Tasarım çevrelerinde geleceğin mimarisinin nasıl olacağı konusu çok tartışılır. Bazı eleştirmenler tasarımcıların geleneksel mimariye döneceklerine inanıyor. Bu inancın temelinde geleneksel mimari örneklerinin yüzyıllar boyu iklim koşullarına, savaşlara ve aşınmalara dayanmış olmaları var. Buna tamamen karşı bir görüş de mevcut. Karşıt görüşte olanlar uzay çağı teknolojilerini, ve malzeme alanında çığır açan keşifleri yüceltiyor. Gelecekte belki hala yerde yaşıyor olacağız ya da belki göklerde hayat kuracağız. Hatta belki Mars'ı bile yaşam alanına çevireceğiz. Sihirli bir küremiz olmadığı için gelecekte bizi tam olarak nelerin beklediği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak bugün bile sınırları zorlayıp ezberleri bozan pek çok mimar ve tasarımcı var ve bunlar geleceğe giden yolda farklı yönlerde çığır açıyorlar.

Bu yazıda bize geleceğin mimarisi konusunda ipuçları eren bir kaç projeyi analiz etmeye çalışacağız. Gelenekselden, fütüristiğe, toplumsaldan bireysele 21. yüzyıl mimarisinin değişen yüzünü yansıtan dört farklı örneğe hep birlikte bakacağız.