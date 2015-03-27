Tasarım çevrelerinde geleceğin mimarisinin nasıl olacağı konusu çok tartışılır. Bazı eleştirmenler tasarımcıların geleneksel mimariye döneceklerine inanıyor. Bu inancın temelinde geleneksel mimari örneklerinin yüzyıllar boyu iklim koşullarına, savaşlara ve aşınmalara dayanmış olmaları var. Buna tamamen karşı bir görüş de mevcut. Karşıt görüşte olanlar uzay çağı teknolojilerini, ve malzeme alanında çığır açan keşifleri yüceltiyor. Gelecekte belki hala yerde yaşıyor olacağız ya da belki göklerde hayat kuracağız. Hatta belki Mars'ı bile yaşam alanına çevireceğiz. Sihirli bir küremiz olmadığı için gelecekte bizi tam olarak nelerin beklediği konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Ancak bugün bile sınırları zorlayıp ezberleri bozan pek çok mimar ve tasarımcı var ve bunlar geleceğe giden yolda farklı yönlerde çığır açıyorlar.
Bu yazıda bize geleceğin mimarisi konusunda ipuçları eren bir kaç projeyi analiz etmeye çalışacağız. Gelenekselden, fütüristiğe, toplumsaldan bireysele 21. yüzyıl mimarisinin değişen yüzünü yansıtan dört farklı örneğe hep birlikte bakacağız.
LİLAC projesi
Low Impact Living Affordable Community nin kısaltması. Türkçeye düşük maliyetli ve az zararlı yaşam topluluğu olarak çevirebiliriz. Proje altında yatan düşünce giderek yaygınlaşıyor. Şehir yaşamı ve apartman kültürü komşuluk ilişkilerini ve yeşil alan ları yok ediyor. Leeds'de bulunan eski bir okul binası topluluk tarafından tek, iki, üç e dört odalı dairelere dönüştürülmüş. Daire sahiplerinin çoğunun kendilerine ait bir bahçesi var. Üst katlardaki sakinlerin ise geniş birer balkonları bulunuyor. Binanın planında mutfak, banyo ve yaşam alanı ortak olarak tasarlanmış.
Ortak plan sayesinde apartman sakinleri birlikte vakit geçirebiliyor, bahçede birlikte çalışabiliyor ve bir komşuluk ruhu yaratılmış oluyor. Bu projenin altında imzası olan yenilikçi şirket ModCell projenin karbon ayak izini de düşürmenin yollarını aramış ve buna uygun olarak kurdukları ısıtma sistemiyle yıllık 200 pound tasarruf sağlıyorlar.
Bazıları için bir yerde uzun süre çakılı kalmak korkutucu bir durumdur. Böyle insanlar ölene kadar ev kredisi ödeme fikrine her daim soğuk bakmışlardır. Ama şimdi inceleyeceğimiz mimari yenilik sayesinde ev sahipleri mesim değiştiğinde göçmen kuşlar misali toparlanıp başka diyarlara yol alabilecekler. Nomad Micro Homes projesi sayesinde gelecek dönemlerde şehirlerin çehresi değişebilir. Proje ev sahiplerini istedikleri zaman istedikleri yerde yaşama imkanı sağlıyor. İster yaşamak için, ister tatil evi ya da misafir evi olarak satın alan bütçenizi zorlamayan bu eler için ömür boyu kredi ödemek zorunda kalmayacaksınız. beş yıl boyunca ayda 350 pound geri ödemeyle böyle bir eve sahip olabilirsiniz. Resimde gördüğünüz ev gözünüze küçük geldiyse üzülmeyin zira ihtiyacınıza uygun farklı tarz ve genişlikte evler mevcut.
Çok da uzak olmayan bir gelecekte insanların ağaçların tepelerinde yaşayacağını söylesek çok da çılgın bir önermede bulunmuş olmayız. Belki de kimyasal atıklar ve doğal afetler nedeniyle toprağın koşulları değişecek ve insanlar yön değiştirip tepelere bakmaya başlayacak. theRoost Treehouse (tünek ağaç ev) isimli proje doğadaki formları taklit eden evlerde yaşadığımızı savunan Anthony Gibbons Design şirketine ait. Tasarım ağaçların büyümesine engel olmadığı gibi çevre ve peyzaja da zarar vermiyor. Her kapsülün içinde tepesindeki balkon kısmına çıkmak için bir merdiven bulunuyor. İç mekanda iki kişi rahatlıkla uyuyabiliyor, tepedeki terasta da muhteşem manzaranın tadı çıkarılıyor. Projede kullanılan malzeme tahmin edilebileceği gibi sürdürülebilir özellikte. Eğer bu fikri sevdiyseniz ama bir ağacınız yoksa ağaç göbdesi yerine herhangi bir malzemeden yapılmış bir direk de işinizi görebilir. Çok güzel fikir değil mi?
Yeşil çatılar ve güneş enerjisi panelleri yeni bir şey değil ama geleneksel oldukları da söylenemez. Organic Roof gibi şirketlerin yenilikleri sayesinde bu tip çatılar giderek yaygınlaşıyor. Yeşil çatıların sağladığı ısı avantajları çok büyük ve bu avantajlar bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yapının ve çatının büyüklüğüne bağlı olarak toplam enerji masraflarında %25'ten %80'e varan tasarruf sağlamak mümkün. Isıtma ve soğutma yükü ortalama %30 azalıyor. Belki de gelecekte geleneksel çatılar ve kiremitler tamamen unutulacak ve hem ev sahipleri hem de mimarlar çevre duyarlılığı daha yüksek çözümler yönelecekler. Böylece de doğayı korumakla kalmayıp kalabalık şehirlerin havasını ve çehresini de değiştirecekler. Şehrin üstünde uçakla giderken, çelik ve kiremit çatılar görmek yerine, her tarafı yemyeşil ve üstünde kuş yuvaları olan çatılar görmek çok daha iyi olmaz mıydı?