doğru. Eğer yılbaşı gibi özel günlerde davet vermekten hoşlanıyorsanız yemekleri evde pişirerek işe başlayabilirsiniz. Çünkü kabul edersiniz ki hazır yemek söylemek epey masraflı olacaktır. Bunun dışında da mutfakta ufak tefek tasarruf sağlayan yollar vardır. Neler mi? Gelin, hep birlikte bakalım.
Kargaşa, tasarrufun en büyük düşmanıdır. Mutfağın dağınık olması demek aradığınız şeye ulaşamamanıza yol açar. Bu yüzden aynı şeyi tekrar satın almak zorunda kalırsanız. Yine dağınık bir mutfakta yiyecekler açıkta kalır ve kısa zamanda bozulur. Bu da ikinci bir israftır. Kısacası düzenle tasarrufun ne alakası var demeyin ve mutfağınızı delir toplu tutun.
Elbette Fight Club filminde olduğu gibi sabun imal etmenize gerek yok. Ancak babaannemizden kalma yöntemler gayet avantajlı olabilir. Öncelikle temizlik ürünü imal etmek demek mümkün olduğunca az kimyasal kullanmak anlamına gelir. Bu da hem kendi sağlığınız hem de çevre için çok daha faydalıdır.
Bazen zaman darlığı yüzünden ya da yoğun bir hafta sonunda küçük bir ödül olarak dışarıda yemek isteyebiliriz. Tabii ki arada böyle molalar vererek kendinizi şımartmalısınız. Ancak sık sık dışarıdan yemek cebinizi etkilemekle kalmaz, sağlığınızı da bozabilir. Zira hazır satılan yiyeceklerin çoğu sağlıklı değildir ve kilo aldırır. O halde öğlen yemeğinizi dışarıda yemeniz gerekiyorsa sabahları 5-10 dakika feragat edip ev yapımı bir şeyler hazırlayın. Bu sayede tasarruf da etmiş olursunuz.
Hazır yemek yerine ev yapımı yiyeceklerin daha ekonomik olduğunu söyledik. Peki hangi sebze ve meyvelerle? Pek tabii taze, mevsimlik ürünlerle. Öncelikle sezonu olmayan sebze ve meyve sağlıksızdır. İkinci olarak bu tür ürünler mevsiminde olmadığı için daha pahalıya satılır. Yani her açıdan yanlış.
Bu başlık paradoksal gibi gelebilir kulağa. Ancak uzun vadeli bir mutfak tasarrufu için daha az enerji harcayan, daha modern ve son teknoloji olmasından ötürü daha çok işi daha kısa sürede halleden şahane ev aletleri hem bir yatırımdır hem de ödül sayılabilir.
Türk mutfağında hemen hemen tüm yemeklerde kullanılan nane, biber gibi baharatları ve taze otları evde kendin yetiştirmeye ne dersin? Böylece hem taze kullanmak gibi bir şansınız olur hem de mutfak dekorasyonu için hoş kokulu yeşilliklerden daha güzel bir şey yoktur.
Ev yapımı yemekleri övüp durduk ancak sürekli et yemek tahmin edeceğiniz üzere epey masraflıdır. Dolayısıyla eti daha az tüketip kalan günlerde sürekli aynı menüyü tüketmek bir zaman sonra sıkıcı olacaktır. O halde sürekli yaptığınız yemekleri farklı pişirmenin yollarını bulabilirsiniz. Örneğin binbir çeşit sos ile sıradan bir makarna şahesere dönüşebilir. Bunun gibi alternatif tarifler araştırarak aynı malzemelerle farklı menüler hazırlamak mümkün. Yeter ki yaratıcılığınıza güvenin. Kırmızı et yerine de daha sağlıklı ve ucuz olan balık etine yönelin. Tabii kızartmamak şartıyla.
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